РФ переобладнає свої "перспективні" ЗРК, щоб збивати супутники на низькій орбіті

Російський зенітний ракетний комплекс С-500 "Прометей" хочуть переобладнати для ураження супутників на низькій орбіті.

Про це в інтерв’ю газеті Міноборони РФ повідомив головний командувач повітряно-космічних сил Сергій Суровикін, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що зараз комплекс "може перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, зокрема гіперзвукову зброю в ближньому космосі".

С-500 хочуть інтегрувати в єдину мережу з уже наявними бойовими комплексами С-300ВМ4 "Антей-2500" та С-400 "Тріумф", а також С-350 "Світязь".

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