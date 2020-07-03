Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн

На Волині зафіксували масову загибель риби, попередньо - через брудну воду. Збитки оцінюють у понад 8 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 8 мільйонів збитків нараховано через загибель риби у річці Стир. Попередньо встановлена причина – брудна вода", - написав він.

За слова Мальованого, ще 25 червня інспектори ДЕІ спільно з Волинським рибоохоронним патрулем здійснили перевірку русла річки Стир на ділянці від села Липляни до села Княгининок. В результаті виявили мертву рибу на площі 177,5 тисяч квадратних метрів.

"Сума збитку за знищену рибу становить 653 276 гривень, а за втрату її потомства - 7 636 860 гривень", - зазначив він.

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Також він повідомив, що отриманий від Держспоживслужби звіт свідчить про те, що патологічного матеріалу збудників екто- та ендопаразитів у водоймі немає. Водночас на зябрах мертвих риб виявили густий брудно-сірий слиз. Інспектори вважають, що риба загинула через забруднення води.

"Відділ Інструментально-лабораторного контролю ДЕІ взяв зразки води на дослідження. Про результати повідомлю на своїй сторінці. Якщо якість води буде не в нормі, то інспекція нарахує додаткові збитки", - додав глава Держекоінспекції