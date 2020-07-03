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Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення військ РФ у цю країну, - Ходжес

Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення військ РФ у цю країну, - Ходжес

Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення російських військ у цю сусідню країну. Це вигідно обом країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив генерал-лейтенант, екскомандувач Збройних сил США у Європі Бен Ходжес.

"Упевнений, що керівництво як Білорусі, так і України зможе підтримувати один одного і не допустить росіян у Білорусь. Гадаю, це вигідно обом країнам", - сказав він.

Генерал зазначає, що до введення в Білорусь російської армії Україна може не хвилюватися щодо удару з північного напрямку.

"Я сподіваюся, що Білорусь зможе і далі чинити опір російському тиску, тому, щоб РФ вводила на її територію свої війська. Це буде добре для України, для Польщі, для Литви. Ось чому Сполучені Штати намагаються відновити нормальні відносини з офіційним Мінськом", - зазначив Ходжес.

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Водночас, він вважає, що після ухвалення нової Конституції РФ Володимиру Путіну навряд чи буде потрібна Союзна держава з Білоруссю.

"Зі зміною Конституції в Росії Путін отримав те, чого він хотів, - можливість залишатися при владі протягом тривалого періоду часу. Йому не потрібно створювати Союзну державу з Білоруссю як страховку, що дозволяє йому продовжити правління на іншій посаді (глави Держради, наприклад, - Ред.). У цьому немає необхідності", - пояснив американський генерал.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Білорусі напередодні виборів.

Автор: 

армія рф (17502) Білорусь (7938) США (23024) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+22
" а Польщу захопити в рази легше - маленька країна, маленька армія, майже не буде потужного спротиву"

Що за дурню ви пишете? Польща - країна НАТО з потужною власною армією і не набагато менша за Україну. ***** всереться на Польщу **********.
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03.07.2020 14:27
+13
пусть этот бабацька меньше по парадам шляется и в десна меньше крысу ботоксную смокчет.. а голосование против Украины в ООН это вообще песня.. "братушка" итиотак
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03.07.2020 14:29
+11
вобще то для этого нужен Украинский Президент а не Шмаркля !!!
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03.07.2020 14:30
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У Трампа все идиоты на службе?
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03.07.2020 14:20 Відповісти
как у зешмаркли клоуна
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03.07.2020 14:21 Відповісти
З Білорусі росія може напасти навіть не на Україну, а на Польщу і перекрити сухопутні шляхи сполучення між Україною та НАТО. Я думаю генерал більше переживає за Польщу але не говорить це вголос! На Україну складно нападати, буде затяжна війна, а Польщу захопити в рази легше - маленька країна, маленька армія, майже не буде потужного спротиву, можливо висадити морський десант силами Балтійського флоту і ракети з Калінінградської області дістають до Польщі. У НАТО зараз головний біль - як захистити Польщу від російського вторгнення і вирішенням цієї проблеми може бути тільки повна деокупація росіянами Білорусі! Тому Ходжес і натякає Україні, що потрібно домовлятись з Лукашенко про військову допомогу і витісняти путіна з Білорусі разом з його військовими базами та літаками!
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03.07.2020 14:25 Відповісти
" а Польщу захопити в рази легше - маленька країна, маленька армія, майже не буде потужного спротиву"

