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Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює

Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула

За минулу добу в Україні правоохоронці разом із представниками Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) перевірили 18 пунктів габаритно-вагового контролю. Було здійснено 6,6 тис. перевірок вантажівок.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави поцікавився, чи були накладені штрафні санкції на транспорт, що порушив відповідні норми.

"Формула "тут будують – там руйнують" не спрацює. Як ми можемо відновити та побудувати українські дороги, якщо тут-таки вантажівки руйнують нові й добивають старі шляхи? Треба комунікувати з компаніями й ретельно контролювати пересування вантажівок", – наголосив Президент.

Міністр доповів, що за добу інтенсивних перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн. А на Миколаївщині було зафіксовано три спроби пересування перевантажених фур в об’їзд пунктів габаритно-вагового контролю.

За даними Національної поліції, кожен другий вантажний автомобіль їде з перевантаженням. Найбільше таких – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Урядовці домовилися покращити умови здійснення перевірок, роботу техніки, забезпечивши неможливість її частого перегріву, збільшити кількість кадрів для перевірок, покращити умови їхньої роботи. Також Нацполіція повідомила, що вже встановлюються камери для спостереження за процесом перевірок.

Також читайте: Бізнес має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання правил карантину, - Зеленський

Автор: 

дороги (3065) Зеленський Володимир (23946) Укртрансбезпека (158) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+16
Сьогодні, 3 липня День Зенітних Ракетних військ.


Верховний головнокомандувач мав би сьогодні вітати воїнів армії країни.
Але ж ні, привітань НЕМАЄ, він говорить про вантажівки, як начальник транспорного цеху.

А ДБР класно їх привітало .
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03.07.2020 14:53
+12
Зациклился торчок!!!
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03.07.2020 14:40
+7
Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює - Цензор.НЕТ 7452
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03.07.2020 15:07
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еге, бо ******* війна - це контроль шляхів, а не територій....
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03.07.2020 14:35 Відповісти
Потрібно забороняти звичайним вантажівкам возити важкі вантажі по дорогам! Тільки спеціально сертифіковані вантажівки, з GPS трекерами і дистанційним управлінням двигуном мають перевозити важкі вантажі - контейнери, метал та зерно, все що створює навантаження на вісь більше 20 тон! Уктртрансбезпека має бачити на комп'ютері всі такі вантажівки і вимикати на них двигун, якщо вони рухаються в об'їзд вагових комплексів.
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03.07.2020 14:56 Відповісти
А может строить дороги под бизнес перевозок,а не наоборот,а то грузоперевозчиков наказывают,а ворьё разворовывающее бюджет строительства дорог даже не напугали и не обозвали хотя бы засранцами.
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03.07.2020 14:39 Відповісти
Зациклился торчок!!!
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03.07.2020 14:40 Відповісти
Сьогодні, 3 липня День Зенітних Ракетних військ.


Верховний головнокомандувач мав би сьогодні вітати воїнів армії країни.
Але ж ні, привітань НЕМАЄ, він говорить про вантажівки, як начальник транспорного цеху.

А ДБР класно їх привітало .
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03.07.2020 14:53 Відповісти
я так понимаю короновирус побежден, а последствие наводнения устранены, и теперь осталось криворогульному чмырю только заниматься дальнобойщиками.
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03.07.2020 14:53 Відповісти
Ще трохи грошей перекинемо з вірусу на повені, та і на себе чого гріха таїть, і все буде добре.
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03.07.2020 14:57 Відповісти
грузовики стой раз два когда не работает государственная система то прыгай ты Вова до потолка а ничего не изменится очередной видосик через месяц все забудется
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03.07.2020 14:55 Відповісти
Солдат(?): Четвёртый раз гоним этого кабанчика мимо Его Высочества, а Его Высочество, извините за выражение, мажет и мажет! Прикажете прогнать пятый раз?
Бургомистр: Нет! Неудобно. Он его уже запомнил в лицо.
Солдат: Кто кого?
Бургомистр: Герцог кабанчика!(с)
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03.07.2020 15:02 Відповісти
Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если тут же грузовики разрушают новые и добивают старые дороги?

