Керівництво та слідчих хмельницького теруправління ДБР відсторонили від посад через клістрони

Державне бюро розслідувань відсторонило від посад керівництво територіального управління в м. Хмельницький, керівника слідчого підрозділу теруправління та слідчих.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, керівника слідчого підрозділу теруправління ДБР і слідчих, причетних до вилучення військової техніки, в рамках розпочатого службового розслідування відсторонено від займаних посад", - сказано в повідомленні.

Також Головне слідче управління ДБР розпочало провадження не тільки за фактом перевищення службових повноважень, а й за фактом можливої ​​диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).

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2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Бюро розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення клістронів призвело до підриву боєздатності частин ППО і могло привести до витоку секретної інформації.

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