Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення військ РФ у цю країну, - Ходжес
Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення російських військ у цю сусідню країну. Це вигідно обом країнам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив генерал-лейтенант, екскомандувач Збройних сил США у Європі Бен Ходжес.
"Упевнений, що керівництво як Білорусі, так і України зможе підтримувати один одного і не допустить росіян у Білорусь. Гадаю, це вигідно обом країнам", - сказав він.
Генерал зазначає, що до введення в Білорусь російської армії Україна може не хвилюватися щодо удару з північного напрямку.
"Я сподіваюся, що Білорусь зможе і далі чинити опір російському тиску, тому, щоб РФ вводила на її територію свої війська. Це буде добре для України, для Польщі, для Литви. Ось чому Сполучені Штати намагаються відновити нормальні відносини з офіційним Мінськом", - зазначив Ходжес.
Водночас, він вважає, що після ухвалення нової Конституції РФ Володимиру Путіну навряд чи буде потрібна Союзна держава з Білоруссю.
"Зі зміною Конституції в Росії Путін отримав те, чого він хотів, - можливість залишатися при владі протягом тривалого періоду часу. Йому не потрібно створювати Союзну державу з Білоруссю як страховку, що дозволяє йому продовжити правління на іншій посаді (глави Держради, наприклад, - Ред.). У цьому немає необхідності", - пояснив американський генерал.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Білорусі напередодні виборів.
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Що за дурню ви пишете? Польща - країна НАТО з потужною власною армією і не набагато менша за Україну. ***** всереться на Польщу **********.
крім того ,вона член НаТО,що майже виключає атаку росії..
все таки кількість місць на держслужбі обмежена..
Как у бравого солдата Швейка!
Беларусь - независимое государство.
У них своя голова на плечах.
а то я уже полгода добиваюсь от местной публики конкретных данных, но все собеседники как-то сразу куда-то исчезают после этого вопроса))
Вот так и рождаются басни и сказки.
Ведь именно под такой легендой россияне оккупировали Крым: "готовится высадка войск ОВС НАТО".
А по факту - ************* расеян,а теперь ещё и южных соседей.
К счастью, в Беларуси нет ничего подобного тому, что было в украинском Крыму.
два объекта под охраной белВОХРы.
а что это за "обслуга ПВО" такая, что никто не в курсе об их присутствии?
и что за "другие объекты"? уточните!
А когда просишь уточнить, сразу сливаются или постят ссылки на то, что всем известно
це як !?
Яким способом ?
по моєму,чувак обдовбаний.
И ради такой мелочи вы покинете комфортабельные Нидерланды?
американець видно не в курсі.
1) російська армія в Білорусі як у себе..
2) білоруська армія і є російська..
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси накануне выборов.
Американцы за Лукашенко? Вот те нате, хрен в томате...