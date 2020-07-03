Рада виділила гроші на роботу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України

Верховна Рада підтримала законопроєкт №3664 про зміни до бюджету, що виділяє фінансування Міністерству захисту довкілля і природних ресурсів України.

"За" проголосували 238 народних депутатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт виділяє частину грошей, призначених Міністерству енергетики та захисту довкілля, на роботу відокремленого від нього Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

Міністерство захисту довкілля було створено рішенням Кабміну 27 травня, але до цього на його роботу не виділяли гроші.

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