Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3734 "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" про особливості вступу до закладу вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 310 народних депутатів.
Перед цим в Раді виникла суперечка через ухвалення законопроєкту в цілому.
Голова ВРУ Дмитро Разумков пропонував відразу голосувати за законопроєкт за основу і в цілому, щоб діти змогли використовувати квоту на вступ під час цієї вступної кампанії.
"Європейська Cолідарність" виступила проти такого голосування, оскільки вважає, що документ потрібно доопрацювати.
В результаті суперечки за документ спочатку проголосували в першому читанні, голова ВРУ дав хвилину для виступу "ЄС", після чого законопроєкт ухвалили в другому читанні.
Зокрема, законопроєкт передбачає розширення можливостей для вступу і підготовки до вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України і населених пунктів на лінії зіткнення в Донбасі.
Документ пропонує ввести можливість вступу за вступними іспитами в межах встановлених квот для таких абітурієнтів до всіх вищих навчальних закладів.
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Українські діти, що потраплять з ними в одну групу, теж слухатимуть лекції московською мовою?
Платники податків нашої держави будуть оплачувати навчання дітям терористів?
А теперь Рада принимает "закон" а-ля как для нигеров в США, любого тупаря надо учить, только потому, что он нигер(в нашем случае, что оно с дамбаса). А это уже особый статус, на минуточку...
ВНО стандартный экзамен по нему просто готовиться, комиссия в ВУЗ - может задать гораздо более сложные вопросы. И при желании завалить даже того кто решает задания ВНО с закрытыми глазами.
Лично я всегда считал что стандартные экзамены типа ВНО или ЕГЭ - зло. Нужен индивидуальный подход для обучения каждой конкретной профессии
Когда я поступал (в 2008 Ростов ДГТУ), я сдавал экзамены. При том как минимум раз в курс мы сдавали экзамены при московской комиссии на камеру. Там что то заплатить или подделать, было не проще чем подделать результат ЕГЭ. За два - три курса живо вылетели все те кто думал учиться с помощью кошелька. Кое кто экзамены по 8 раз пересдавал.
Це влада диверсантів...
местные зебилы, вы "сделали" своих детей вместе - детьми шестого сорта..
как говорил зебаран, какая разница))))
дыро-лугандонская шалупень будет получать на шару украинские дипломы и смеяться с украинских лохов которые оплатили их учебу . после этого поедут в говнорашу устраиваться на работу))))
офигенно зеленая мразь придумала))))
Хотите, чтобы ваш ребенок поступил в выши Украиным без экзамена, в обход для обычных, детей Украины? Тогда, родители, берите автомат и зовите Уйлостан в ваши города и села!