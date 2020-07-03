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Рада виділила гроші на роботу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України

Рада виділила гроші на роботу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України

Верховна Рада підтримала законопроєкт №3664 про зміни до бюджету, що виділяє фінансування Міністерству захисту довкілля і природних ресурсів України.

"За" проголосували 238 народних депутатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт виділяє частину грошей, призначених Міністерству енергетики та захисту довкілля, на роботу відокремленого від нього Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

Міністерство захисту довкілля було створено рішенням Кабміну 27 травня, але до цього на його роботу не виділяли гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Абрамовського міністром екології

Автор: 

ВР (14994) держбюджет (2396) фінансування (3128) Мінекології (310)


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почему Министерство??, возродили их бы в виде Комитета, и кормить меньше надо казнокрадов, оклады другие!!
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03.07.2020 18:18 Відповісти
Законопроект також пропонує узаконити такі види діяльності: випуск і проведення лотерей, проведення азартних ігор в казино і через Інтернет, проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і через Інтернет, проведення ігор в залах гральних автоматів, а також проведення азартних ігор в покер онлайн на підставі ліцензії https://casinopay.com.ua/ https://casinopay.com.ua . Однак такі розваги будуть доступні не для всіх: не допустять осіб молодше 21 року (в Інтернеті теж потрібна буде ідентифікація), а також недієздатних або частково недієздатних людей. Крім того, заборонять брати участь в азартних іграх їх організаторам, особам, які можуть знати про результат гри або вплинути на нього. Спортсменам і спортивного персоналу не можна буде розміщувати ставки на результати змагань, в яких вони беруть участь.
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10.07.2020 10:17 Відповісти
Це саме гидотне , саме дармоїдне міністрество України. Воно профукало всі ліси, всю природу., тільки те і знає що продає ліцензії. Я спілкувася з ними і враження - повна мерзота.
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03.07.2020 19:01 Відповісти
 
 