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Новини
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Поліція провела обшуки на базі відпочинку в Кирилівці, де їжею отруїлися 13 відпочивальників

Поліція провела обшуки на базі відпочинку в Кирилівці, де їжею отруїлися 13 відпочивальників

Правоохоронці провели слідчі дії на базі відпочинку в Кирилівці, де зафіксовано факт масового отруєння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

"На базі відпочинку в Кирилівці правоохоронці провели слідчі дії і в ході санкціонованого обшуку вилучили документацію та комп'ютерну техніку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Запоріжжі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масового харчового отруєння на одній з баз відпочинку в Кирилівці.

На місці події працювали працівники поліції, фахівці Держспоживслужби в Запорізькій області та медики "Амбулаторії загальної практики сімейної медицини" Кирилівської ОТГ.

Слідчі Кирилівського відділення поліції та співробітники Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, під час санкціонованого обшуку вилучили документацію закладу і комп’ютерну техніку. Залучені під час обшуку спеціалісти Держспоживслужби взяли необхідні зразки води, їжі, змиви з предметів посуду для направлення на лабораторне дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масове отруєння в курортній Кирилівці: люди потрапили до лікарні через окрошку, а база працювала незаконно

Під час проведення слідчих дій керівництвом бази відпочинку дозвільних документів на функціонування закладу не надано. Крім цього, правоохоронцями виявлено ще низку порушень.

У ході подальшого досудового розслідування слідчими буде встановлено коло посадових осіб, які допустили діяльність бази відпочинку без дозвільних документів. Також за результатами проведених експертних досліджень вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію виявлених правопорушень та притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Автор: 

курорт (97) отруєння (945) Нацполіція (15196) Запорізька область (3634)


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Топ коментарі
+1
...мусора доклевали оставшуюся окрошку и поскакали дальше искать, где и чем можно поживиться еще
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03.07.2020 14:02
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На якій базі?
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03.07.2020 13:56 Відповісти
"Днепровские зори"
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03.07.2020 14:03 Відповісти
На Пересыпи.
Полиция провела обыски на базе отдыха в Кирилловке, где едой отравились 13 отдыхающих - Цензор.НЕТ 5843
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03.07.2020 14:08 Відповісти
Яка назва бази?
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03.07.2020 14:16 Відповісти
См. выше.
"Днепровские зори"
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03.07.2020 14:20 Відповісти
обыски нужно провести у всех!
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03.07.2020 13:57 Відповісти
...мусора доклевали оставшуюся окрошку и поскакали дальше искать, где и чем можно поживиться еще
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03.07.2020 14:02 Відповісти
Пиццу в номера пацаны заказали.Пиццуариев надо сразу на 200 тыс штрафовать,а потом 10 лет разбираться.
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03.07.2020 14:07 Відповісти
Массовое отравление.
Пацанов и пицц было много.
Изучи инфу, что бы дурь не писать.
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03.07.2020 14:10 Відповісти
Интересно, что они там искали, кишечную палочку что ли?
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03.07.2020 15:26 Відповісти
мне внук сказал, что в компьютерах - не палочки, а вирусы
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03.07.2020 16:44 Відповісти
 
 