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Новини
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"Слуга народу" Арахамія про заяву Смолія щодо тиску: "Це була просто емоційна промова"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає заяву голови Національного банку Якова Смолія, який подав у відставку, про тиск "просто емоційною".

Про це він розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Думаю, що просто це була емоційна якась промова пана Смолія про політичний тиск. Тому що всі почали уточнювати щодо політичного тиску. Навіть я вчора дізнався, що був частиною "політичного тиску", коли був на робочій нараді і запитав, де ж доступні кредити для малого бізнесу", - сказав Арахамія.

Читайте також: Тиск на Смолія "дуже недоцільний", він мав залишитися на всі 7 років, - Фіала

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Читайте також: Тиску на Смолія не було, була "чітка дискусія", - Шмигаль

Автор: 

НБУ (10401) Смолій Яків (299) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+47
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 370
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03.07.2020 18:15
+36
Арахамия, -- просто "якийсь дурачок"
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03.07.2020 18:16
+32
ЗЕмрази брехливые
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03.07.2020 18:18
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"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 370
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03.07.2020 18:15 Відповісти
да,и арахамия тот еще петух))
«Курс на днях 30 будет легко»: переписка «слуг народа» об отставке Смолия....
.... все «плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом - здесь действительно есть риски». А Никита Потураев пожелал коллегам из фракции «спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни».
Давид Арахамия добавил: «А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего».
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03.07.2020 18:24 Відповісти
А Никита Потураев пожелал коллегам из фракции «спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни».

Единый зельоный с мозгами....
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03.07.2020 18:37 Відповісти
Теперь "будем посмотреть", насколько "эмоциональной будет речь АраХамии, "Блазня", Ермака и остальных "блазенят", когда им финансовые потоки МВФ перекроет...
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03.07.2020 19:36 Відповісти
Мне понравилось "действительно есть риски" - то есть всё кадровое дерьмо с последствиями до этого он считиет цветочками!
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03.07.2020 20:03 Відповісти
арахамия это кто...
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03.07.2020 21:11 Відповісти
брешуть, як дишуть....полной грудью...
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03.07.2020 21:21 Відповісти
А де Ара_хам?
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03.07.2020 18:30 Відповісти
ЗЕдыбилы, где деньги брать будете ?
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03.07.2020 18:31 Відповісти
та ты шо..
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03.07.2020 18:16 Відповісти
Арахамия, -- просто "якийсь дурачок"
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03.07.2020 18:16 Відповісти
Через два роки. Ааа хлопци не вешайие меня, я ж проста дурачок!!!
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03.07.2020 18:23 Відповісти
Не "якийсь", а такий, що й тавро ніде ставити! З розтроїнням особистості: "Ара, Хам і я")=
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03.07.2020 18:29 Відповісти
Який їхав таку здибав. В нашому випадку такого.
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03.07.2020 19:12 Відповісти
Ара, ты урод как снаружи, так и внутри. 100% совпадение внешнего и внутреннего содержания.
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03.07.2020 18:18 Відповісти
ЗЕмрази брехливые
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03.07.2020 18:18 Відповісти
Как-то стало привычно,к сожалению, что всякое заявление этого субъекта - п........ж и не иначе.
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03.07.2020 18:36 Відповісти
дно зеленое
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03.07.2020 18:19 Відповісти
Какое же оно уродливое. Живая карикатура.
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03.07.2020 18:19 Відповісти
посмотрите на эту рожу. это отражение в зеркале бенясуэльского быдла
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03.07.2020 18:19 Відповісти
Губ и бантиком, бровки домиком, поход на маленького ****@ного гномика. Угадайте, кто? Конечно, Додик АраХаХамия.
Ска, не знаю, каким будет ваш конец, но вы, твари, заплатите сполна!
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03.07.2020 18:21 Відповісти
Кто ему дал право вообще коментировать чьи то заявления?
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03.07.2020 18:21 Відповісти
ЦУКО! Їм лишилося тіко зґвалтувати когось на Майдані, законодавчо зобов'язати кожного громадянина України зробити "добровільний" внесок на "спасіння економіки", ввести "трійки" і заявити, що до всього цього вони не причетні!
Панове! Хто зна де зара можна придбати "чистий" автоматичний ствол за помірну платню? Бо, здається, нинішня влада лишає нам тіко цей вихід
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03.07.2020 18:23 Відповісти
На Майдані з вами поділяться...)
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03.07.2020 18:59 Відповісти
Дякую, друже! Дуже сподіваюсь. Там і зустрінемось
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03.07.2020 19:01 Відповісти
смолий белогарячечник или лжец?или ара-хамия себя смолиём сообразил?что он даёт ответы вместо смолия этот абхаз тупой!
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03.07.2020 18:26 Відповісти
Кого, ****, интересует твое мнение, Смолий сам высказался достаточно ясно.
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03.07.2020 18:26 Відповісти
спрашивая, где же доступные кредиты для бизнеса малого"
Ну красота.

Наобещали кредитов и пришли к смолию - "давай мол".

Напоминает раннюю денеер
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03.07.2020 18:27 Відповісти
П#здит арахамия. Судя из фото телефона он обсуждал с потураевым и Смолия и.... новое правление Нацбанка.
«Это депутаты СН отставку Смолия обсуждают.......
Пока преЗедент и медиашавки на подхвате у ОП врут что Правление НБУ осталось, что будет обеспечена преемственность, обманывают МВФ что будет сохранена независимость, Арахамия пишет депутатам про полностью новый менеджмент Нацбанка. То есть про Правление НБУ целиком. С которым нельзя обосраться. Но они, конечно, обосрутся.
Такие вот дела. Они лжецы и кидалы».

"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 2215
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03.07.2020 18:29 Відповісти
плохо кончитЬся...))

мавпа щей безграмотна. навiть свого кацапського койне нормально не знає.
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03.07.2020 18:58 Відповісти
ой...та вы опять не так поняли... особенно дубинского
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03.07.2020 18:31 Відповісти
ты и зешмаркля мизинца не стоишь Смолия
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03.07.2020 18:31 Відповісти
Почему эта чепуха расписывается за слова другого человека???
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03.07.2020 18:32 Відповісти
ЗЕбилы, сэр !
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03.07.2020 18:33 Відповісти
И уже не в квадрате, а минимум в кубе.
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03.07.2020 18:38 Відповісти
У вас зелених завжди хтось винуватий. Недорозвинута відповідальність веде до катастрофи, тому що ви приймаєте рішення на рівні держави. Шкоду від тих рішень ми бачимо кожний день, учора країна зазнала втручання внутрішнього ворога і це на рівні оборонного щахисту + фінансова система. Два найважливіших показники👺. Далі ліпше не буде.
Скажіть вже нарешті Володимиру Зеленському, що він Голий президент.
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03.07.2020 18:32 Відповісти
Схоже, що і "зіц".
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03.07.2020 18:39 Відповісти
На Національний банк України тиснули з метою ухвалення рішень щодо неконтрольованого друку грошей для уряду та накручення інфляції під закладені у бюджет цифри. Про це під час брифінгу заявив голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1878644-nekontrolovaniy-druk-groshey-ta-nakruchennya-inflyatsiyi-smoliy-nazvav-yakikh-rishen-vimagali-vid-nbu
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03.07.2020 18:33 Відповісти
не я на ето тостожопое чудо без слез смортеть не могу - погладьте уже его кто нибуть, если не противно.....
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03.07.2020 18:33 Відповісти
Этот молодой...видно не понимает эмоций. Смолий явно не тот, кто говорит на эмоциях.
Собственно я еще ни разу не видел эмоционального банкира.
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03.07.2020 18:34 Відповісти
Ну он и ушлепок. Убогое чмо.
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03.07.2020 18:35 Відповісти
это вы будете рассказывать МВФ, ползая у них в ногах,


кретины....
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03.07.2020 18:35 Відповісти
Монопольна влада - більшовизм - рано чи пізно приведе до сталінщини. Є вже два великих ворога народу - Порошенко і Смолій - і декілька трохи менших. Вже питають людей продажні кміси, Смерть ворогам Народу чи ні? За рік цивілізована Україна майже зникла. Народу-самогубцю це подобається.
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03.07.2020 18:37 Відповісти
"... где же доступные кредиты для бизнеса малого", - сказал Арахамия.Источник: https://censor.net/n3205987

Там же где и конец эпохи зубожиння
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03.07.2020 18:39 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 9222
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03.07.2020 18:55 Відповісти
А чого це арахамія за Смолія розписується?
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03.07.2020 18:41 Відповісти
Що за ідіотське запитання в голови НБУ про кредити малому бізнесу? НБУ НЕ РОЗДАЄ КРЕДИТИ!

