Суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським з Кагарлика, підозрюваним у катуваннях, - ДБР

Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у катуванні працівникам Кагарлицького відділення Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

"За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - говориться в повідомленні.

Другому правоохоронцю, учаснику іншого епізоду катувань, що мали місце на початку січня цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я тебе розірву, будеш моя сьогодні", - жертва зґвалтування в Кагарлику Погребицька розповіла деталі тієї ночі

Також ДБР закликає мешканців міста Кагарлика повідомляти про всі факти протиправних дій правоохоронців до територіального управління ДБР у місті Києві.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.