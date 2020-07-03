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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, зокрема з артилерії і мінометів, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, зокрема з артилерії і мінометів, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 3 липня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найбільша вогнева активність противника спостерігалася на світанку. Зокрема поблизу Новотошківського ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм агресор використав неподалік Південного, Залізного, Шумів, Оріхового та Хутора Вільний.

На початку доби з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював і наших захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного. Це ж озброєння агресор використав і поблизу Авдіївки, додавши до обстрілів ще й міномети 120-го і 82-го калібру та стрілецьку зброю. Під час обстрілу Авдіївки одна із мін зруйнувала дачний будинок. Від пожежі зайнялася й сусідська будівля.

Крім того, на підступах до Кам’янки та Старогнатівки противник застосував по наших оборонних укріпленнях гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Дивіться також: Найманці РФ 12 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

"Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка Міхова Олена Іванівна, 1940-го року народження. Окупанти в черговий раз відкрито проігнорували Мінські домовленості та вкотре підтвердили – вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не варте", - говориться в повідомленні.

Загалом, від початку доби, противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів. За наявною інформацією сьогодні у лавах Об’єднаних сил втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 5 населених пунктів: Луганське, Новоолександрівка, Кам’янка, Невельське та Водяне.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень.

2 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 22 злочини. З них один грабіж, 10 крадіжок та 9 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 67 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5674 транспортних засоби та 4910 осіб.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхало 400 осіб. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 293 особи.

Автор: 

обстріл (28648) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Так, в Берлине собираются, надо силу показывать. Так происходит перед каждой встречи в "формате".
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03.07.2020 18:29 Відповісти
***
Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім'я, бо справжні відчуття
Ріднять близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибо, что живой! - в очах читаю,
В якому радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"

Автор цього вірша нині охороняє нашу країну. Дякуємо
Юрій Щ.
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03.07.2020 18:38 Відповісти
прям ужос какой-то, и куда смотрят обсе, пасе, ес, сша и пингвины антарктиды?
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03.07.2020 18:55 Відповісти
Найманці це, наприклад солдати ПВК Вагнера в ЦАР, вони ні мови банту, ні політичної ситуації в тій Африці не знають і не бажають знати, вони не знають, хто і за що там воює. Ось це типові найманці. Як і РОА, це теж не найманці а попутники Вермахту, так і шахтарі, козачки або люмпени, вони чітко знають, за що, з ким, і проти кого воюють тобто що таке добре і що таке погано в їх черепній коробці чітко розділено. Вони бачать і беруть участь в парадах діри, вони голосують за обнуління фюрера. В той же час наші внутрішні колаборанти роблять промивання мізків неукам , що б торгувати, мати дипломатичні відносини, їздити в Москву, отримувати грошики з РФ, мовляв війни то немає, там шахтарі-найманці, сепаратисти, терористи, трактористи. тому можна і гешефтом займатися. Адже Порєченков стріляв не серед шахтарів-найманців ну туди, де Україна. В цьому суть гнилої і продажної нашої влади. Тоді якщо там найманці, відразу виникає питання, а є в України Збройні сили, які миттєво повинні знищувати: найманців, сепаратистів, терористів, партизан. А якщо немає то Головнокомандувач і весь Генштаб повинні піти під трибунал і розстріл за розвал армії! Ось до чого призведуть такі ігри в словоблуддя.
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03.07.2020 19:19 Відповісти
 
 