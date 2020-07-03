МВС про скасування кримінальної відповідальності за "п'яне" водіння: процедура оформлення стане простішою та швидшою

МВС підтримує ухвалення Верховною Радою і підписання Президентом законопроєкту №3314, який має на меті уточнення та виправлення деяких положень законодавства про кримінальні проступки. Цим законопроєктом приводиться у відповідність до законодавства про кримінальні проступки більше сотні інших законодавчих актів.

Зокрема, передбачено повернення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться в заяві МВС, передає Цензор.НЕТ.

Це обумовлено тим, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу порівняно з документуванням факту керування в нетверезому стані під час оформлення адміністративного правопорушення.

У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, тоді як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.

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Водночас МВС та Національна поліція вважають за доцільне запровадження відповідальності за повторність керування транспортним засобом у нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, а й у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб.

За умови, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані.

У МВС зазначили, що за 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 000 протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння. А за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколи, що значно більше, ніж на аналогічний період минулого року. Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, як керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Тож потрібні і інші заходи впливу на тих, хто нехтує безпекою на українських дорогах.