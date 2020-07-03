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Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3734 "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" про особливості вступу до закладу вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 310 народних депутатів.

Перед цим в Раді виникла суперечка через ухвалення законопроєкту в цілому.

Голова ВРУ Дмитро Разумков пропонував відразу голосувати за законопроєкт за основу і в цілому, щоб діти змогли використовувати квоту на вступ під час цієї вступної кампанії.

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"Європейська Cолідарність" виступила проти такого голосування, оскільки вважає, що документ потрібно доопрацювати.

В результаті суперечки за документ спочатку проголосували в першому читанні, голова ВРУ дав хвилину для виступу "ЄС", після чого законопроєкт ухвалили в другому читанні.

Зокрема, законопроєкт передбачає розширення можливостей для вступу і підготовки до вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України і населених пунктів на лінії зіткнення в Донбасі.

Документ пропонує ввести можливість вступу за вступними іспитами в межах встановлених квот для таких абітурієнтів до всіх вищих навчальних закладів.

Автор: 

ВР (14994) виш (547) законопроєкт (3599) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+68
А товары без денег в магазинах брать, Рада ещё не разрешила?
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03.07.2020 14:47
+63
теперь детки убийц украинцев и колаборантов будут учится за счет укр налогоплательщиков. поздавляю зебилы, вы сделали это вместе.
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03.07.2020 14:50
+48
Рада разрешила жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма поступать в украинские вузы без ВНО - Цензор.НЕТ 7880
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03.07.2020 14:48
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Абітурієнти з окупованих територій та Криму вступатимуть в українські ВНЗ без ЗНО. Української мови вони не знають. Якою мовою їм викладатимуть?
Українські діти, що потраплять з ними в одну групу, теж слухатимуть лекції московською мовою?
Платники податків нашої держави будуть оплачувати навчання дітям терористів?
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03.07.2020 15:42 Відповісти
Не только Путлер изменяет демографию ОРДЛО и Крыма растворяя жителей московитами. Но и шмаркля старается привлечь побольше российской ваты на территорию Украины и в органы власти.
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03.07.2020 15:48 Відповісти
Это получается, что все бюджетные места в университете Шевченко могут, например, занять детки апалченцев? Это их в самый престижный вуз на любой факультет возьмут? И в медицинский? Мда, неплохо быть апалченцем в Украине.
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03.07.2020 15:52 Відповісти
Дик таваріщ Путєн пріказалі-с
Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО - Цензор.НЕТ 101
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03.07.2020 16:01 Відповісти
Очень влажные мечты сивухи, которые просачиваются сквозь трусы и штаны, материализуются!
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03.07.2020 16:08 Відповісти
Именно эти территории были оккупированы не просто так: там зашкаливало количество быдла "заруцкемир" и "путенвведи".
А теперь Рада принимает "закон" а-ля как для нигеров в США, любого тупаря надо учить, только потому, что он нигер(в нашем случае, что оно с дамбаса). А это уже особый статус, на минуточку...
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03.07.2020 16:08 Відповісти
Кстати, Шмыгель что-то там рассказывал, что многие дети из затопленных областей Западной Украины не смогли сдать ВНО. А их будут брать без экзаменов?
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03.07.2020 16:13 Відповісти
Операція хаос за російсьским сценарієм продовжуєтся ,давайте дітей сепарів без елементарних знань,без знання української мови і історії,хіба це не дискримінація українських дітей ,якщо хтось думає що це змінить свідомість ,то помиляєтся ,так саме змінить як пенсіонерів з ордло, які отримують дві пенсії і проклинають Україну.Це влада хаосу, була стабільна національна валюта давай підірвем за ради олігарха ,давай дітей сепарів навчати за державний кошт,головне всі мовчать ,а соціологи малюють рейтинги.
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03.07.2020 16:20 Відповісти
Если для них введут вступительные экзамены (а их обязаны вводить), поступить в ВУЗ им будет точно не проще чем по ВНО.

ВНО стандартный экзамен по нему просто готовиться, комиссия в ВУЗ - может задать гораздо более сложные вопросы. И при желании завалить даже того кто решает задания ВНО с закрытыми глазами.

