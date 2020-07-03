Керівництво та слідчих хмельницького теруправління ДБР відсторонили від посад через клістрони
Державне бюро розслідувань відсторонило від посад керівництво територіального управління в м. Хмельницький, керівника слідчого підрозділу теруправління та слідчих.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, керівника слідчого підрозділу теруправління ДБР і слідчих, причетних до вилучення військової техніки, в рамках розпочатого службового розслідування відсторонено від займаних посад", - сказано в повідомленні.
Також Головне слідче управління ДБР розпочало провадження не тільки за фактом перевищення службових повноважень, а й за фактом можливої диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).
2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.
Бюро розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вилучення клістронів призвело до підриву боєздатності частин ППО і могло привести до витоку секретної інформації.
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🤣🤣
Втім, журналістам Watchdogs.Розслідування вдалось дізнатись імена і подробиці біографії заступників в.о. директора ДБР Олександра Соколова.
Так, 9 вересня минулого року у ДБР видали наказ про відомості, що становлять службову інформацію і не підлягають публічному оприлюдненню. Понад сотня пунктів - під грифом таємно.
Відомості, що містять інформацію про призначення, звільнення та переведення працівників оперативних підрозділів органу ДБР. Тобто, в один момент під сімома замками опинилися не лише подробиці проведення конкурсів, а й імена їхніх переможців.
Саме в оперативне управління, яке ну дуже несподівано засекретили, і почали призначати харківських чинного очільника ДБР - Олександра Соколова.https://prm.ua/na-klyuchovi-posadi-u-dbr-tayemno-priznachili-harkivskih-sbushnikiv-z-sumnivnim-minulim/
Але, з огляду на наші реалії, та відставка буде тіко через отруєння свинцем в життєво важливих органах (калібр свинцю - 5,45 і вище).
До речі, а де Вєнєдіктова, Баканов, Аваков? Де гучні заяви, арешти?
Моя параноя підказує мені, що то все - спланована акція, що синхронізована з діями московії по нарощуванню угрупування на адмін. кордоні з Кримом, початком навчань "Кавказ 2020" та глобальною безстроковою мобілізацією резервістів.
Але здоровий глузд шепоче, що то все - лише тиск на міжнародну спільноту (санкції вже давно не на користь) та розділення націоналістичних та патріотичних сил в Україні.
Лахті,поправ Гугл-перекладач.. ))
Жаль..
Порохоботи вже почали "розкачувати Зраду"..
Жаль що так швидко ДБр"взяло в оборот" хмельницьких довбо..бів..
Обісрались би порохоботи більш потужно.. ))