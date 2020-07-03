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Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн. ВIДЕО

Голова Національного банку України Яків Смолій у парламенті пояснив своє рішення піти у відставку.

Про це він повідомив з трибуни Верховної Ради, відповідаючи на запитання народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "#бем Смолія в тупий собачий рот", - "слуга народу" Дубінський

"Упродовж останнього року на нарадах за участю народних депутатів, представників Кабінету Міністрів, прем'єр-міністра, президента, неодноразово в сторону Національного банку звучали заклики залити економіку грішми, скасувати базові принципи регулювання банківської системи, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11% і курс 30 грн, тому що такі параметри закладені в державний бюджет. Ці підстави, ці гасла, змусили мене прийняти це рішення", - сказав Смолій.

Смолій також пояснив, у якій формі був тиск щодо Нацбанку: "Впродовж останнього року біля Національного банку проходили проплачені мітинги, на яких виступали нардепи, які сидять тут у залі, місяць блокування мого будинку, місяць блокування будинків моїх заступників. Це системний цілорічний тиск" .

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

ВР (14994) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+80
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1278445264756498435 2 июл.

Скажу чесно, до сьогоднішнього вечора я не вірив у можливість достроких виборів президента. Зараз вже допускаю таку ймовірність.
І порохоботи не будуть причетні до цього.)
Ну що рєбята, дали йому 100 днів?
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03.07.2020 16:01
+45
30 мало, зелохам надо по 80 врубить.
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03.07.2020 16:01
+41
а це вже повний фарш, чи то пак фініш

Смолий о причинах отставки: На совещаниях с представителями Кабмина и ОП призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн - Цензор.НЕТ 4005
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03.07.2020 16:11
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був би хаос. Зе-срань все робила та засирала поступово.
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03.07.2020 17:08 Відповісти
Зелебобики, вы красавчики!
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03.07.2020 17:06 Відповісти
Зе-шобла - це рiвень гоп-стоп з базару...
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03.07.2020 17:09 Відповісти
с говорящей дупы каломойши снять скальп и вырвать его говняный язык.

Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн - Цензор.НЕТ 2940
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03.07.2020 17:17 Відповісти
Лучший, как по мне, комментарий происходящего

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006588527114&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAS9TjFff_u7bYg1ee71BRMWWDg8rrfTrftlH0nO6P5JEZvZ9zU1t3G3M9BUF3R0rpTOHINEWIrTvxO&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Ирина Аниловская с https://www.facebook.com/iryna.anilovska?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJ3nthAwrBd6jip91qzqiDM4Lmv4cRSt18t_r0P2I5FEclN2N8jrBfePv1oQDjYpwA3KqifGxyzrdN&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Iryna Anilovska .

Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
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03.07.2020 17:21 Відповісти
Це точка зору проПорошенківська... Напевно, тому що Смолій від Порошенко&Гонтарєвої Можливо, є і інші точки зору... Цей "герой" - чомусь безпосередньо перед відставкою і особливо після всі стають "героями", які за Україну і народ, - разом з Гонтаревою опускав гривню до 30-ти... коли Гонтарєва тільки сіла в НБУ курс гривні був 11,8... Це була "політика" Порошенко - Гонтарєвої... "Гонтарева у штанях" - Смолій... - так величав його один з депутатів ВР при проходженні Я. Смолієм процедури затвердження на посаду очільника Національного банку у лютому 2018 року... Крім того, Правління НБУ і Наглядова рада НБУ, як і ВР&партії&правИтельство + олігархи + регіональні феодали ще той серпентарій...
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03.07.2020 17:23 Відповісти
а вы думаете зачем тысячные купюры напечатали
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03.07.2020 17:37 Відповісти
Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн - Цензор.НЕТ 4442
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03.07.2020 17:38 Відповісти
Украинскому народу скормили конфетку под названием - Троянский конь, завернутый в красивую обертку, а внутри отрава, которая отравляет весь организм и убивает его. Зеленский и Патрушев были в Омане в одно время и Патрушев поставил перед Зеленским задачу ослабить и уничтожить Украину изнутри! И по действиям и что происходит мы видим, какие задачи перед Зеленским были поставлены - уничтожить Украинскую культуру, уничтожить образование, уничтожить экономику, развалить Армию, тотальное уничтожение Украины изнутри, как вирус, который изнутри распространяется и убивает все органы и единственное спасение для организма - это чтобы иммунная система распознала вирус и остановила его(иммунная система Украины - это ее народ). Но тут опять таки стратегия спецслужб РФ такая, что они делают все так, чтобы в любом случае выиграть. Смотрим в историю - это когда на месте Зеленского сидел Янукович, который работал на РФ. Янукович уничтожал тоже все Украинское - культуру, образование, науку, экономику и кучу кредитов набрал у всех, Армию уничтожил полностью и отменил призыв и потом нечем было защищаться. Тоже самое Зеленский сейчас делает! Если народ свергает коллаборанта, то РФ этим воспользуется, как при Януковиче, а если Украина его оставит, то он уничтожит все до конца изнутри Украины. РФ сделала 2 варианта и два проигранных для Украины. Но на самом деле вариантов не 2, а их много и Украине нужен вариант верный, чтобы в этих шахматах сделать лучшие ходы с меньшими потерями. То бишь без революции и без свержения и добиться усиления страны - культуры, образования, армии, экономики...
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03.07.2020 17:41 Відповісти
Например грохнуть нелоха и оставить улики, шапку ушанку и лапти.
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04.07.2020 07:45 Відповісти
Одно радует , что границы закрыты ,зеленым Жабам бежать некуда
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03.07.2020 17:43 Відповісти
через ДНР на Ростов. Там всегда открыто
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04.07.2020 07:47 Відповісти
Коли спалили хату Гонтаревій бидло реготало...
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03.07.2020 17:45 Відповісти
Шо не день - то обiсpака!
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03.07.2020 17:58 Відповісти
вполне разумные требования в условиях кризиса.
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03.07.2020 18:05 Відповісти
На долларах сидиш гнида! Разумное требование..
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03.07.2020 18:33 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе:
"На долларах сидиш гнида! Разумное требование.."
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04.07.2020 00:49 Відповісти
Тварини зелені!!
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03.07.2020 18:32 Відповісти
Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн - Цензор.НЕТ 732
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03.07.2020 18:41 Відповісти
НЕ ДАЙТЕ ЗЕЛЕНСКОМУ ВКЛЮЧИТЬ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК, А ТО ЖОПА БУДЕТ.
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03.07.2020 18:42 Відповісти
я так понимаю зеленый мудак со своей шоблой реально накручивают себе срок в будущем.
бубочка, начинай сушить сухари. не факт что усидишь в кресле до конца срока. а желающих подержатся за горло будет не мало))))\
даешь бакс по 50 и 20% инфляцию. давно украинцы не были миллионерами))))
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03.07.2020 18:48 Відповісти
Якби Зеленський це зробив рік тому то була б логічна прогнозована зміна монетарної політики нової команди.Але те що це відбулось на другий рік його каденції в нервовій обстановці з профукуванням дешевого кредиту для країни і повною непередбачуваністю для заходу свідчить що президент діє емоційно і більше просто вірить що стане краще ніж має чіткий реальний план. Тепер він ще й взяв всю відповідальність за курс.
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03.07.2020 19:23 Відповісти
Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн - Цензор.НЕТ 5929
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03.07.2020 21:08 Відповісти
красава що не мовчить
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03.07.2020 21:41 Відповісти
ХОЧУ ДОЛЛАР ПО 30!!! ЗЕЛЯ ВКЛЮЧАЙ СТАНОК!!!
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03.07.2020 22:56 Відповісти
Зеля! Смотри не обожгись, а то потом сильно жалеть будешь. Не знаю правильно или нет убрали Смолия. Дело темное. Но дальнейшая девальвация гривны, когда она и так обесценилась на 350% убьет экономику (а также и тех кто раскручивает). Люди и так на пределе. Сколько можно терпеть.?
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03.07.2020 23:13 Відповісти
Десь під осінь долар почне рости від 30, а євро, десь від 35-40. Ціни підуть вгору. Зато всі отримають папірці, на яких буде написано "гривні", їх наштампують на ту суму, якої недостає в бюджеті. І цим ще на пів року-рік зупинять своє падіння "зелені", аж поки не виснажать всі ресурси. Бо всі мільярди, що "крав" Порошенко роздали зеболікам. У владі дуже "великі" економісти, наповнюють бюджет не підняттям і ростом економіки, а штампуванням грошей. А це шлях до інфляції, гіперінфляції і відкатом назад. Потім знову прийдуть патріоти спасати державу і звичайно, можливо її спасуть. Щирі, що прийшли всід на популістами, все що залишиться вивезуть у свої "камери схову" - наприклад у Ізраїль. А потім знову прийдуть популісти і дурні і всі, що ті накопичать просцять за один рік і так по кругу, поки не виздихають любітелі халяви, совка і обіцянок.
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04.07.2020 09:37 Відповісти
"...поставить инфляцию 11% и курс 30 грн, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет", - це не тиск, це намагання виконати головний закон на рік.
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04.07.2020 09:59 Відповісти
Даже последнему ЗЕбилу ясно зачем убрали Смолия..отказывался поднимать инфляцию и заливать страну пустыми деньгами..Ну теперь то ЗЕбилы запустят печатный станок на полную..у кого ещё остались гривны скупайте баксы, у ЗЕбилов просто нет другого выхода кроме включения станка, только официальный дефицит бюджета 300 миллиардов, а это свыше 10 миллиардов только за 1 год!! Никакие кредиты МВФ такой дефицит не кроют!!
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04.07.2020 12:07 Відповісти
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