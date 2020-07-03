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Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко

Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко

Тиск на Голову Національного банку Якова Смолія та його відставка – це наслідок організованого олігархом Коломойським цькування НБУ, в якому беруть участь підконтрольні йому депутати з більшості.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко подякував Смолію та команді НБУ за високопрофесійну роботу, завдяки якій банківська система України досі тримала стабільність попри кризу.

"Уявити собі не можна, що за виконання своєї конституційної функції, вийшовши на рекордний за 28 років нашої незалежності рівень інфляції, – за це будуть знімати Голову Національного банку. Інфляція – це податок, якого уникнути неможливо. Платять його всі. Страждають від нього бідні люди, а збагачуються олігархи. На сьогоднішній день 28 млрд доларів золотовалютних запасів – це теж закидають Національному банку", – зауважив Порошенко.

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"Тиск, який відбувся – це не тиск, це цькування, яке організоване Коломойським і його фракцією, групами, які знаходяться в цій Раді", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Він зауважив, що коли влада потребувала грошей від МВФ, був ухвалений так званий "антиколомойський" закон, а тепер, коли гроші отримані, цей закон намагаються заблокувати – в тому числі і через тиск на НБУ.

"Такої поведінки "наперсточників" наші партнери точно не приймуть. Янукович при голові НБУ Арбузові вже одного разу таке проводив, коли в світі більше ніхто не давав Україні грошей. І він побіг куди? До Москви. Чим це закінчилось для країни – всі добре знають. Ми точно не маємо допустити повторення цього сценарію", – переконаний Петро Порошенко. Він зауважив, що першим сигналом від міжнародних фінансових ринків стало скасування розміщення українських цінних паперів на суму 1 мільярд 750 мільйонів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ. ВIДЕО

"Я хочу подякувати блискучій команді НБУ. Наголошую, що коли вони прийшли, в країні гроші не ходили. Банки були зупинені, тому що власники розікрали кошти. І я впевнений, що це перша криза, коли ефективно функціонує банківська система, перша криза, коли збережено курс, перша криза, коли низька інфляція, перша криза, яка демонструє стійкість і стабільність", – наголосив Порошенко.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) НБУ (10401) Порошенко Петро (15180) Смолій Яків (299) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+42
нууу, сейчас начнется вой зебилов
они, получив новые методички, с пеной у рта будут орать о своём "одобрянсе" действий вислюка и его шоблы))
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03.07.2020 17:06
+38
Полгода гуляли за счет оставленых петей денег,
следующие полгода прожирали иск Газпрома выиграный петей.
Петины заначки кончились пора включать станок...
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03.07.2020 17:15
+36
Боже мой, какой ужас!
Сейчас они переколбасят все банки, все наблюдательные советы, все судебные дела против Бени, как там?
Ифляция 11% и доллар 30 грн? И Зеля пёрднет и падение остановится?
Суки, *****, где моя спокойная старость?
Ну ладно, у зебильных депутатов бабло в валюте, им только плюс, но их дигиниратывные избиратели - у них тоже нет гривен????
Каждая сраная гривна в каждом сраном кармане ДЕШЕВЕЕТ !
Тупое, мерзкое дигиниративное стадо.
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03.07.2020 17:06
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Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6975
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03.07.2020 17:12 Відповісти
в економічних провалах двох урядів слуги уродів крайніми зробили Нацбанк
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03.07.2020 17:34 Відповісти
брехня. там совсем другие причины и подноготная. скоро станет известно.
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03.07.2020 17:15 Відповісти
Треба дочекатися вечора, а там Г+Г все роз"янить.
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03.07.2020 17:19 Відповісти
А шо? Коломойський з мертвечуком "не" брешуть
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03.07.2020 17:22 Відповісти
ненене. я прахобот. гляжу только 5й и прямой.
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03.07.2020 17:59 Відповісти
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3602
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03.07.2020 17:25 Відповісти
дайош свинарчука на голову нбу!
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03.07.2020 18:00 Відповісти
Отличное выступление.
Порох -жги!
Зелень, вам точно пипец в ближашее время.
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03.07.2020 17:21 Відповісти
Зелебобіки! У боротьбі зі здоровим глуздом будьте готові!
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03.07.2020 17:23 Відповісти
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7975
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03.07.2020 17:25 Відповісти
А сдох бы Свын если бы не хрюкнул?
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03.07.2020 17:25 Відповісти
Без зайвих слів.....

Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3833
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03.07.2020 17:26 Відповісти
антиукраинская каалиция зебилы+мертведчук+жулька. а не удивлен
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03.07.2020 17:28 Відповісти


слуги урода, заЖопп и жЮлька, вся пятая колонна, все консервы слились в экстазе...
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Ну видно где диктатура! Две полностью промежбулочные партии!
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03.07.2020 17:32 Відповісти
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7356
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03.07.2020 17:46 Відповісти
вишенка на торте, бакс по 35+ уже через неделю. вы сделали это вместе, зебилы.
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03.07.2020 17:31 Відповісти
А если НЕ? Ты уже больше года визжишь, а оно НЕ!
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Лучший, как по мне, комментарий происходящего

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006588527114&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAS9TjFff_u7bYg1ee71BRMWWDg8rrfTrftlH0nO6P5JEZvZ9zU1t3G3M9BUF3R0rpTOHINEWIrTvxO&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Ирина Аниловская с https://www.facebook.com/iryna.anilovska?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJ3nthAwrBd6jip91qzqiDM4Lmv4cRSt18t_r0P2I5FEclN2N8jrBfePv1oQDjYpwA3KqifGxyzrdN&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Iryna Anilovska .

Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
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03.07.2020 17:32 Відповісти
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5886
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03.07.2020 17:34 Відповісти
Всем давно бьіло понятно , что НБУ ведет политику удушения реальной єкономики , прикрьіваясь благими намерениями контроля над инфляцией и стабильности национальной денежной единицьі. Но даже стабильность не смогли обеспечить , допустили ненужную ревальвацию гривньі , которая привела к серьезньім бюджетньім проблемам. Замена руководства НБУ должна обеспечить обоснованньій и просчитанньій новьій подход к решению хронических "болячек" макроєкономики Украиньі.
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03.07.2020 17:50 Відповісти
Незабаром.......

Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4924
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03.07.2020 17:51 Відповісти
Ей шобла петина, где вы? Откоментировались уже? Пететриоты. Или побежали другую статью коментировать?
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03.07.2020 17:51 Відповісти
Коломойский согласился (одобрил) с заявлением Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ. -Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ 10.05.2019 - 10:51/ Зачем вы, девушки (большинство избирателей) красивых (Коломойского с Зеленским) любите, непостоянная (ближневосточная) у них любовь.
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9919
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03.07.2020 18:04 Відповісти
Хорошо у меня основной капитал лежит в Польских банках! А Зебилы будут страдать!
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6543
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03.07.2020 17:56 Відповісти
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8094
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03.07.2020 18:10 Відповісти
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7900
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03.07.2020 18:44 Відповісти
А хто забороняє Зєлє подати в Раду на голову нбу наприклад О.Савченко? Його знають в усьому світові в фінансових колах, як принципового, незалежного і надійного партнера, фахового фінансиста. Під нього підуть інвестиції в країну і не буде ніякого "все пропало!"
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03.07.2020 19:01 Відповісти
О, опять юлеботы со своим Савченко. Он прославился только статейками, в которых критиковал НБУ за использование существующих курсовых режимов, а точнее за свойственные этим режимам недостатки - надо полагать, что он изобрел секретный идеальный четвертый, лишенный всяких недостатков, но откроет он эту тайну только возглавив НБУ.
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03.07.2020 20:12 Відповісти
кнур не может шоб не хрюкнуть )))
и песики из будки затявкали )))
отрабатывайте косточку щенки )))
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03.07.2020 23:39 Відповісти
Ваньок,твоя Юля проголосувала разом із "слугами москалів і Бені" за відсторонення професійної людини. Чи ти цього не знаєш? Чекаєте коли політичний труп Шмигаля пропливе і Юлю призначать прем*єром? Стараєтеся підтирати "слугам"? Але нічого не вийде, бо вже кредитів ніхто давати не буде, як колись їй давали, і Беня вже може сам забрати все, що погано лежить. Нахлєбніки йому не потрібні! А ти Ваня і далі топи за бабусю, хоч трішки посмуши нарід. За клістрони Юля виступала в Раді? Чи їй обороноздатність країни до одного місця, як і всім вам. Головне посада!
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04.07.2020 10:12 Відповісти
За фаберже тепер візьмуть інших персонажів. Власник умілих рук ківа вже видав заяву про те що Порошенко почав фінансувати уда,батальйон азов,нацкорпус і що восени може пролитись багато крові,чиєї правда не сказав. До осені гундявий зажене себе і зелене болото в глухий кут.
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03.07.2020 19:32 Відповісти
Коли зелену погань викидати будуть ти станеш на її захист,чи образливі коменти про петрушу писатимеш, як зараз наприклад
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03.07.2020 19:41 Відповісти
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7140
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03.07.2020 20:34 Відповісти
молчи пэтя ты мошенник и лузер
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03.07.2020 22:25 Відповісти
Как хорошо валить на других. Сам ведь наверно сказал ПОРА ДЕЛАТЬ ЛЫЖИ! Мол близко подобрались и пора к Гонтаревой уезжать, пока не вскрыли. А вот начальник Антикоррупционного, наверно сам понял, что пора и Порошенко может на Порашу устроиться.
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04.07.2020 02:14 Відповісти
Интересно, а о чём ещё кричат чайки в вашей голове?
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04.07.2020 10:01 Відповісти
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