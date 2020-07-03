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Керівництво та слідчих хмельницького теруправління ДБР відсторонили від посад через клістрони

Керівництво та слідчих хмельницького теруправління ДБР відсторонили від посад через клістрони

Державне бюро розслідувань відсторонило від посад керівництво територіального управління в м. Хмельницький, керівника слідчого підрозділу теруправління та слідчих.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, керівника слідчого підрозділу теруправління ДБР і слідчих, причетних до вилучення військової техніки, в рамках розпочатого службового розслідування відсторонено від займаних посад", - сказано в повідомленні.

Також Головне слідче управління ДБР розпочало провадження не тільки за фактом перевищення службових повноважень, а й за фактом можливої ​​диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Зеленський звелів розібратися зі співробітниками ДБР, які вилучили клістрони

2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Бюро розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення клістронів призвело до підриву боєздатності частин ППО і могло привести до витоку секретної інформації.

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Автор: 

ППО (3211) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+23
В военное время этих ******* как минимум в тюрьму садить надо.
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03.07.2020 20:00
+21
Во время войны, какие-то следаки заходят на территорию боевой военной части в секретную зону и разоружают ее. Нормальный командир части должен был на месте их расстрелять. Уже должны быть не освобождены, а арестованы следаки и их руководство, командир части, весь наряд по охране, начальник СБУ области. Получить пистон все вплоть до министра обороны. И последнее на *** такой главнокомандующий и СНБО, если все кто ни попадя будут разоружать боевые части во время войны. Кто командует ВСУ в Украине? Ответ х@й знает кто, но не главнокомандующий
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03.07.2020 20:26
+17
дебилов набрали вот и результат((((((((((
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03.07.2020 20:02
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Перестаралися
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03.07.2020 19:58 Відповісти
так им путин сказал
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03.07.2020 20:00 Відповісти
****,, За что??!
Они даже не знают, шо енто такое!!