Лично я всегда считал что стандартные экзамены типа ВНО или ЕГЭ - зло. Нужен индивидуальный подход для обучения каждой конкретной профессии
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03.07.2020 16:53 Відповісти
Довго думали? В наших реаліях вступні іспити - це готуй кеш і ти - студент!
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03.07.2020 16:58 Відповісти
А результат ВНО никак нельзя подделать?

Когда я поступал (в 2008 Ростов ДГТУ), я сдавал экзамены. При том как минимум раз в курс мы сдавали экзамены при московской комиссии на камеру. Там что то заплатить или подделать, было не проще чем подделать результат ЕГЭ. За два - три курса живо вылетели все те кто думал учиться с помощью кошелька. Кое кто экзамены по 8 раз пересдавал.
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03.07.2020 17:09 Відповісти
Ну и дебилы Вас уничтожают а вы их детей в неограниченном количестве принимайте в ввузы и платите стипендию
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03.07.2020 16:28 Відповісти
Конченные твари, совсем крыша поехала. Жену отдай дяде, а сам к бл..ди, так получается.
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03.07.2020 16:29 Відповісти
А.ть. А чого діти підконтрольних територій повинні здавати до 3 екзаменів зно? Ви що там взагалі з головою не дружите?
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03.07.2020 16:35 Відповісти
Саме ганебне, що підтримали цю хер..ню всі, крім ЄС, навіть пінчуківський Голос проголосував!
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03.07.2020 16:56 Відповісти
Так представниця Голоса Совсун проголосувала на комітеті за відновлення закупівель електрики у кацапів https://censor.net/ua/news/3205789/*****************************************************************
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04.07.2020 16:11 Відповісти
В цілях пошуку халяви при вступі до ВУЗу куплю прописку на тимчасово окупованій території.
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03.07.2020 17:03 Відповісти
Одна зелена 3,14здося розповідає за неякісних дітей у безробітних, а ВР двієчників буде зачисляти у виші без екзаменів - оце отримаємо якісних фахівців...
Це влада диверсантів...
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03.07.2020 17:34 Відповісти
короче, дебилы-недоучки с нУжной пропиской проходят вне очереди и со всеми льготами..
местные зебилы, вы "сделали" своих детей вместе - детьми шестого сорта..
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03.07.2020 18:06 Відповісти
Я так понял и в военные тоже,будем сепарам офицеров готовить.
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03.07.2020 18:26 Відповісти
я не про КОманду ЗЕЛенського. з ними все зрозуміло, я про 73% ідіотів. діти захисників україни бюудуть докладати зусиль, щоб якось здобути освіту, а діти вбивць їхніх батьків будуть вчитись за кошти громадян україни та ще і кацапською мовою. про що будуть говлрити діти загиблих патріотів коли зустрінуться у вузі з дітьми вбивць? висновок один- мабуть ворог серед нас
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03.07.2020 18:59 Відповісти
в очередной раз удостоверяюсь что страной правят зеленые дегенераты.
как говорил зебаран, какая разница))))
дыро-лугандонская шалупень будет получать на шару украинские дипломы и смеяться с украинских лохов которые оплатили их учебу . после этого поедут в говнорашу устраиваться на работу))))
офигенно зеленая мразь придумала))))
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03.07.2020 19:48 Відповісти
Это дурковатая мотивация такая от Зеленского, что ли?
Хотите, чтобы ваш ребенок поступил в выши Украиным без экзамена, в обход для обычных, детей Украины? Тогда, родители, берите автомат и зовите Уйлостан в ваши города и села!
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03.07.2020 20:31 Відповісти
Только дети атошников должны получать подобные привилегии, а не дети мразей, предавших Украину!
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03.07.2020 20:33 Відповісти
Warning: Не рекомендую лугандонышам поступать в украинские вузы. Отношение к ним украинских студентов, из-за такой вот дискриминации, будет весьма неоднозначное, что может повлечь непредсказуемые последствия. Судьба лугандонышей - поступление в вузы орды, если примут.
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04.07.2020 09:48 Відповісти
а закон этот - глупость, тупость, предательство и капитуляция.
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04.07.2020 09:51 Відповісти
напоминаю: Майдан 2014 замутили именно студенты...
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04.07.2020 09:55 Відповісти
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