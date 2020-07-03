Від початку року внаслідок обстрілу на Донбасі загинули 11 мирних мешканців, - Денісова

Від початку 2020 року 11 мирних мешканців загинули на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських найманців, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинула мешканка Зайцевого, що на Донеччині. Під час обстрілу загибла перебувала на подвір’ї. З початку 2020 року це вже 11 жертва обстрілів серед цивільного населення. Загалом з початку російської агресії на Сході країни ми втратили понад 13 тис. громадян", - написала Денісова на сторінці у фейсбуці в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен підкреслила, що Російська Федерація продовжує порушувати Мінські домовленості, демонструє світу свою агресивну окупаційну політику і небажання припиняти вогонь на Сході України, через що мирні мешканці продовжують гинути.

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Денісова також закликала представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій рішуче засудити дії агресора і об'єднати зусилля, щоб змусити РФ дотримуватися IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.