Від початку доби найманці РФ 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, зокрема з артилерії і мінометів, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 3 липня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найбільша вогнева активність противника спостерігалася на світанку. Зокрема поблизу Новотошківського ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм агресор використав неподалік Південного, Залізного, Шумів, Оріхового та Хутора Вільний.

На початку доби з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював і наших захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного. Це ж озброєння агресор використав і поблизу Авдіївки, додавши до обстрілів ще й міномети 120-го і 82-го калібру та стрілецьку зброю. Під час обстрілу Авдіївки одна із мін зруйнувала дачний будинок. Від пожежі зайнялася й сусідська будівля.

Крім того, на підступах до Кам’янки та Старогнатівки противник застосував по наших оборонних укріпленнях гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

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"Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка Міхова Олена Іванівна, 1940-го року народження. Окупанти в черговий раз відкрито проігнорували Мінські домовленості та вкотре підтвердили – вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не варте", - говориться в повідомленні.

Загалом, від початку доби, противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів. За наявною інформацією сьогодні у лавах Об’єднаних сил втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 5 населених пунктів: Луганське, Новоолександрівка, Кам’янка, Невельське та Водяне.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень.

2 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 22 злочини. З них один грабіж, 10 крадіжок та 9 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 67 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5674 транспортних засоби та 4910 осіб.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхало 400 осіб. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 293 особи.