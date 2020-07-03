Від 6 липня поновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів" на кордоні з Польщею, - МВС
З понеділка поновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів", розташованого у Львівській області на кордоні з Польщею.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Польські колеги проінформували Державну прикордонну службу України про готовність відновити прикордонний рух у польській частині автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів". Зазначений пункт пропуску відновлює свою роботу з 1:00 (за київським часом) понеділка, 6 липня", - йдеться в повідомленні.
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Зэлэный_Змий
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belge
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Mykhailo Stepanov
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