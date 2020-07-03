За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі, внесли 10 млн грн застави
За підозрюваного у справі про отримання хабаря ексглаву Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня внесли заставу в розмірі 10,1 млн грн.
Про це розповіла LIGA.net речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.
Заставу внесено в повному розмірі. Таким чином, Балонь вийде із СІЗО.
Також у розмірі 5 млн грн було внесено заставу за іншого фігуранта справи, Сергія Шевченка, який керував патронатною службою Кіровоградської ОДА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. Перед цим Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА.
Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.
У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.
27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.
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