Що за дурню ви пишете? Польща - країна НАТО з потужною власною армією і не набагато менша за Україну. ***** всереться на Польщу **********.
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03.07.2020 14:27 Відповісти
Ви не розумієте мотивів путіна. путіну насрать на те що Польща країна НАТО, він хоче конфлікту з НАТО і буде його досягати будь якими цілями! путін розраховував що в Україні буде воювати з НАТО, але НАТО не прийшло і тепер путін попреться в Польщу зі своїми танками! путін хоче впливати на НАТО та США своїми конфліктами. путін думав що Україна важлива для США і що напад росії на Україну примусить США домовлятись з путіним. Але виявилось що путіна вводили в оману, Україна абсолютно байдужа і США і НАТО і путін виявився лохом, бо розв'язав війну але нічого не отримав крім санкцій. Тепер путін буде бити на 100% - по країні НАТО, щоб США та НАТО точно прийшли до нього на поклон і він буде диктувати свої умови!
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03.07.2020 14:33 Відповісти
На поклон? Ви довбанулися? Якщо ***** вдарить по країні НАТО - з ним ніхто вже ні про що не буде домовлятися - почнеться війна, у якій у РФ немає жодного шансу і ***** це чудово розуміє.
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03.07.2020 16:58 Відповісти
Щаз буба попрьотся Беларусь защищать!) Со своим ПВО в районе Крыма и Одессы оно уже расправилось с помощью портновского гбр-а. Когда уже этих тварей зельоных повяжут за госизмену?!
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03.07.2020 15:34 Відповісти
теоретик.. не пи..ди,що Польща маленька і немає чим себе захистити..
крім того ,вона член НаТО,що майже виключає атаку росії..
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03.07.2020 14:32 Відповісти
Польща не може оборонятись самостійно проти Балтійського флоту та терористів путіна які будуть заходити через кордон з Білоруссю, це в НАТО розуміють! Польща відбилась від Першої конної армії Будьоного 1920 року виключно за рахунок допомоги українських вояків УНР, які перебували в таборах на території Польщі і стали пліч о пліч з поляками обороняти Варшаву! Тоді росіяни отримали такий ніщивний разгром, що тікали аж до Києва і можна було гнати їх аж до Уралу! Але поляки пішли на сепаратний мир з росіянами і це була помилка! Через 19 років радянський терористичний монстр знищує Польщу разом з Гітлером і розстрілює польських офіцерів та вояків. В 1939 Польща програла, бо українці, які вже почали зазнавати переслідувань від польської влади, відмовились боротись проти радянських військ Червоної України! Якби поляки не були такими дебілами і виконали дану Пілсудським обіцянку воякам УНР перед обороною Варшави, по створенню Незалежної України, то до того як напасти на Польшу СРСР мав би захопити Незалежну Україну та Київ і це допомогло б Польщі не стати жертвою раптового нападу, а отримати військову допомогу від Великобританії та США і чинити опір протягом значного періоду і Незалежна Україна могла б воювати з радянськими військами ще не один місяць, отримуючи військову допомогу Заходу. Історія Другої світової війни могла скластись зовсім інакше, США могли підтримати Польщу та Україну Лендлізом і СРСР був би знищений разом з фашистською Німеччиною!
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03.07.2020 14:44 Відповісти
Без сомнения засрашка легко оккупирует Польшу,как и страны балтии,при трампике,как и при обамке, ядерного удара от штатов конечно же не последует.
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03.07.2020 14:33 Відповісти
Херасе Польша маленькая. Территория Польши как пол Украины.
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03.07.2020 14:42 Відповісти
