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МВС про скасування кримінальної відповідальності за "п'яне" водіння: процедура оформлення стане простішою та швидшою

МВС про скасування кримінальної відповідальності за

МВС підтримує ухвалення Верховною Радою і підписання Президентом законопроєкту №3314, який має на меті уточнення та виправлення деяких положень законодавства про кримінальні проступки. Цим законопроєктом приводиться у відповідність до законодавства про кримінальні проступки більше сотні інших законодавчих актів.

Зокрема, передбачено повернення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться в заяві МВС, передає Цензор.НЕТ.

Це обумовлено тим, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу порівняно з документуванням факту керування в нетверезому стані під час оформлення адміністративного правопорушення.

У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, тоді як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за "п'яне" водіння

Водночас МВС та Національна поліція вважають за доцільне запровадження відповідальності за повторність керування транспортним засобом у нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, а й у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб.

За умови, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані.

У МВС зазначили, що за 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 000 протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння. А за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколи, що значно більше, ніж на аналогічний період минулого року. Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, як керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Тож потрібні і інші заходи впливу на тих, хто нехтує безпекою на українських дорогах.

Автор: 

ВР (14994) закон (2833) Зеленський Володимир (23946) МВС (3503) ПДР (476) кримінальний проступок (3)


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Топ коментарі
+8
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа. А є ще одна процедура, яка займає 10-15 хв.
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03.07.2020 14:48
+8
Пока за пьянку за рулём не будут сажать, быдло будет и дальше беспредельничать. Берите пример с Израиля: буханул за рулём - сел в тюрьму.
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03.07.2020 15:06
+5
Та да. Богатеньким буратино заплатить штраф как два пальца об асфальт. А вот уголовка для них... Вот и отменяют уголовную ответственность.
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03.07.2020 14:55
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Как и процедура сдирания взятки.
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03.07.2020 14:42 Відповісти
- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
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03.07.2020 15:16 Відповісти
И никто из этих упырей не заикаеться о повышении максимально допустимой нормы алкоголя в крови,сделать как в Германии 0,5 промилле и сразу отпадут все поборы и взятки!
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03.07.2020 14:47 Відповісти
где 0,5 - там и 5,5..... ну подумаешь не правильно написали)))
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03.07.2020 15:25 Відповісти
аваківськи шакали, подонки. Нічого спільного з правохоронною діяльністю не мають. В поліції зосереджено 90 % лайна і непотріба, решта 10 % порядних нічого не зроблять.
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03.07.2020 14:48 Відповісти
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа. А є ще одна процедура, яка займає 10-15 хв.
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03.07.2020 14:48 Відповісти
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.Источник: https://censor.net/n3205902

Так, может, стОит процедуру подправить, а не облегчать участь бухарям?
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03.07.2020 14:52 Відповісти
Та да. Богатеньким буратино заплатить штраф как два пальца об асфальт. А вот уголовка для них... Вот и отменяют уголовную ответственность.
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03.07.2020 14:55 Відповісти
у нас один в городе рассекает. ловили раз 13 пьяным и уже лишённого прав за пьянку .народ уже в горисполком массово жаловался . менты руками разводят а шо мы можем.
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03.07.2020 15:49 Відповісти
Весь вопрос, кто это один?
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03.07.2020 16:09 Відповісти
Почему я так написал тебе, да потому, что на данный момент уголовная ответственность не отменена. А у ментов такая отмазка. Просто когда при коллективной жалобе указываешь статью, то сразу принимаются меры. Да еще жалобу надо продублировать в вышестоящие инстанции и в ней указать кому она продублирована. Поверь, эффект неожиданный, сразу принимаются меры. Говорю из своего опыта. Правда тема была другая.
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03.07.2020 16:13 Відповісти
З COVID-фонду витратили на медицину тільки 15% коштів,інші 85% коштів розкидали між різними міністерствами.Зокрема, МВС додатково отримало 2,7 млрд грн.
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03.07.2020 15:00 Відповісти
Пока за пьянку за рулём не будут сажать, быдло будет и дальше беспредельничать. Берите пример с Израиля: буханул за рулём - сел в тюрьму.
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03.07.2020 15:06 Відповісти
"Блазенята" спохватилися - адже частіш всього за кермо сідають п"яними саме вони самі... А наявність судимості автоматично перекриває доступ на державну посаду, до "кормушки"... Так що хай, краще, їздять п"яні і давлять людей - аби у них все було "нормуль"...
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03.07.2020 15:12 Відповісти
И это ответ за ? За преступление ? Весь смысл наказания ,что бы его не было ,а если совершено ,то должна быть ответственность.Уголовная ,точно не дала бы возможность,судье ,прокурору и депутату на дальнейшее занятие должности! Вот по этому и убрали!
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03.07.2020 15:17 Відповісти
що можна робити 8 годин з однією людиною ?
вони що , ногами пишуть протоколи,
чи друкують один пальцем на механічній друкарській машинці ?
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03.07.2020 15:18 Відповісти
да?...т.е. протокол тут главное? не искоренение этого бл*дства, не ужесточение наказания (и неотвратимость емо - само собой).....а время... на протокол... итить удивить!
потому как менты и прокуратура и все припогонные швали сами грешат этим не по-детски !!!!
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03.07.2020 15:25 Відповісти
И административку отменить, чтоб вообще протоколы не писать. А с каждого лохотренка автоматом высчитать штраф, чтоб было что из казны брать😀
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03.07.2020 15:38 Відповісти
у нас (Днепр ) , на городском портале новостей , все написано с точностю наоборот
кому верить ?
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03.07.2020 18:01 Відповісти
Вы себе меньше работы сделали? А про убитых пьяными тварями вспомнили?
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03.07.2020 18:19 Відповісти
 
 