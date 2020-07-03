УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3553 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 140 13

Зеленський провів телефонну розмову з Конте: обговорили подолання наслідків COVID-19 і справу нацгвардійця Марківа

Зеленський провів телефонну розмову з Конте: обговорили подолання наслідків COVID-19 і справу нацгвардійця Марківа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави висловив подяку співрозмовнику та уряду Італії за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах.

Конте в свою чергу подякував Україні за направлення українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італійській Республіці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії. ФОТОрепортаж

Співрозмовники обмінялися думками про ситуацію в Україні та Італії з подоланням наслідків пандемії коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італійської Республіки побажав якнайшвидшого одужання першій леді Олені Зеленській.

Співрозмовники висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів. Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв'язків.

Зеленський подякував Італійській Республіці за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава держави зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.

Також Зеленський нагадав про запрошення Джузеппе Конте до України, а прем’єр-міністр Італії висловив сподівання, що цей візит може відбутися до кінця поточного року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Італія (1574) карантин (18172) Марків Віталій (178) Конте Джузеппе (23) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
О свей вилле беспокоится.
показати весь коментар
03.07.2020 16:31
+3
Ищет альтернативу Ростову
показати весь коментар
03.07.2020 16:40
+3
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
03.07.2020 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О свей вилле беспокоится.
показати весь коментар
03.07.2020 16:31 Відповісти
Ищет альтернативу Ростову
показати весь коментар
03.07.2020 16:40 Відповісти
Гы, в Италии нет независимого правосудия?
Тем более, судил суд присяжных.
показати весь коментар
03.07.2020 16:35 Відповісти
Уже на Фёдорыча пора выходить...
показати весь коментар
03.07.2020 16:36 Відповісти
С обвиняемыми в "деле Шеремета"-разобрался,*удак.
показати весь коментар
03.07.2020 16:38 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
03.07.2020 16:41 Відповісти
Костюм пчеловода, тоже неплохо подойдёт. И сапоги резиновые.
показати весь коментар
03.07.2020 16:59 Відповісти
У тебя юмор неплохой, но если придется идти в красную зону к ковидникам - то и это наденешь.
показати весь коментар
03.07.2020 18:28 Відповісти
А домик в Италии не обсуждал? Или права на фирму, переданную Еленой Владимировной третьему лицу обсудить не забыли? Это важно. Кстати, этот домик, в котором живут коллеги Авакова из МВД, принадлежит этой конторке. Но это уже детали
показати весь коментар
03.07.2020 17:42 Відповісти
Когда Маркива освободят, Зеленский?
показати весь коментар
03.07.2020 18:29 Відповісти
Запитав як там його дім, щоб можна було туди звалити. Може ще попросив відремонтувати за кошти посольства?
показати весь коментар
04.07.2020 09:53 Відповісти
 
 