Якби Польща була потужною в військовому плані, Ходжес не робив би таких заяв! А перед США зараз величезна проблема - потрібно перекидати американські військові бази в Польщу, під удари російських ракет Іскандер та Калібр і військові США розуміють що це дуже поганий варіант! Альтернативою цьому може бути тільки повна зачистка від росіян Білорусі та можливість проводити військові дії українським збройним силам на території Білорусі.
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03.07.2020 14:48 Відповісти
Ходжес отставник. обамовский кадр
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03.07.2020 14:28 Відповісти
Ходжес генерал США, аналітик який розуміє проблематику протистояння з путіним в Європі . Ходжес знає реальні розрахунки по можливим бойовим діям США проти путіна в Європі і розуміє слабкі сторони позиції США в Європі - велика відстань для логістики і слабкі армії ЄС, які неспроможні ефективно діяти проти двохмільйонної армії путіна. Якщо почнеться масштабний наступ путіна на Польщу, американці та європейці будуть в жопі і скорше за все навіть не будуть вступати активні бойові дії а просто виведуть з Польщі американські війська.
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03.07.2020 14:52 Відповісти
ні.. Трамп провів ротацію..Ідіотів..
все таки кількість місць на держслужбі обмежена..
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03.07.2020 14:30 Відповісти
Так точно!!
Как у бравого солдата Швейка!
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03.07.2020 14:44 Відповісти
это давно уже часть параши
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03.07.2020 14:21 Відповісти
Угу..Лука лично напишет письмо ***** с просьбой ввести войска.Как Янык.
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03.07.2020 14:22 Відповісти
интересно, каким же способом? может все же американские бомбардировщики подсобят?
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03.07.2020 14:22 Відповісти
Мы должны организовывать у них мирные протесты.
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03.07.2020 14:25 Відповісти
Минск полетят бомбить ? или чего уж там сразу Воронеж там уже привыкли
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03.07.2020 14:25 Відповісти
Щодо думки Ходжеса пригадується фраза з радянського дитячого фільму: "Хлопчик, а ти романтик?" (С)
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03.07.2020 14:23 Відповісти
Чего ещё изволите?
Беларусь - независимое государство.
У них своя голова на плечах.
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03.07.2020 14:23 Відповісти
Своя?...
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03.07.2020 14:33 Відповісти
как можно недопустить введение того,что уже давно введено.?Но для того ,что бы рашист добровольно ушел с Белорусии -это фантазии обкуренного и неадекватного человека...
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03.07.2020 14:24 Відповісти
Не могли бы вы указать пункты дислокации/сосредоточения российских войск на территории Беларуси?
а то я уже полгода добиваюсь от местной публики конкретных данных, но все собеседники как-то сразу куда-то исчезают после этого вопроса))
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03.07.2020 14:56 Відповісти
Это военная тайна! Ихтамнетовская)))
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03.07.2020 15:52 Відповісти
в современном мире не обязательная дислокация ,но очень важна инфраструктура страны ,которая готова в любой момент принимать большое количество и личного состава и вооружений рашиста.И в этом плане ,смотря по совместным военным учениям рашиста и сябров ,эта инфраструктура в Белорусии подготовлена очень хорошо ,,,
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03.07.2020 18:10 Відповісти
То бишь, вы не отвечаете за соответствие своих слов действительности.
Вот так и рождаются басни и сказки.
Ведь именно под такой легендой россияне оккупировали Крым: "готовится высадка войск ОВС НАТО".

