Рожкова вступила на посаду в.о. голови Нацбанку і пообіцяла не допустити інфляції

Виконувати обов'язки голови Національного банку України (НБУ) до призначення нового очільника буде перша заступниця керівника НБУ Катерина Рожкова.

Про це вона заявила на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До призначення нового голови я за розкладом посадових обов'язків виконуватиму обов'язки голови Нацбанку", - сказала Рожкова.

Вона закликала президента, уряд і політиків до співпраці, яка дозволить Нацбанку виконувати функції, покладені на нього Конституцією України та законом "Про НБУ".

"Для нашої команди "червоними лініями" залишаються ті лінії, які були озвучені головою. По-перше, незалежність НБУ як інституції, право Нацбанку приймати рішення незалежно від політичних побажань, а тільки з метою підтримки макрофінансової стабільності. Це також неприпустимість включення друкарського верстата, неприпустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам. Це неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини", - підкреслила Рожкова.

На своїй сторінці в Фейсбуці Рожкова розповіла про досягнення Якова Смолія. Вона подякувала колишньому очільникові НБУ за приборкання інфляції, здорову банківську систему, низькі відсоткові ставки, гнучкий ринковий курс, валютну лібералізацію, кешлесс, реформу небанківського сектора, сучасний і прозорий НБУ.

"Наша команда захищатиме цінову стабільність. Ми не дозволимо повторити негативні епізоди 90-х років, коли дефіцит державного бюджету фінансували емісією, а в результаті страждали прості українці. Ми не будемо випускати джина інфляції з пляшки для виконання чиїхось забаганок. Це шлях у нікуди, який бумерангом повернеться в економіку", - написала Рожкова.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.









