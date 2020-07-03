Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи

Голова АМКУ Терентьєв, якого сьогодні Рада звільнила з посади, раніше скасував відкликання своєї заяви про відставку.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Існує моя заява про відставку від 01.07.2020. 02.07.2020 я вирішив її відкликати. 02.07.2020 попри наявність відкликання заяву було розглянуто на комітеті економічної політики та внесено до порядку денного позачергової сесії на 03.07.2020", - сказано в повідомленні.

За словами Терентьєва, він не боїться оцінки своєї роботи народними депутатами і не хоче накручувати емоційний фон.

Читайте також: Рада сьогодні на позачерговому засіданні планує розглянути звільнення Смолія і Терентьєва. ДОКУМЕНТ

"Нехай Верховна Рада України приймає рішення, яке вважає справедливим щодо мене і нашої спільної роботи за останні 5 років! Я пишаюся командою АМКУ і тим, що АМКУ стала працездатною і шанованою у світі організацією! Щоб це було технічно можливим заяву від 02.07.2020 скасовано. Про це подано відповідний документ", - пояснив Терентьєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади.