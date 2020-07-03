РФ переобладнає свої "перспективні" ЗРК, щоб збивати супутники на низькій орбіті
Російський зенітний ракетний комплекс С-500 "Прометей" хочуть переобладнати для ураження супутників на низькій орбіті.
Про це в інтерв’ю газеті Міноборони РФ повідомив головний командувач повітряно-космічних сил Сергій Суровикін, передає Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що зараз комплекс "може перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, зокрема гіперзвукову зброю в ближньому космосі".
С-500 хочуть інтегрувати в єдину мережу з уже наявними бойовими комплексами С-300ВМ4 "Антей-2500" та С-400 "Тріумф", а також С-350 "Світязь".
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+26 Дмитрий Шкицкий
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Да хотя бы вчерашний скандал с закупкой Украиной деталей для С-300 в обход санкций. Ну зачем нам это, если российские системы - дерьмо, да еще и далеко не первой свежести? Но зачем-то купили, почему-то начали бить в набат: система ПВО под угрозой. Под какой угрозой, если эти "консервные банки" дронами на ноль множатся, их в металлолом сдать и купить что-то реально стоящее
https://www.youtube.com/watch?v=gJQ7rPJDBo4
чтобы изучить и сделать дроны которые их на ноль множат
>деталей для С-300 в обход санкций. Ну зачем нам
потому что у парашки нет таких дронов как у турков
Турецькі дрони множать російську ППО на нуль тому що вони створені проти ППО, у РФ нема проти них контрзаходів і турки вправно ними володіють..
Однак турецьким дроном літака не вразити, і будинки на великій відстані не вразити. Для цього турки закупляють С-400 яких будуть прикривати власні дрони.
"...саперная лопатка - «Азарт», наручники «Нежность», выстрел к подствольному гранатомету - «Подкидыш», тяжелая огнеметная система «Буратино»" и т.д. и т.п.