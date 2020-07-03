Рада виділила гроші на роботу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України
Верховна Рада підтримала законопроєкт №3664 про зміни до бюджету, що виділяє фінансування Міністерству захисту довкілля і природних ресурсів України.
"За" проголосували 238 народних депутатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєкт виділяє частину грошей, призначених Міністерству енергетики та захисту довкілля, на роботу відокремленого від нього Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.
Міністерство захисту довкілля було створено рішенням Кабміну 27 травня, але до цього на його роботу не виділяли гроші.
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Александр Пушкин #84240
показати весь коментар03.07.2020 18:18 Відповісти Мені подобається 0
Егор Тимошенко
показати весь коментар10.07.2020 10:17 Відповісти Мені подобається 0
Ozirius Shewu
показати весь коментар03.07.2020 19:01 Відповісти Мені подобається 0
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