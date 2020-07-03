"Слуга народу" Арахамія про заяву Смолія щодо тиску: "Це була просто емоційна промова"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає заяву голови Національного банку Якова Смолія, який подав у відставку, про тиск "просто емоційною".
Про це він розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Думаю, що просто це була емоційна якась промова пана Смолія про політичний тиск. Тому що всі почали уточнювати щодо політичного тиску. Навіть я вчора дізнався, що був частиною "політичного тиску", коли був на робочій нараді і запитав, де ж доступні кредити для малого бізнесу", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
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«Курс на днях 30 будет легко»: переписка «слуг народа» об отставке Смолия....
.... все «плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом - здесь действительно есть риски». А Никита Потураев пожелал коллегам из фракции «спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни».
Давид Арахамия добавил: «А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего».
Единый зельоный с мозгами....
Ска, не знаю, каким будет ваш конец, но вы, твари, заплатите сполна!
Панове! Хто зна де зара можна придбати "чистий" автоматичний ствол за помірну платню? Бо, здається, нинішня влада лишає нам тіко цей вихід
Ну красота.
Наобещали кредитов и пришли к смолию - "давай мол".
Напоминает раннюю денеер
«Это депутаты СН отставку Смолия обсуждают.......
Пока преЗедент и медиашавки на подхвате у ОП врут что Правление НБУ осталось, что будет обеспечена преемственность, обманывают МВФ что будет сохранена независимость, Арахамия пишет депутатам про полностью новый менеджмент Нацбанка. То есть про Правление НБУ целиком. С которым нельзя обосраться. Но они, конечно, обосрутся.
Такие вот дела. Они лжецы и кидалы».
мавпа щей безграмотна. навiть свого кацапського койне нормально не знає.
Скажіть вже нарешті Володимиру Зеленському, що він Голий президент.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1878644-nekontrolovaniy-druk-groshey-ta-nakruchennya-inflyatsiyi-smoliy-nazvav-yakikh-rishen-vimagali-vid-nbu
Собственно я еще ни разу не видел эмоционального банкира.
кретины....
Там же где и конец эпохи зубожиння
Це він міг питати керівників Ощадбанку чи Приватбанку, наприкллад, але не Смолія... Так, це може і не тиск на Смолія, але це страшне НЕВІГЛАСТВО!
лейт мотив зеленой шмаркли - ни дня без говна)))
интересно с каким грохотом зеленые дегенераты будут лететь справящего "олимпа" осенью?))))
чем дальше в лес, тем тупее зебараны)))
Коломойський сказав що треба Україну продати москалям значить.........студент передасть ключі.
Зе це вирок але не орошенку а Україні.......він на стадіоні ро це відверто заявив, просто його не так зрозуміли, думали він український, а він зайда.
-Оманський зашквар продовжується. Ситуація розвивається ще гірша ніж ту Криму - зелені чоловічки вже у владі і паралізують сегменти.