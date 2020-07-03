Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює
За минулу добу в Україні правоохоронці разом із представниками Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) перевірили 18 пунктів габаритно-вагового контролю. Було здійснено 6,6 тис. перевірок вантажівок.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави поцікавився, чи були накладені штрафні санкції на транспорт, що порушив відповідні норми.
"Формула "тут будують – там руйнують" не спрацює. Як ми можемо відновити та побудувати українські дороги, якщо тут-таки вантажівки руйнують нові й добивають старі шляхи? Треба комунікувати з компаніями й ретельно контролювати пересування вантажівок", – наголосив Президент.
Міністр доповів, що за добу інтенсивних перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн. А на Миколаївщині було зафіксовано три спроби пересування перевантажених фур в об’їзд пунктів габаритно-вагового контролю.
За даними Національної поліції, кожен другий вантажний автомобіль їде з перевантаженням. Найбільше таких – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Урядовці домовилися покращити умови здійснення перевірок, роботу техніки, забезпечивши неможливість її частого перегріву, збільшити кількість кадрів для перевірок, покращити умови їхньої роботи. Також Нацполіція повідомила, що вже встановлюються камери для спостереження за процесом перевірок.
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Верховний головнокомандувач мав би сьогодні вітати воїнів армії країни.
Але ж ні, привітань НЕМАЄ, він говорить про вантажівки, як начальник транспорного цеху.
А ДБР класно їх привітало .
Бургомистр: Нет! Неудобно. Он его уже запомнил в лицо.
Солдат: Кто кого?
Бургомистр: Герцог кабанчика!(с)
Зеленский правильно говорит.
Тільки на штрафи для зесранців і робитимуть!!!
Нормальні дороги ніякий грузовик не уб'є!
Все просто, зесранці обісрались з дорогами от і перемкнули стрілки на грузовиків!
С постройкой дорог всё нормально - строятся, а как в твоей альтернативной реальности с ними обстоит дело я не знаю.
баран х.ров...
Источник: https://censor.net/n3202401
"предложил" - это засирание мозга журналистом (чем и ты пытаешься заняться)
А слова зебобика - приказ СБУ заняться контролем перегруза грузовиков...
Я не пойму - зебилы действительно так тупы или прикидываются?..
к сожалению так не бывает.
наконец-то нашел себе занятие...... ганять чертей-дальнобойщиков по убитым дорогам
ну и местные троли которые свою задницу дальше пивного ларька не передвигают...
22 апреля 2018, 18:57
Фура с пятикратным перегрузом установила антирекорд Украины
Вместо позволенных максимально 40 тонн, автомобиль весил целых 202 тонны.
Грузовой автомобиль, направлявшийся из Одесской области в Ивано-Франковск, установил антирекорд по весу, превысив допустимые показатели в пять раз.
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как думаете дороги построенные без воровста.. сколько таких фур выдержат? или продержатья на два дня дольше?_)