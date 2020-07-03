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Новини Бюджет-2020 Паводки на Західній Україні
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Рада виділила з Держбюджету 2 млрд грн на подолання наслідків повеней на Заході України

Рада виділила з Держбюджету 2 млрд грн на подолання наслідків повеней на Заході України

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 3776 "Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 350 нардепів.

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"Проєктом закону передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Автор: 

ВР (14994) держбюджет (2396) паводок (233)


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Потрібен відкритий реєстр отримувачів цієї допомоги, бо її розкрадуть.
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03.07.2020 15:31 Відповісти
А кто выделит на харьковскую засуху?
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03.07.2020 15:32 Відповісти
Беда в том, что скорее всего в бюджете таких денег нет.
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03.07.2020 15:39 Відповісти
Свіженадруковані.
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03.07.2020 15:40 Відповісти
А контролировать кто будет?Если Зеленкины-трындец бабосам...
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03.07.2020 15:46 Відповісти
А безплатно поцілувати всім президентам розікраденої ними України пенькі в лобік слабо?
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03.07.2020 15:59 Відповісти
 
 