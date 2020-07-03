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Новини
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Суд РФ оштрафував опозиціонерів на 8 млн за те, що поліції довелося позаурочно розганяти мітинги

Суд РФ оштрафував опозиціонерів на 8 млн за те, що поліції довелося позаурочно розганяти мітинги

Симоновський суд Москви задовольнив два позови столичного управління МВС до лідерів опозиції, які брали участь в організації акцій протесту влітку 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, суд постановив стягнути на користь поліції 3,3 мільйона рублів з Олексія Навального, Олександра Соловйова, Іллі Яшина, Любові Соболь, Івана Жданова, Володимира Мілова та Олега Степанова за несанкціоновану акцію 27 липня минулого року.

Крім того, співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Георгія Албурова оштрафували на 4,7 мільйона рублів за залучення додаткових коштів і сил МВС на несанкціонованій акції 3 серпня.

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У липні-серпні 2019 року в Москві відбувалися акції протесту через недопуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Більшість мітингів не були погоджені владою і завершилися розгоном і масовими затриманнями.

Після цього позови до організаторів акцій протесту подали МВС, Росгвардія, московський метрополітен, "Мосміськтранс", "Автодор", ресторан "Вірменія", служба таксі.

Автор: 

опозиція (292) росія (65336) суд (11698) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+5
Там змалечку готуються)=
Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги - Цензор.НЕТ 5962
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03.07.2020 13:53
+4
Ну вот и дожили .... Теперь в паРашу ехать не обязательно ,, ФСБ арестовывает украинцев прямо в центре Киева . .
У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства:
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. .
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03.07.2020 14:05
+2
Логично.
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03.07.2020 13:47
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03.07.2020 13:47 Відповісти
Там змалечку готуються)=
Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги - Цензор.НЕТ 5962
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03.07.2020 13:53 Відповісти
Всё дерьмищще собралось в одном месте, от небутерброда до соболь. Вот только не называйте их оппами.
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03.07.2020 13:49 Відповісти
Страшний сон *****:
Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги - Цензор.НЕТ 8447
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03.07.2020 13:50 Відповісти
Государство ***** скоро рухнет, поэтому украинцы должны быть готовы перезапустить украинское государство без олигархов-паразитов и их антинародных чиновников.
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03.07.2020 13:56 Відповісти
аргументируй...
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03.07.2020 14:04 Відповісти
и за поломанные на людях дубинки тоже будут взыскивать? а за воздух, за ущерб брусчатке от омоновских сапог?
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03.07.2020 14:00 Відповісти
кацапы да когда же вы станете свободными и распадетесь на части...ну неужели вам самим не хочется жить в небольших демократических около европейских странах...вас ведь за это сразу деньгами засыпят...
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03.07.2020 14:02 Відповісти
Розмір країни не має значення, а от 17 000 рублів для середнього класу для такої країни це знущання над людьми. Рази в 4 менше ніж в 1900 році.
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03.07.2020 14:25 Відповісти
ну ляпнул он про 17 тыров видимо не разглядев настоящей цифры - чувак давно оторван от реалий...как Матвиенка которая за где-то купленный пирожок протянула 5 тыров и спросила- хватит ли...
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03.07.2020 14:33 Відповісти
Я думаю авакян и это скопирует в свои хотелки!
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03.07.2020 14:03 Відповісти
Ещё есть варианты

Что не так с законом о массовых мероприятиях в Беларуси?
Объясняем
2019.01.28 19:33

...
Правозащитник считает неуместной норму, согласно которой организаторы митингов и демонстрация должны платить за услуги милиции, коммунальщиков и медиков во время акций.

...
https://belsat.eu/ru/news/chto-ne-tak-s-zakonom-o-massovyh-meropriyatiyah-v-belarusi-obyasnyaem/
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03.07.2020 15:21 Відповісти
Ну вот и дожили .... Теперь в паРашу ехать не обязательно ,, ФСБ арестовывает украинцев прямо в центре Киева . .
У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства:
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. .
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03.07.2020 14:05 Відповісти
Очень важно, держите в курсе
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03.07.2020 14:09 Відповісти
Украина уверенно к этому идёт.
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03.07.2020 14:22 Відповісти
веревку и мыло выдадут, или со своим приходить?
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03.07.2020 15:10 Відповісти
Когда уже оппозиция обязана будет самостоятельно закупать газовые баллончики, палки-демократизаторы и проплачивать бензин для автозаков?
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07.07.2020 14:18 Відповісти
 
 