Це він міг питати керівників Ощадбанку чи Приватбанку, наприкллад, але не Смолія... Так, це може і не тиск на Смолія, але це страшне НЕВІГЛАСТВО!
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03.07.2020 18:48 Відповісти
отож бо - відповідати на тупі запитання від невігласів то не просто тиск - то справжні тортури для розумної людини. я розумію Смолія
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03.07.2020 19:07 Відповісти
О сосел нарисовался.
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03.07.2020 18:49 Відповісти
жесть, как они себе понабирали таких уродов? знакомые или где? просто вместе бухали? или спецом, чтобы оккупанты, колаборанты и предатели выглядели в лучшем свете? - дык они будут выглядеть лучше только в гробах. похоже помогут периодические расстрелы - и у дебилов желание рулить немного убавится. или можно год в раде\министерстве\президентом - два года в тюрьме, там и камеры вон сделали получше.
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03.07.2020 18:49 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 8529
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03.07.2020 18:50 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" - Цензор.НЕТ 2723
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03.07.2020 18:54 Відповісти
а шо, давидику слабо нацбанк возглавить? талантливый человек талантлив во всем
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03.07.2020 18:54 Відповісти
Це чмошне кому бреше? Наріду, чи світовій спільноті?
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03.07.2020 19:04 Відповісти
Помнишь чечёткина? Арахмания мне чегото на него смахивает. Своей наглой брехнёй на голубом глазу.
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03.07.2020 21:38 Відповісти
Чурка менделемозгая, это было ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!
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03.07.2020 19:05 Відповісти
Ахххахххаххха)) А дятел говорит, что это была эмоциональная шутка)) Прикол вопщем))
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03.07.2020 21:36 Відповісти
іносрана хламідія ...
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03.07.2020 19:06 Відповісти
Як Смолій то "ємоціцна промова". А як Нелох то тричі потерпівший.
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03.07.2020 19:10 Відповісти
Боюсь арахмания как чечёткин закончит. Ну ничему не учатся отморозки, а ведь всё уже было.
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03.07.2020 21:35 Відповісти
Инфузория не в контексте?!
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03.07.2020 19:13 Відповісти
если небьіло давления то с какого перепугу отставка?!
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03.07.2020 19:15 Відповісти
Ахххахххаххха)) Ну это Смолий, просто, эмоционально так)) Взял и заяву накатал. А зе!ля с радой взяли и в шутку подписали)) Ааааахххахххахха)) Шутки это всё, чё непонятно))
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03.07.2020 21:33 Відповісти
Ну тіпа пАшутілі, прикАлолись по мЄтодікЄ 95-го портала...
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03.07.2020 19:32 Відповісти
Як потрібно було себе не поважати ,щоб вибирати маланців і гірських цапів. А тепер ці ватникі готуються вибірати інших--тільки не українців.
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03.07.2020 19:58 Відповісти
Слуга народа" Арахамия о заявлении Смолия о давлении: "Это была просто эмоциональная речь" вырванная...
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03.07.2020 20:52 Відповісти
короче, зеленое дерьмо опять обосралось)))
лейт мотив зеленой шмаркли - ни дня без говна)))
интересно с каким грохотом зеленые дегенераты будут лететь справящего "олимпа" осенью?))))
чем дальше в лес, тем тупее зебараны)))
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03.07.2020 21:05 Відповісти
Коломойський сказав дефолт значить дефолт..........
Коломойський сказав що треба Україну продати москалям значить.........студент передасть ключі.
Зе це вирок але не орошенку а Україні.......він на стадіоні ро це відверто заявив, просто його не так зрозуміли, думали він український, а він зайда.
-Оманський зашквар продовжується. Ситуація розвивається ще гірша ніж ту Криму - зелені чоловічки вже у владі і паралізують сегменти.
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03.07.2020 21:46 Відповісти
Чебурек арахамия, когда тебя, ослолюба, будут вешать за текстикульі, тьі тоже, сученок, емоционально верещать будешь, чмо
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03.07.2020 22:20 Відповісти
Смолію повезло що на нього Юзік не давив.
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04.07.2020 01:54 Відповісти
Та ні, емоційна промова була на прес-конференції у Миколаїві))) А у Смолія - промова щодо справи!
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04.07.2020 19:47 Відповісти
 
 