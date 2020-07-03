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Новини
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Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн

Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн

На Волині зафіксували масову загибель риби, попередньо - через брудну воду. Збитки оцінюють у понад 8 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 8 мільйонів збитків нараховано через загибель риби у річці Стир. Попередньо встановлена причина – брудна вода", - написав він.

За слова Мальованого, ще 25 червня інспектори ДЕІ спільно з Волинським рибоохоронним патрулем здійснили перевірку русла річки Стир на ділянці від села Липляни до села Княгининок. В результаті виявили мертву рибу на площі 177,5 тисяч квадратних метрів.

"Сума збитку за знищену рибу становить 653 276 гривень, а за втрату її потомства - 7 636 860 гривень", - зазначив він.

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Також він повідомив, що отриманий від Держспоживслужби звіт свідчить про те, що патологічного матеріалу збудників екто- та ендопаразитів у водоймі немає. Водночас на зябрах мертвих риб виявили густий брудно-сірий слиз. Інспектори вважають, що риба загинула через забруднення води.

"Відділ Інструментально-лабораторного контролю ДЕІ взяв зразки води на дослідження. Про результати повідомлю на своїй сторінці. Якщо якість води буде не в нормі, то інспекція нарахує додаткові збитки", - додав глава Держекоінспекції

Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн 01

Автор: 

Держекоінспекція (248) риба (224) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+9
Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн - Цензор.НЕТ 6807
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03.07.2020 15:17
+5
А преЗедент туда, случайно, не приезжал?
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03.07.2020 14:58
+4
Дивна звичка москалів, тішитись брудними унітазами.
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03.07.2020 15:06
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А преЗедент туда, случайно, не приезжал?
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03.07.2020 14:58 Відповісти
Может ему ещё унитаз надо в Польше помыть?
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03.07.2020 15:00 Відповісти
Дивна звичка москалів, тішитись брудними унітазами.
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03.07.2020 15:06 Відповісти
Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн - Цензор.НЕТ 6807
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03.07.2020 15:17 Відповісти
Вот спасибо, я теперь везде буду эту картинку мышебратьям ставить, когда они свою привычную волынку про "мытье унитазов" заведут. Это понятно: мышебратья к унитазам непривычные, а привычные к параше да дырке в полу в отхожем месте.
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03.07.2020 15:25 Відповісти
- Почему русские такие неграмотные?
- Потому что в русском «сортире» нет света, удобного унитаза, и ветер через дырку по жопе снегом хлещет…
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03.07.2020 15:42 Відповісти
Больше кур заводов стройте, скоро кроме них и пустыни ничего не будет.
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03.07.2020 15:01 Відповісти
На Волині ні для кого не секрет, що спричинило цей мор. Але цілий Мальваний міністр якось дивно оминає тему провини і відповідальності. Для чього тоді рахує збитки, щоб в Фейсбучику видимість діяльності зобразити?
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03.07.2020 15:01 Відповісти
Водоканал зробив залповий скид з очисних "добра" в Стир - і от результат... ПС. Назва річки Стир (Осетрова) походить від німецького Stor, (давньоверхньонімецького Stur(e)) - "осетер", колись, при ґотах і осетри в цій річці водились, а зараз...
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03.07.2020 15:34 Відповісти
Барыги понесли убытки, простому человеку все равно не дают ловить, то рыбхозы, то арендаторы.
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03.07.2020 17:10 Відповісти
 
 