🤣🤣
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03.07.2020 19:59 Відповісти
В Трускавецькому університеті цього не вивчали Подумали що це клізма
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03.07.2020 20:36 Відповісти
В военное время этих ******* как минимум в тюрьму садить надо.
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03.07.2020 20:00 Відповісти
Вставили клістрон та вирвали з контексту.
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03.07.2020 20:00 Відповісти
кому-то клистроны.... клистирами обернулись ))))
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03.07.2020 20:02 Відповісти
дебилов набрали вот и результат((((((((((
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03.07.2020 20:02 Відповісти
Нашли стрелочников
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03.07.2020 20:03 Відповісти
Хвороші стрілочники, бо без мізків.
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03.07.2020 20:38 Відповісти
дебилизм от Зе еще будет - To Be Continued
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03.07.2020 20:05 Відповісти
Кто бы сомневался
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03.07.2020 20:08 Відповісти
ермак-агент ********
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03.07.2020 20:05 Відповісти
А пофамильно можно с указанием недвижимости и счетов /с операциями за последние три дня особливо/. Народ должен знать из-за кого будет погибать от рашистских ракет и бомб.
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03.07.2020 20:06 Відповісти
У Державному бюро розслідувань засекретили призначення керівництва правоохоронного органу.
Втім, журналістам Watchdogs.Розслідування вдалось дізнатись імена і подробиці біографії заступників в.о. директора ДБР Олександра Соколова.
Так, 9 вересня минулого року у ДБР видали наказ про відомості, що становлять службову інформацію і не підлягають публічному оприлюдненню. Понад сотня пунктів - під грифом таємно.
Відомості, що містять інформацію про призначення, звільнення та переведення працівників оперативних підрозділів органу ДБР. Тобто, в один момент під сімома замками опинилися не лише подробиці проведення конкурсів, а й імена їхніх переможців.
Саме в оперативне управління, яке ну дуже несподівано засекретили, і почали призначати харківських чинного очільника ДБР - Олександра Соколова.https://prm.ua/na-klyuchovi-posadi-u-dbr-tayemno-priznachili-harkivskih-sbushnikiv-z-sumnivnim-minulim/
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03.07.2020 20:06 Відповісти
Интересно. какой расход бюджета Украины на содержание этой антигосударственной группировки ГБР ?
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03.07.2020 20:11 Відповісти
Оскільки акція була не в одній області, то у відставку повинне подати керівництво центрального апарату ДБР, яке керує діями всього особового складу цієї структури.
Але, з огляду на наші реалії, та відставка буде тіко через отруєння свинцем в життєво важливих органах (калібр свинцю - 5,45 і вище).
До речі, а де Вєнєдіктова, Баканов, Аваков? Де гучні заяви, арешти?
Моя параноя підказує мені, що то все - спланована акція, що синхронізована з діями московії по нарощуванню угрупування на адмін. кордоні з Кримом, початком навчань "Кавказ 2020" та глобальною безстроковою мобілізацією резервістів.
Але здоровий глузд шепоче, що то все - лише тиск на міжнародну спільноту (санкції вже давно не на користь) та розділення націоналістичних та патріотичних сил в Україні.
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03.07.2020 20:12 Відповісти
так, це скоріше репетиція, бо навчання ще не розпочалися.
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03.07.2020 22:08 Відповісти
Щас, продадуть вони у відставку.
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04.07.2020 02:22 Відповісти
Начато еще уголовное производство в отношении причастных к обыскам сотрудников - по факту возможной диверсии.
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03.07.2020 20:16 Відповісти
а Я говорил что это путин их надоумил через клоуна
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03.07.2020 20:18 Відповісти
прикольно, кого набирают в гбр? типичные бараны, без мозгов но с дипломами юрукадемии?)))) при союзе этих гебеэровских ********* поставили бы к стенке за уничтожение обороноспособности страны. ))))
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03.07.2020 20:21 Відповісти
они с мозгами , они диверсию делали
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03.07.2020 20:23 Відповісти
Хочеться надеяться, что тупо выполняли указания вышестоящего руководства. Но, во всяком случае, следует не только отстранить, а реально посадить дуболомов музейных.
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03.07.2020 20:38 Відповісти
а шо тут полагать,взять их всех и посадить , вместе с клоуном
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03.07.2020 20:22 Відповісти
Им будет нескучно вместе
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03.07.2020 21:08 Відповісти
Во время войны, какие-то следаки заходят на территорию боевой военной части в секретную зону и разоружают ее. Нормальный командир части должен был на месте их расстрелять. Уже должны быть не освобождены, а арестованы следаки и их руководство, командир части, весь наряд по охране, начальник СБУ области. Получить пистон все вплоть до министра обороны. И последнее на *** такой главнокомандующий и СНБО, если все кто ни попадя будут разоружать боевые части во время войны. Кто командует ВСУ в Украине? Ответ х@й знает кто, но не главнокомандующий
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03.07.2020 20:26 Відповісти
Тут действительно по командиру должны быть выводы и жесткие последствия!
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03.07.2020 21:31 Відповісти
а в нас що війсковий стан? Україна у стані війни?
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03.07.2020 22:09 Відповісти
слава цукербергу! фейсбук зупинив дебірів. дайте марку медальку.
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03.07.2020 21:13 Відповісти
Пізно
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03.07.2020 21:38 Відповісти
Москальские диверсанты уже обнаглели до предела. Только расстрел всех причастных к этому подрыву обороноспособности. это же специально разработанная диверсионная операция. Была задача именно изять клистроны, простые гбрцы и сбушники до этого не додумались бы. Был приказ сделать именно так.
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03.07.2020 22:36 Відповісти
клистир им всем вставить
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03.07.2020 22:38 Відповісти
Это так можно перед нападением на страну ФСБшникам заслать этой мусорне денег, они обезоружат ПВО и дело в шляпе? А разве охрана дежурных частей не должна была расстрелять этих ублюдков согластно уставу? Или ждали приказа как в Крыму, уставы караульной службы похеру?
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03.07.2020 22:40 Відповісти
Типова диверсія - вилучити клістрони під прикриттям слідчих дій, вивести їх з ладу, а потім з вибаченнями повернути. Але вже непотріб.
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04.07.2020 00:10 Відповісти
Неможна їх в тюрму. Вони прийняті на службу за завданням "ДНР" і виконують свої завдання на відмінно, чи не так ? Вони навіть охмирили суддую і отримали постанову. А де наші начальник генерального штабу і головнокомандувач? Як це вони дозволили пройти на таємні об*єкти - пункти несення бойового чергування тіпам, які мабуть і в армії не служили і за 1000 баксів привели в непотріб ці прибори і ще мабуть злили ворогу інформацію. Якщо навіть і не злили інформацію, то цілі сутки небо було відкрите і про нашу анархію дізнався ворог і дізнався про всі проблеми не від своєю розвідки, а від наших ДБР від "ДНР". А що адвокат Януковича нормально працює. "Барига" і "Мародер" по крупіцах збирав прилади і ракети, а сепар за один день привів їх в металобрухт. То ви його, головнокомандуваче, не будете звільняти і судити? А чому вам тром: начальнику генштабу, міністру оборони не застрелитися біля сартиру, бо в приміщенні будуте воняти, чи з лука у Каменець-Подільському, бо дехто в армії не служив і зброю не вивчав? Це зрада, це диверсія проти нашої країни, проти наших військ.
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04.07.2020 10:34 Відповісти
"Барига" і "Мародер" по крупіцах збирав прилади і ракети, а сепар за один день привів їх в металобрухт.

Лахті,поправ Гугл-перекладач.. ))
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04.07.2020 15:06 Відповісти
Слідчих відсторонили, а прилади повернули ?
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04.07.2020 13:28 Відповісти
Головне слідче управління ДБР розпочало провадження не тільки за фактом перевищення службових повноважень, а й за фактом можливої ​​диверсії

Жаль..

Порохоботи вже почали "розкачувати Зраду"..
Жаль що так швидко ДБр"взяло в оборот" хмельницьких довбо..бів..
Обісрались би порохоботи більш потужно.. ))
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04.07.2020 15:05 Відповісти
 
 