Поліція провела обшуки на базі відпочинку в Кирилівці, де їжею отруїлися 13 відпочивальників

Правоохоронці провели слідчі дії на базі відпочинку в Кирилівці, де зафіксовано факт масового отруєння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

"На базі відпочинку в Кирилівці правоохоронці провели слідчі дії і в ході санкціонованого обшуку вилучили документацію та комп'ютерну техніку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Запоріжжі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масового харчового отруєння на одній з баз відпочинку в Кирилівці.

На місці події працювали працівники поліції, фахівці Держспоживслужби в Запорізькій області та медики "Амбулаторії загальної практики сімейної медицини" Кирилівської ОТГ.

Слідчі Кирилівського відділення поліції та співробітники Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, під час санкціонованого обшуку вилучили документацію закладу і комп’ютерну техніку. Залучені під час обшуку спеціалісти Держспоживслужби взяли необхідні зразки води, їжі, змиви з предметів посуду для направлення на лабораторне дослідження.

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Під час проведення слідчих дій керівництвом бази відпочинку дозвільних документів на функціонування закладу не надано. Крім цього, правоохоронцями виявлено ще низку порушень.

У ході подальшого досудового розслідування слідчими буде встановлено коло посадових осіб, які допустили діяльність бази відпочинку без дозвільних документів. Також за результатами проведених експертних досліджень вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію виявлених правопорушень та притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.