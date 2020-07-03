Від мінометного вогню терористів загинула 80-річна мешканка Зайцевого Олена Бихова. ФОТО

Від ворожого обстрілу в Зайцевому загинула мирна мешканка

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження.

Окупанти вкотре відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей і знову підтвердили, що вони прийшли на Донбас убивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує".

Волонтер Юлія Толмачова в Фейсбуці зазначила: "Дивіться на фото, уважно дивіться. Для 80% населення України війни немає. Але вона є, є на Донбасі. Лише за 700 км від Києва. "Русский мир" несе не тільки злидні і страждання. Смерть крокує завжди поруч із ним.

Сьогодні о шостій ранку, російсько-окупаційні війська вбили мешканку Жованки (смт Зайцеве), Бихів Олену Іванівну, 1940 р.н. Мої співчуття родині загиблої".



