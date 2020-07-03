Повінь в Івано-Франківській області стала найсильнішою за 50 років, збитки - 2,5 млрд гривень

Збитки від повеней в Івано-Франківській області оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Розгул стихії став найбільшим за останні пів століття.

Про це заявив на брифінгу голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На Прикарпатті стихія, за підрахунками фахівців, завдала збитки щонайменше на 2,5 млрд грн і вважається найбільшою за останні 50 років", - повідомив Федорів.

За його інформацією, учора уряд скерував на подолання наслідків повені в Івано-Франківську область 480 млн грн, з них 250 млн грн підуть на домогу людям, які постраждали найбільше.

"Матеріальна грошова допомога буде надана сім’ям загиблих у розмірі 200 тисяч гривень за кожного загиблого члена родини. Власники повністю зруйнованих житлових будинків отримають 300 тисяч гривень на сім’ю. Родинам, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, скерують по 50 тисяч гривень на сім’ю, а родини, житлові будинки яких пошкоджені, отримають по 20 тисяч гривень", - зазначив Федорів.

Він уточнив, що під час повені в області загинули 3 людини, повністю зруйновані 4 житлові будинки, частково пошкоджено - понад 13 тисяч.

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Обіцяють, що кошти постраждалі від повені отримають до кінця наступного тижня. На відновлення гідротехнічних споруд з держбюджету очікують ще 50 млн грн.

"Від усіх служб вимагаю якнайшвидшого відновлення газу, електропостачання, проїзду до населених пунктів", - наголосив Федорів.

За його інформацією, сьогодні вдалось відновити повністю газопостачання у Долинському районі. Ще більш ніж 3 тисяч абонентів залишаються без газу у 24 населених пунктах.

Як повідомлялося, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Наразі без автомобільного сполучення залишаються 7 населених пунктів у Верховинському та Косівському районах.