Зеленский правильно говорит.
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03.07.2020 15:03 Відповісти
Лизать надо тщательнее
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03.07.2020 15:56 Відповісти
Так в чём проблема?! Лижи!
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04.07.2020 01:08 Відповісти
надо срочно создавать грузолеты или,в крайнем случае,разводить гужевой скот,так как украинские дороги не для грузовиков
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03.07.2020 17:05 Відповісти
Читать умеете? Грузовики с грузом бывают разного веса.
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04.07.2020 01:10 Відповісти
Бідні люди!!!!
Тільки на штрафи для зесранців і робитимуть!!!
Нормальні дороги ніякий грузовик не уб'є!
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03.07.2020 15:05 Відповісти
Чушь! Асфальт тяжёлыми грузовиками убивается.
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04.07.2020 01:12 Відповісти
А чим убивається асфальт там де за рік проїзджає десяток важких машин, або і взагалі не їздять, а ями в дорозі по коліно!???
Все просто, зесранці обісрались з дорогами от і перемкнули стрілки на грузовиків!
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04.07.2020 05:36 Відповісти
Зeсранец, факторов убивающих дороги много, но в данном случае речь о перегруженных грузовиках, которые тоже убивают асфальтовые дороги.

С постройкой дорог всё нормально - строятся, а как в твоей альтернативной реальности с ними обстоит дело я не знаю.
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07.07.2020 23:25 Відповісти
Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює - Цензор.НЕТ 7452
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03.07.2020 15:07 Відповісти
Этот долбо.б СБУ поручил контролировать перегруз грузовиков.
баран х.ров...
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03.07.2020 15:32 Відповісти
Президент Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. "Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

Источник: https://censor.net/n3202401
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04.07.2020 01:21 Відповісти
ну замени "предложил" на "намекнул" или ещё какое другое слово, чтобы обмануть свою совесть...
"предложил" - это засирание мозга журналистом (чем и ты пытаешься заняться)
А слова зебобика - приказ СБУ заняться контролем перегруза грузовиков...

Я не пойму - зебилы действительно так тупы или прикидываются?..
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04.07.2020 08:20 Відповісти
Я тоже не пойму, зехейтеры действительно настолько тупые, что не видят разницы между "присоединиться к операции" и "контролировать перегруз грузовиков"?! Ты бы ещё сказал, что Зе попросил их стоять и взвешивать эти самые грузовики.
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07.07.2020 23:18 Відповісти
зеля хочет, чтобы и на дорогах украсть и чтобы они не разрушались.

к сожалению так не бывает.
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03.07.2020 15:32 Відповісти
Президент Украины, Гарант Конституции, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и проч. и проч.



наконец-то нашел себе занятие...... ганять чертей-дальнобойщиков по убитым дорогам
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03.07.2020 15:40 Відповісти
Теперь как в мультике - "Ну "засранцы", погодите"!
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03.07.2020 15:54 Відповісти
Из этого говнюка такой же президент, как из говна пуля или как из собачьего хвоста сито.
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03.07.2020 15:56 Відповісти
к сожалению, я вынужден писать должности, которые занимает этот засранец, с заглавной буквы согласно дипломатическому протоколу
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03.07.2020 17:23 Відповісти
По мнению диванного эксперта Хомы?
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04.07.2020 01:16 Відповісти
Гонять и поручать - две большие разницы.
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04.07.2020 01:14 Відповісти
Когда этот дегенерат ЗЕянелох начнет контролировать говновозов и дворников? А то, понимаешь, они плохо работают.
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03.07.2020 15:54 Відповісти
Никогда! Должность свободна.
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04.07.2020 01:24 Відповісти
Він наслухався лекцій туркменбаші? Якщо робити і зразу ламати - ніч добра не буде. Якщо наливати в кружку воду і зразу виливати - в кружці не буде води. Якщо збирати сміття щоб зразу його висипати - чисто не буде. "О скока нам аткрьітій чудньіх, готовіт ... 43 года"
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03.07.2020 16:10 Відповісти
я так понял усилением контроля за перегрузом недовольны только водители фур ..
ну и местные троли которые свою задницу дальше пивного ларька не передвигают...

22 апреля 2018, 18:57
Фура с пятикратным перегрузом установила антирекорд Украины

Вместо позволенных максимально 40 тонн, автомобиль весил целых 202 тонны.
Грузовой автомобиль, направлявшийся из Одесской области в Ивано-Франковск, установил антирекорд по весу, превысив допустимые показатели в пять раз.

..---

как думаете дороги построенные без воровста.. сколько таких фур выдержат? или продержатья на два дня дольше?_)

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03.07.2020 20:49 Відповісти
 
 