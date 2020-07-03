Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення військ РФ у цю країну, - Ходжес

Україна має підтримати Білорусь і не допустити введення російських військ у цю сусідню країну. Це вигідно обом країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив генерал-лейтенант, екскомандувач Збройних сил США у Європі Бен Ходжес.

"Упевнений, що керівництво як Білорусі, так і України зможе підтримувати один одного і не допустить росіян у Білорусь. Гадаю, це вигідно обом країнам", - сказав він.

Генерал зазначає, що до введення в Білорусь російської армії Україна може не хвилюватися щодо удару з північного напрямку.

"Я сподіваюся, що Білорусь зможе і далі чинити опір російському тиску, тому, щоб РФ вводила на її територію свої війська. Це буде добре для України, для Польщі, для Литви. Ось чому Сполучені Штати намагаються відновити нормальні відносини з офіційним Мінськом", - зазначив Ходжес.

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Водночас, він вважає, що після ухвалення нової Конституції РФ Володимиру Путіну навряд чи буде потрібна Союзна держава з Білоруссю.

"Зі зміною Конституції в Росії Путін отримав те, чого він хотів, - можливість залишатися при владі протягом тривалого періоду часу. Йому не потрібно створювати Союзну державу з Білоруссю як страховку, що дозволяє йому продовжити правління на іншій посаді (глави Держради, наприклад, - Ред.). У цьому немає необхідності", - пояснив американський генерал.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Білорусі напередодні виборів.