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За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі, внесли 10 млн грн застави

За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі, внесли 10 млн грн застави

За підозрюваного у справі про отримання хабаря ексглаву Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня внесли заставу в розмірі 10,1 млн грн.

Про це розповіла LIGA.net речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.

Заставу внесено в повному розмірі. Таким чином, Балонь вийде із СІЗО.

Також у розмірі 5 млн грн було внесено заставу за іншого фігуранта справи, Сергія Шевченка, який керував патронатною службою Кіровоградської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов розповів Зеленському дані секретної операції щодо затримання Балоня. НАБУ і САП зобов'язані відкрити справу проти глави СБУ, - Бутусов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. Перед цим Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.

27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.

Автор: 

хабар (4711) застава (678) Балонь Андрій (20)


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Топ коментарі
+9
Товарисчу сидеть никак нельзя, товарисч может сильно много рассказать.
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03.07.2020 14:12
+5
Вот такая правда...сидеть будет тот,кто украл,чтоб пожрать.
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03.07.2020 14:15
+4
Для таких випадків у них є...
За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога - Цензор.НЕТ 337
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03.07.2020 14:16
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Товарисчу сидеть никак нельзя, товарисч может сильно много рассказать.
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03.07.2020 14:12 Відповісти
Залог маленький, потрібно було 100 млн. грн призначити суму залогу, щоб застава була реальним запобіжником від втечі підозрюваного!
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03.07.2020 14:19 Відповісти
нужно вообще убрать залог по таким статьям - а то они сумму возможного залога уже в взятку включают
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03.07.2020 14:27 Відповісти
- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ!(с)
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03.07.2020 15:05 Відповісти
В 2003 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальный университет внутренних дел (юрист). В 2017 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность «Финансы и кредит»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Кандидат юридических наукhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .Трудовая деятельность[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]Июль 2003 - февраль 2004 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C следователь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старосамборского районного отдела управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львовской области , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львов .Февраль 2004 - апрель 2010 - старший следователь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87 Дрогобычского городского отдела Главного управления МВД Украины Львовской области, г. Львов.Апрель 2010 - июнь 2011 - заместитель начальника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80 Самборского городского отдела Главного управления МВД Украины Львовской области - начальник следственного отдела, г. Львов.Июнь - сентябрь 2011 - заместитель начальника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2) Франковского районного отдела Львовского городского управления МВД Украины Львовской области - начальник следственного отдела, г. Львов.Октябрь 2012 - октябрь 2013 - заместитель начальника следственного управления Управления МВД Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирской области , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомир .Октябрь 2013 - январь 2014 - старший следователь по особо важным делам-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 криминалист отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления Управления МВД Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Полтавской области , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтава .Январь - июнь 2014 - начальник отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления Управления МВД Украины в Полтавской области, г. Полтава.Июнь 2014 - август 2015 - первый заместитель начальника Управления МВД Украины в Полтавской области - начальник следственного управления, г. Полтавамусор,он и в Африке мусор...оно без взяток не может...
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03.07.2020 16:42 Відповісти
У него есть вышиванка, так что не бузите тут.
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03.07.2020 14:13 Відповісти
Вот такая правда...сидеть будет тот,кто украл,чтоб пожрать.
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03.07.2020 14:15 Відповісти
я ж казав - спортивна риболовля хворева..
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03.07.2020 14:15 Відповісти
Для таких випадків у них є...
За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога - Цензор.НЕТ 337
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03.07.2020 14:16 Відповісти
такое честное рожа литса на фоне выбора Украиной Европы!)
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03.07.2020 14:17 Відповісти
За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн. грн.

Хм...100000 курьеру за доставку?
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03.07.2020 14:19 Відповісти
И снова белый и пушистый,можно назначать уже министром, чего уж там.
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03.07.2020 15:06 Відповісти
кто внес? спонсоры разворовывания?
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03.07.2020 15:40 Відповісти
От виродок! І найбільш прикро за те, що воно вийшло з регіону, який генерує і впроваджує національні ідеї, ідеї патріотизму, відданості справі розбудові і захисту держави. Ляшко сказав-би, що воно- скотиняка. Я погоджуюся!
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03.07.2020 15:52 Відповісти
Єрмак вніс...
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03.07.2020 17:06 Відповісти
 
 