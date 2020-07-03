Суд РФ оштрафував опозиціонерів на 8 млн за те, що поліції довелося позаурочно розганяти мітинги
Симоновський суд Москви задовольнив два позови столичного управління МВС до лідерів опозиції, які брали участь в організації акцій протесту влітку 2019 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, суд постановив стягнути на користь поліції 3,3 мільйона рублів з Олексія Навального, Олександра Соловйова, Іллі Яшина, Любові Соболь, Івана Жданова, Володимира Мілова та Олега Степанова за несанкціоновану акцію 27 липня минулого року.
Крім того, співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Георгія Албурова оштрафували на 4,7 мільйона рублів за залучення додаткових коштів і сил МВС на несанкціонованій акції 3 серпня.
У липні-серпні 2019 року в Москві відбувалися акції протесту через недопуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Більшість мітингів не були погоджені владою і завершилися розгоном і масовими затриманнями.
Після цього позови до організаторів акцій протесту подали МВС, Росгвардія, московський метрополітен, "Мосміськтранс", "Автодор", ресторан "Вірменія", служба таксі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что не так с законом о массовых мероприятиях в Беларуси?
Объясняем
2019.01.28 19:33
...
Правозащитник считает неуместной норму, согласно которой организаторы митингов и демонстрация должны платить за услуги милиции, коммунальщиков и медиков во время акций.
...
https://belsat.eu/ru/news/chto-ne-tak-s-zakonom-o-massovyh-meropriyatiyah-v-belarusi-obyasnyaem/
У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства:
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. .