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Суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським з Кагарлика, підозрюваним у катуваннях, - ДБР

Суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським з Кагарлика, підозрюваним у катуваннях, - ДБР

Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у катуванні працівникам Кагарлицького відділення Обухівського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

"За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - говориться в повідомленні.

Другому правоохоронцю, учаснику іншого епізоду катувань, що мали місце на початку січня цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Також ДБР закликає мешканців міста Кагарлика повідомляти про всі факти протиправних дій правоохоронців до територіального управління ДБР у місті Києві.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 

зґвалтування (387) Київська область (4041) Нацполіція (15196)


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да там ничего личного не было - тока служба
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03.07.2020 18:48 Відповісти
Кагарлык фактически под носом у авакорюкзака, вернее под крышей авакова, вот почему мусора никого не боялись.
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03.07.2020 19:11 Відповісти
А фамилии этих полицейских почему стыдливо Умалчиваем?

Вот в Словакии все фио называют , потому и головой думают до свершения преступления, бо это позор на всю жизнь виновнику и родственникам
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03.07.2020 19:30 Відповісти
Только называя вещи своими именами можно преодолеть нарушения . ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО СУД УЖЕ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ
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03.07.2020 19:32 Відповісти
а шо делается где-то в Мелитополе или Бердянске, если в Киевской области такое происходит
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03.07.2020 20:12 Відповісти
"По решению суда, оперуполномоченный Кагарлыцкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста"

Иными словами, суд считает этого садиста в погонах исполнителем истязаний и отправляет полицая домой. Это как??
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03.07.2020 21:19 Відповісти
это суд?? да! сегодня - это суд Украины
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03.07.2020 21:21 Відповісти
 
 