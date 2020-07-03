Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3721 "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 349 народних депутатів.
"Проєктом Постанови передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 2020 року о 16 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Крім того, передбачається заснування відзнаки Верховної Ради України - "30 років Декларації про державний суверенітет України", - йдеться в пояснювальній записці.
Топ коментарі
+4 Ozirius Shewu
показати весь коментар03.07.2020 15:13
+3 Владимир #427487
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+2 olele
показати весь коментар03.07.2020 15:33
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президент Ермак-Мудак
Бубачька как-то признался. Оно похоже на маугли. Быдлодрочер невоспитанный. А диплом в бурсе ему папка выпросил.
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