А по факту - ************* расеян,а теперь ещё и южных соседей.
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04.07.2020 17:31 Відповісти
сябр , факт -"друг ,украинского окупанта и врага ,есть пособником и врагом Украины"- сосед северный рашистский ,Украине темь же дружеским 3,14стабольством ,оккупировал Крым и часть украинского Донбасса,да накрутил войну ,которая похоронила около 15000 тысяч украинских жизней...Басня-" белоруский лука ,не друг окупанта - рашиста ла ла ла? "
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04.07.2020 20:29 Відповісти
ты имел ввиду "друг российского оккупанта является врагом Украины".
К счастью, в Беларуси нет ничего подобного тому, что было в украинском Крыму.
два объекта под охраной белВОХРы.
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04.07.2020 21:57 Відповісти
Так они уже давно там есть, - на обслуге ПВО и других объектов..
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03.07.2020 14:24 Відповісти
О, ну наконец хоть какая-то конкретика - "на обслуге ПВО и других объектов"!

а что это за "обслуга ПВО" такая, что никто не в курсе об их присутствии?
и что за "другие объекты"? уточните!
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03.07.2020 14:58 Відповісти
https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/rossiyskie-*******-v-belarusi-i-sliyanie-s-rf-lukashenko-sdelal-zayavlenie-1228998.html
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03.07.2020 16:05 Відповісти
Все в Беларуси в курсе об этих двух военных объектах, охраняемых гражданами Беларуси.
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04.07.2020 17:33 Відповісти
Весной 2016 г. завершилось формирование Единой системы противовоздушной обороны Беларуси и России.
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03.07.2020 15:06 Відповісти
Как ужи на сковородке: "обслуга ПВО", "ко-ко-ко" и т.д.
А когда просишь уточнить, сразу сливаются или постят ссылки на то, что всем известно
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04.07.2020 17:34 Відповісти
а НАТА значит слилась???)))
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03.07.2020 14:24 Відповісти
Каким образом мы можем чего-то не допустить в Беларуси? Ходжес предлагает Украине вторгнуться в независимое государство и там начать войну с РФией???
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03.07.2020 14:26 Відповісти
Не, ну если НАТО Украине поможет, то почему бы и нет?)
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03.07.2020 15:55 Відповісти
"Уверен, что руководство как Беларуси, так и Украины сможет поддерживать друг друга и не допустит россиян в Беларусь. Думаю, это выгодно обеим странам"

це як !?
Яким способом ?
по моєму,чувак обдовбаний.
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03.07.2020 14:26 Відповісти
Тупые идиоты, дайте нам больше денег и оружия!!! И мы вернём себе Крым и Донбасс!!! Сами, своими силами!!! Мы готовы умирать за свою землю, Украина очень патриотична, но помогите нам деньгами и оружием!!!
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03.07.2020 14:26 Відповісти
На сьогодні - 95 квартал дуже патріотичний! дайте йому гроші та зброю!
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03.07.2020 14:30 Відповісти
Знаешь, чесно скажу, не хочу возвращать ни Крым, ни тем более Даунбас. Если как территорию то да, если с аборигенами, то нет. Не надо петь про тамжеукраїнці. Там теперь только клиенты для нейтронной бомбы.
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03.07.2020 14:32 Відповісти
Пока Крыматорий и Дамбас будут освобождать, то там от аборигенов рожки да ножки останутся. Особенно в Крыму, где 20-40 тыщ ихтамнетов, а нагонят и больше если что.
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03.07.2020 15:47 Відповісти
"И мы вернём себе Крым и Донбасс"
И ради такой мелочи вы покинете комфортабельные Нидерланды?
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03.07.2020 15:48 Відповісти
Ходжес забыл, что у власти пророссийская сопля?
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03.07.2020 14:27 Відповісти
Генерал отмечает, что до введения в Беларусь российской армии, Украина может не переживать относительно удара с северного направления.

