"Слуга народу" Арахамія про заяву Смолія щодо тиску: "Це була просто емоційна промова"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає заяву голови Національного банку Якова Смолія, який подав у відставку, про тиск "просто емоційною".

Про це він розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Думаю, що просто це була емоційна якась промова пана Смолія про політичний тиск. Тому що всі почали уточнювати щодо політичного тиску. Навіть я вчора дізнався, що був частиною "політичного тиску", коли був на робочій нараді і запитав, де ж доступні кредити для малого бізнесу", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

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