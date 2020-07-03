Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3734 "Про внесення змін до закону "Про вищу освіту" про особливості вступу до закладу вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 310 народних депутатів.

Перед цим в Раді виникла суперечка через ухвалення законопроєкту в цілому.

Голова ВРУ Дмитро Разумков пропонував відразу голосувати за законопроєкт за основу і в цілому, щоб діти змогли використовувати квоту на вступ під час цієї вступної кампанії.

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"Європейська Cолідарність" виступила проти такого голосування, оскільки вважає, що документ потрібно доопрацювати.

В результаті суперечки за документ спочатку проголосували в першому читанні, голова ВРУ дав хвилину для виступу "ЄС", після чого законопроєкт ухвалили в другому читанні.

Зокрема, законопроєкт передбачає розширення можливостей для вступу і підготовки до вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України і населених пунктів на лінії зіткнення в Донбасі.

Документ пропонує ввести можливість вступу за вступними іспитами в межах встановлених квот для таких абітурієнтів до всіх вищих навчальних закладів.