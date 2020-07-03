Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн. ВIДЕО

Голова Національного банку України Яків Смолій у парламенті пояснив своє рішення піти у відставку.

Про це він повідомив з трибуни Верховної Ради, відповідаючи на запитання народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Упродовж останнього року на нарадах за участю народних депутатів, представників Кабінету Міністрів, прем'єр-міністра, президента, неодноразово в сторону Національного банку звучали заклики залити економіку грішми, скасувати базові принципи регулювання банківської системи, встановити курс, щоб експортерам було краще, поставити інфляцію 11% і курс 30 грн, тому що такі параметри закладені в державний бюджет. Ці підстави, ці гасла, змусили мене прийняти це рішення", - сказав Смолій.

Смолій також пояснив, у якій формі був тиск щодо Нацбанку: "Впродовж останнього року біля Національного банку проходили проплачені мітинги, на яких виступали нардепи, які сидять тут у залі, місяць блокування мого будинку, місяць блокування будинків моїх заступників. Це системний цілорічний тиск" .

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.