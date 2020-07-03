Рада виділила з Держбюджету 2 млрд грн на подолання наслідків повеней на Заході України
Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 3776 "Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 350 нардепів.
"Проєктом закону передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor L
показати весь коментар03.07.2020 15:31 Відповісти Мені подобається 0
Mischa #467040
показати весь коментар03.07.2020 15:32 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Сомов #454446
показати весь коментар03.07.2020 15:39 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар03.07.2020 15:40 Відповісти Мені подобається 3
(unknown) #146542
показати весь коментар03.07.2020 15:46 Відповісти Мені подобається 0
Ozirius Shewu
показати весь коментар03.07.2020 15:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль