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Новини
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Від 6 липня поновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів" на кордоні з Польщею, - МВС

Від 6 липня поновлюється робота автомобільного пункту пропуску

З понеділка поновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів", розташованого у Львівській області на кордоні з Польщею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Польські колеги проінформували Державну прикордонну службу України про готовність відновити прикордонний рух у польській частині автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів". Зазначений пункт пропуску відновлює свою роботу з 1:00 (за київським часом) понеділка, 6 липня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Угорщиною повністю відновлено роботу чотирьох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4773) МВС (3503) Польща (8528) пункт пропуску (803)


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С 6 июля возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей, - МВД - Цензор.НЕТ 6739
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03.07.2020 16:31 Відповісти
Парадокс: чем больше пунктов пропуска открывается, тем крепче Стёпа с Ляшком нас в Украине запечатывают.
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03.07.2020 16:31 Відповісти
Запечативают долбо*** которие отрицают короновирус и кто против него молитву возносит блуждая толпой без масок и дистанции
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03.07.2020 17:50 Відповісти
Какую молитву, убогий? Отасывай у Стёпы с Ляшком энергичней. Тебе, перепуганному, витамины.
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03.07.2020 18:23 Відповісти
 
 