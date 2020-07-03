За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі, внесли 10 млн грн застави

За підозрюваного у справі про отримання хабаря ексглаву Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня внесли заставу в розмірі 10,1 млн грн.

Про це розповіла LIGA.net речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.

Заставу внесено в повному розмірі. Таким чином, Балонь вийде із СІЗО.

Також у розмірі 5 млн грн було внесено заставу за іншого фігуранта справи, Сергія Шевченка, який керував патронатною службою Кіровоградської ОДА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. Перед цим Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.

27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.