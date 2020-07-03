Верховний Суд відмовив у стягненні ще $ 115 тис. на користь російської компанії в справі проти заводу "Артем"

Касаційний цивільний суд в складі Верховного суду 2 липня 2020 року відмовив у визнанні та виконанні третього арбітражного рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС) при Торгово-промисловій палаті (ТПП) РФ про стягнення з ДАХК "Артем" грошових коштів на суму понад $ 115 тис. на користь російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну "Укроборонпром".

"Таким чином, завод "Артем" виграв у трьох з чотирьох справ за заявами "Авіа-ФЕД-Сервіс" про виконання на території України рішень МКАС при ТПП Російської Федерації про стягнення з ДАХК "Артем" коштів на загальну суму понад $ 2,7 млн", - наголошується в повідомленні.

В цілому "Авіа-ФЕД-Сервіс" вимагала від українського виробника ракет сплатити кошти за чотирма рішеннями МКАС при ТПП РФ за договорами про постачання в Росію продукції військового призначення, укладеними ДАХК "Артем" в 2012-2014 рр.

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Виконання цих контрактів стало неможливим у зв'язку з російською агресією проти України і застосуванням до "Авіа-ФЕД-Сервіс" персональних економічних санкцій через загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Нарешті Верховний Суд поставив жирну крапку у цій, без перебільшення, прецедентній справі, відмовивши у трьох з чотирьох заяв російської компанії щодо ДАХК "Артем". На жаль, одне рішення на початку року суд ухвалив не в інтересах "Артема", саме тому команда "Укроборонпрому" активно долучилася до процесу і змогла донести до суду свої аргументи", - прокоментував перемогу в суді директор з правових питань "Укроборонпрому" Данило Федорчук.

За його словами, Верховний суд змінив власну практику і погодився, що визнання російських арбітражних рішень на користь підсанкційної компанії з держави-агресора проти українського оборонного заводу за договорами, виконання яких стало неможливим через збройну агресію Росії, порушує публічний порядок України та суперечить фундаментальним інтересам держави і суспільства.

У 2012-2013 рр. завод "Артем" підписав чотири контракти на загальну суму $ 2,33 млн з "Авіа-ФЕД-Сервіс", яка спеціалізується на авіабудівному і авіаремонтному обладнанні. За всіма договорами завод отримав передоплату і почав роботи.

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У 2014 році в зв'язку з військовою агресією з боку Росії Україна ввела низку санкцій до російських підприємств, під які в тому числі потрапила і "Авіа-ФЕД-Сервіс". Після цього "Авіа-ФЕД-Сервіс" звернулася в МКАС при ТПП РФ, отримала арбітражні рішення на свою користь за всіма чотирма контактами і звернулася до українського суду про визнання та виконання на території України цих арбітражних рішень. На користь російської компанії рішення винесли спочатку Шевченківський суд Києва, а потім Касаційний цивільний суд в складі Верховного суду.