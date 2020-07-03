Зеленський провів телефонну розмову з Конте: обговорили подолання наслідків COVID-19 і справу нацгвардійця Марківа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави висловив подяку співрозмовнику та уряду Італії за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах.

Конте в свою чергу подякував Україні за направлення українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італійській Республіці.

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Співрозмовники обмінялися думками про ситуацію в Україні та Італії з подоланням наслідків пандемії коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італійської Республіки побажав якнайшвидшого одужання першій леді Олені Зеленській.

Співрозмовники висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів. Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв'язків.

Зеленський подякував Італійській Республіці за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава держави зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.

Також Зеленський нагадав про запрошення Джузеппе Конте до України, а прем’єр-міністр Італії висловив сподівання, що цей візит може відбутися до кінця поточного року.