американець видно не в курсі.
1) російська армія в Білорусі як у себе..
2) білоруська армія і є російська..
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03.07.2020 14:28 Відповісти
пусть этот бабацька меньше по парадам шляется и в десна меньше крысу ботоксную смокчет.. а голосование против Украины в ООН это вообще песня.. "братушка" итиотак
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03.07.2020 14:29 Відповісти
вобще то для этого нужен Украинский Президент а не Шмаркля !!!
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03.07.2020 14:30 Відповісти
Не допустити введення в Білорусь російських військ можна лише введенням в Білорусь українських військ. Очевидно, що у недалекому майбутньому це так і станеться.
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03.07.2020 14:32 Відповісти
А зачем?
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03.07.2020 14:35 Відповісти
в таком случае, Украина выступит в качестве агрессора и станет врагом Беларуси.
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03.07.2020 14:59 Відповісти
Вариантов нет?
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03.07.2020 15:36 Відповісти
каких вариантов?
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04.07.2020 17:38 Відповісти
Украина по примеру своих партнеров также выскажет "глубокую.. да нет глубочайшую озабоченность".
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03.07.2020 14:32 Відповісти
Они уже есть и в Украине! Им стоит только периодется!
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03.07.2020 14:36 Відповісти
А он в курсе что там уже несколько российских военных баз, я уже молчу что в случае обьявления войны Беларусь если и сама помогать не будет то войска пропустит как официальный союзник.
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03.07.2020 14:45 Відповісти
Ну да, Украина ж теперь в каждой бочке затычка. Вспоминается известная пословица про "жар" и "чужие руки". Хочется только спросить: а сами США не хотят вписаться за нового покупателя своей нефти?
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03.07.2020 14:45 Відповісти
Без таких заявлений скучно девочки, скучно.
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03.07.2020 14:45 Відповісти
"..Вот почему Соединенные Штаты пытаются восстановить нормальные отношения с официальным Минском"
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси накануне выборов.
Американцы за Лукашенко? Вот те нате, хрен в томате...
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03.07.2020 15:02 Відповісти
Лукашенко- это политический флюгер. То он чуть не белугой воет, что роССия вмешивается во внутренние дела Беларуси, то на параде в московской *********, идя к гостевой трибуне, заявил, что он "в столице нашей родины- мацкве". То он заверяет Украину в дружбе и взаимопомощи (типа, приедем на тракторе, а не на танках), то не возражает слиться с московией и терпеть ее войска на своей территории. Типичное кацапское поведение, двойные брехливые стандарты.
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03.07.2020 15:04 Відповісти
навіть навчання спільні з рахою проводив на своїй території. лука це та ще вустриця.
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03.07.2020 15:10 Відповісти
..так після тих "навчань" на її терріторії залишився експедиційний корпус "зелених чоловічків",які були розміщені в воєнних містечках,на границі з Україною в 2017 році...Так що,з Лукою тільки гівно російське разом будем їсти...
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03.07.2020 17:00 Відповісти
шо, знов інтернаціональний борг?? Дуже нас підтримала Білорусь? Отож бо.
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03.07.2020 15:09 Відповісти
Білоруси завжди підтримували парашу проти України Хай тепер самі роз"""буються
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03.07.2020 15:20 Відповісти
А нынешняя власть в Украине поддерживает Украину?
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03.07.2020 15:38 Відповісти
Ти **** білоруська шоб ви всі здохли разом з москалями не дізь до нас. Ми цю потвору викинемо до Ростову.Займайся своєю владою,а ви нам вороги такі ж як і москалі
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03.07.2020 22:48 Відповісти
Ти пане Ходжесе поідь в ту Біларусь та спитай той нарід чи хочуть вони взагалі отоі укр. допомоги проти рузге братив ??
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03.07.2020 15:41 Відповісти
Он обдолбаный? Украина не смогла не допустить ввода кацапских войск на свою территорию. Каким образом Украина (возглавляемая Зебилом, на минуточку), должна защищать Беларусь?
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03.07.2020 15:45 Відповісти
Біларусь на всіх международніх аренах наприклад в тій же ООН жодного разу, підкреслюю - жодного разу (!) - не підтримала Украіну в ключових питаннях для краіни, таких як окупація Криму, агресія / війна на Донбасі . Максимум якщо вони були не проти то стримувалися...А ці смердюча історія з хлопцем Павлом Грибом ???! Тупо прогнулися перед єФєСБєшноі провакацієй . І зараз допомагати ім ? Це з якого переляку ??
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03.07.2020 15:59 Відповісти
на даний момент вони нам вороги-треба виходити з того
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03.07.2020 16:17 Відповісти
Соррі - «»» міжнародних «» ( бо зараз знову майстри укр. філологіі почнуть мене учити правопису)
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03.07.2020 17:37 Відповісти
_Ходжес, войска рф уже в Белоруссии. А ели б даже и нет, то как мы можем не допустить их введения?
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03.07.2020 16:17 Відповісти
Так само як Білорусь підтримала Україну, так і ми підтримаємо!!!
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03.07.2020 17:09 Відповісти
нужно просто перестать вводить
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03.07.2020 18:22 Відповісти
 
 