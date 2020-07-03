Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3721 "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 349 народних депутатів.

"Проєктом Постанови передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 2020 року о 16 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Крім того, передбачається заснування відзнаки Верховної Ради України - "30 років Декларації про державний суверенітет України", - йдеться в пояснювальній записці.

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