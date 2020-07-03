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Новини Агресія Росії проти України
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Від мінометного вогню терористів загинула 80-річна мешканка Зайцевого Олена Бихова. ФОТО

Від ворожого обстрілу в Зайцевому загинула мирна мешканка

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження.

Окупанти вкотре відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей і знову підтвердили, що вони прийшли на Донбас убивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує".

Волонтер Юлія Толмачова в Фейсбуці зазначила: "Дивіться на фото, уважно дивіться. Для 80% населення України війни немає. Але вона є, є на Донбасі. Лише за 700 км від Києва. "Русский мир" несе не тільки злидні і страждання. Смерть крокує завжди поруч із ним.

Сьогодні о шостій ранку, російсько-окупаційні війська вбили мешканку Жованки (смт Зайцеве), Бихів Олену Іванівну, 1940 р.н. Мої співчуття родині загиблої".

Від мінометного вогню терористів загинула 80-річна мешканка Зайцевого Олена Бихова 01
Від мінометного вогню терористів загинула 80-річна мешканка Зайцевого Олена Бихова 02

Автор: 

смерть (6757) Донбас (22356) Зайцеве (39)


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Топ коментарі
+21
Так шо там зеля увидел в бэньках *****?
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03.07.2020 20:11
+18
"..........погибла местная жительница 1940 года рождения."

Дитиною пережила Другу світову, а тут ........
Співчуття родичам загиблої Олени Іванівни.
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03.07.2020 20:34
+14
Угу..Там где ***** вместе в Клоуом разводило Украину.
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03.07.2020 20:26
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Спишут на коронавирус.Дети и внуки,звавшие Путина на донбасс, зароют по тихому.
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03.07.2020 20:07 Відповісти
Зайцево ето где разведение било ?
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03.07.2020 20:16 Відповісти
Угу..Там где ***** вместе в Клоуом разводило Украину.
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03.07.2020 20:26 Відповісти
разведения не было, было отведение одностороннее со стороны ВСУ.
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03.07.2020 22:47 Відповісти
Так шо там зеля увидел в бэньках *****?
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03.07.2020 20:11 Відповісти
Соболезнования родственникам.
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03.07.2020 20:26 Відповісти
Зелебобики, почему руSSo-фашисты просто не перестают стрелять?????
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03.07.2020 20:27 Відповісти
"..........погибла местная жительница 1940 года рождения."

Дитиною пережила Другу світову, а тут ........
Співчуття родичам загиблої Олени Іванівни.
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03.07.2020 20:34 Відповісти
Сепари, горiти вам у пеклi, негайно!
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03.07.2020 21:49 Відповісти
Ця кров на руках В. Зеленського, котрий ОСОБИСТО обіцяв безпеку після відходу ЗСУ!
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03.07.2020 22:04 Відповісти
Ответит ли разводила за эту смерть или ему "какая разница" и он украинцам "ничего не должен"?
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03.07.2020 22:13 Відповісти
Від мінометного вогню терористів загинула 80-річна мешканка Зайцевого Олена Бихова - Цензор.НЕТ 9422
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03.07.2020 22:17 Відповісти
зе-чмо же лично гарантировал безопасность, п-3-дун
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04.07.2020 01:40 Відповісти
Там війна з регулярними військовими з РФ і місцевих колаборантів, а не терористи. Знову олігархія бреше словоблуддям, щоб вільно робити гешефт з окупантами. Терорист це одинак чи невелика організація, яка цілеспрямовано залякує цивільне населення, а регулярні війська, які ведуть обстріл з 82 мм мінометів із зброї батальонів, тобто війскових формувань чисельністю 500 -800 осіб. Тож тут терористами і не валялось. Може владі досить брехати в медіа. А називати речі так, як вірно зазначено у речника ЗСУ - збройні формування Російської Федерації
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04.07.2020 09:57 Відповісти
 
 