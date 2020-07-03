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Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3721 "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 349 народних депутатів.

"Проєктом Постанови передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 2020 року о 16 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Крім того, передбачається заснування відзнаки Верховної Ради України - "30 років Декларації про державний суверенітет України", - йдеться в пояснювальній записці.

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Автор: 

ВР (14994) суверенітет (67)


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Топ коментарі
+4
Це шоу 95 кварталу?
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03.07.2020 15:13
+3
Как посмотришь, как они сейчас сливают суверенитет Украины, так это заседание выглядит как насмешка.
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03.07.2020 14:59
+2
Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України - Цензор.НЕТ 9711
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03.07.2020 15:33
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Правила форума Рада форумчан
шантрапа ще й збиткується...
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03.07.2020 14:54 Відповісти
Как посмотришь, как они сейчас сливают суверенитет Украины, так это заседание выглядит как насмешка.
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03.07.2020 14:59 Відповісти
на заседании будет присутствовать
президент Ермак-Мудак
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03.07.2020 15:00 Відповісти
Це шоу 95 кварталу?
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03.07.2020 15:13 Відповісти
В плані урочистостей є виступ ЗЕро на піаніні своїм прутнем?
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03.07.2020 15:17 Відповісти
3/4 зє+опзж бурноє рукоплєсканіє і овації, скандування "Слава Україні!"(((
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03.07.2020 15:23 Відповісти
А папка шура-совкодрочер бубачьке разрешил?! А дерьмак, а дядя *уйло с желанием мира?! Смотри, гадьоныш зельоный, выпорют тебя на кацабской конюшне, как бандэровца! Будешь знать, до праздновать, гамно такое!)))
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03.07.2020 15:26 Відповісти
Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України - Цензор.НЕТ 9711
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03.07.2020 15:33 Відповісти
Жаль, что не случилась такая училка у зели в крывом рогу...
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03.07.2020 16:04 Відповісти
то оно воспітивалось в інтернетє...
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03.07.2020 16:15 Відповісти
Так там папо шуро носатое, проффэсор крыворожеской информатики, само в интернете не шарит.
Бубачька как-то признался. Оно похоже на маугли. Быдлодрочер невоспитанный. А диплом в бурсе ему папка выпросил.
.
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03.07.2020 16:26 Відповісти
Цинічні свині Україну мають тільки як корито для своїх поганих рил. Сгиньте.
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03.07.2020 18:15 Відповісти
 
 