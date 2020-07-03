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Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи

Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи

Голова АМКУ Терентьєв, якого сьогодні Рада звільнила з посади, раніше скасував відкликання своєї заяви про відставку.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Існує моя заява про відставку від 01.07.2020. 02.07.2020 я вирішив її відкликати. 02.07.2020 попри наявність відкликання заяву було розглянуто на комітеті економічної політики та внесено до порядку денного позачергової сесії на 03.07.2020", - сказано в повідомленні.

За словами Терентьєва, він не боїться оцінки своєї роботи народними депутатами і не хоче накручувати емоційний фон.

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"Нехай Верховна Рада України приймає рішення, яке вважає справедливим щодо мене і нашої спільної роботи за останні 5 років! Я пишаюся командою АМКУ і тим, що АМКУ стала працездатною і шанованою у світі організацією! Щоб це було технічно можливим заяву від 02.07.2020 скасовано. Про це подано відповідний документ", - пояснив Терентьєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади.

Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи 01

Автор: 

ВР (14994) звільнення (2676) Антимонопольний комітет (1770) Терентьєв Юрій (89)


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Топ коментарі
+1
поздно, Рита.Ты полюбила вора ( кодлан Коломойского).
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03.07.2020 18:01
+1
Гонта Микола Петрович - організатор піраміди B2B Jewelry. Піраміда з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне просування ...до голови НБУ
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03.07.2020 18:10
+1
Чому ж все зрозуміло: Заява про відкликання заяви про відкликання заяви на звільнення (і це не жарт).
Там іще один цікавий моментик,про ТВО:
Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи - Цензор.НЕТ 6720
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03.07.2020 19:15
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Правила форума Рада форумчан
поздно, Рита.Ты полюбила вора ( кодлан Коломойского).
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03.07.2020 18:01 Відповісти
Мля, фигєю..
Тада сколька лимонов с %%% заимєю..))
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03.07.2020 18:05 Відповісти
Гонта Микола Петрович - організатор піраміди B2B Jewelry. Піраміда з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне просування ...до голови НБУ
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03.07.2020 18:10 Відповісти
Само нє магу паднять ногу..
Дайте валшебний пєндєль..єсли сможете..
🤣🤣🤣
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03.07.2020 18:11 Відповісти
Нєзамєнімий...
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03.07.2020 18:15 Відповісти
Нас очікує нова судова сага.
Шо-шо, але на судах при зебільній владі ми на різноманітних кодексах зуби з'їмо...
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03.07.2020 18:29 Відповісти
Черт ногу сломит, о это предложение, "отменил отзыв своего заявления об отставке".Источник: https://censor.net/n3205982
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03.07.2020 19:01 Відповісти
Чому ж все зрозуміло: Заява про відкликання заяви про відкликання заяви на звільнення (і це не жарт).
Там іще один цікавий моментик,про ТВО:
Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи - Цензор.НЕТ 6720
показати весь коментар
03.07.2020 19:15 Відповісти
давно пора витале из мэров в вышибалы переквалифицироваться, шобы вся петушня знала виталин заговоренный кулак
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03.07.2020 19:02 Відповісти
уходя уходи
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03.07.2020 19:31 Відповісти
Терентьев отменил отзыв заявления об отставке...

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я... (с)
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03.07.2020 21:06 Відповісти
В следующей серии: третьяков отменил отмену отзыва заявления об отставке.
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03.07.2020 21:27 Відповісти
Хорошо присосался, ты его в дверь, а он лезет в окно. Ну как мёдом намазано.
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04.07.2020 10:50 Відповісти
 
 