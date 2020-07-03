Суд РФ оштрафував опозиціонерів на 8 млн за те, що поліції довелося позаурочно розганяти мітинги

Симоновський суд Москви задовольнив два позови столичного управління МВС до лідерів опозиції, які брали участь в організації акцій протесту влітку 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, суд постановив стягнути на користь поліції 3,3 мільйона рублів з Олексія Навального, Олександра Соловйова, Іллі Яшина, Любові Соболь, Івана Жданова, Володимира Мілова та Олега Степанова за несанкціоновану акцію 27 липня минулого року.

Крім того, співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Георгія Албурова оштрафували на 4,7 мільйона рублів за залучення додаткових коштів і сил МВС на несанкціонованій акції 3 серпня.

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У липні-серпні 2019 року в Москві відбувалися акції протесту через недопуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Більшість мітингів не були погоджені владою і завершилися розгоном і масовими затриманнями.

Після цього позови до організаторів акцій протесту подали МВС, Росгвардія, московський метрополітен, "Мосміськтранс", "Автодор", ресторан "Вірменія", служба таксі.