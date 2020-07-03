МВС про скасування кримінальної відповідальності за "п'яне" водіння: процедура оформлення стане простішою та швидшою
МВС підтримує ухвалення Верховною Радою і підписання Президентом законопроєкту №3314, який має на меті уточнення та виправлення деяких положень законодавства про кримінальні проступки. Цим законопроєктом приводиться у відповідність до законодавства про кримінальні проступки більше сотні інших законодавчих актів.
Зокрема, передбачено повернення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться в заяві МВС, передає Цензор.НЕТ.
Це обумовлено тим, що процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу порівняно з документуванням факту керування в нетверезому стані під час оформлення адміністративного правопорушення.
У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, тоді як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає лише 2-3 години.
Водночас МВС та Національна поліція вважають за доцільне запровадження відповідальності за повторність керування транспортним засобом у нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, а й у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб.
За умови, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані.
У МВС зазначили, що за 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 000 протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння. А за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколи, що значно більше, ніж на аналогічний період минулого року. Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, як керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Тож потрібні і інші заходи впливу на тих, хто нехтує безпекою на українських дорогах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
Так, может, стОит процедуру подправить, а не облегчать участь бухарям?
вони що , ногами пишуть протоколи,
чи друкують один пальцем на механічній друкарській машинці ?
потому как менты и прокуратура и все припогонные швали сами грешат этим не по-детски !!!!
кому верить ?