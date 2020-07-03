Рада виділила з Держбюджету 2 млрд грн на подолання наслідків повеней на Заході України

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 3776 "Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 350 нардепів.

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"Проєктом закону передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій", - йдеться в пояснювальній записці до документа.