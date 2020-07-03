Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко
Тиск на Голову Національного банку Якова Смолія та його відставка – це наслідок організованого олігархом Коломойським цькування НБУ, в якому беруть участь підконтрольні йому депутати з більшості.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко подякував Смолію та команді НБУ за високопрофесійну роботу, завдяки якій банківська система України досі тримала стабільність попри кризу.
"Уявити собі не можна, що за виконання своєї конституційної функції, вийшовши на рекордний за 28 років нашої незалежності рівень інфляції, – за це будуть знімати Голову Національного банку. Інфляція – це податок, якого уникнути неможливо. Платять його всі. Страждають від нього бідні люди, а збагачуються олігархи. На сьогоднішній день 28 млрд доларів золотовалютних запасів – це теж закидають Національному банку", – зауважив Порошенко.
"Тиск, який відбувся – це не тиск, це цькування, яке організоване Коломойським і його фракцією, групами, які знаходяться в цій Раді", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".
Він зауважив, що коли влада потребувала грошей від МВФ, був ухвалений так званий "антиколомойський" закон, а тепер, коли гроші отримані, цей закон намагаються заблокувати – в тому числі і через тиск на НБУ.
"Такої поведінки "наперсточників" наші партнери точно не приймуть. Янукович при голові НБУ Арбузові вже одного разу таке проводив, коли в світі більше ніхто не давав Україні грошей. І він побіг куди? До Москви. Чим це закінчилось для країни – всі добре знають. Ми точно не маємо допустити повторення цього сценарію", – переконаний Петро Порошенко. Він зауважив, що першим сигналом від міжнародних фінансових ринків стало скасування розміщення українських цінних паперів на суму 1 мільярд 750 мільйонів доларів.
"Я хочу подякувати блискучій команді НБУ. Наголошую, що коли вони прийшли, в країні гроші не ходили. Банки були зупинені, тому що власники розікрали кошти. І я впевнений, що це перша криза, коли ефективно функціонує банківська система, перша криза, коли збережено курс, перша криза, коли низька інфляція, перша криза, яка демонструє стійкість і стабільність", – наголосив Порошенко.
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Порох -жги!
Зелень, вам точно пипец в ближашее время.
слуги урода, заЖопп и жЮлька, вся пятая колонна, все консервы слились в экстазе...
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Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
и песики из будки затявкали )))
отрабатывайте косточку щенки )))