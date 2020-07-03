"Слуга народу" ініціює аудит діяльності Смолія на посаді глави НБУ, - депутат СН Верещук
Партія "Слуга народу" має намір ініціювати аудит діяльності ексглави Національного банку України Якова Смолія.
Про це народний депутат СН Ірина Верещук заявила журналістам у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я з колегами порадилася, і ми будемо зараз ініціювати повний всеосяжний неупереджений аудит його діяльності, зокрема, коли він був заступником голови (НБУ. - Ред.)", Сказала Верещук.
За її словами, Смолій працював заступником голови НБУ і в період т.зв. "Банкопаду". "А як відбувалася приватизація, а що далі було? ... Так не можна, це не покарання - звільнення. Аудит має бути, а потім - юридично-правова оцінка діяльності. Ось те, що повинно бути в правовій державі", - сказала Верещук .
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
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Це про діскусію Шмигаля-Марченка.
А на равхунок аудиту- ліше б ця червоноармійська ілотка мовчала б........... бо тоді може зав"язатись дискусія...........і СН може програти її. Хоча "за 8 бед один ответ...волне серьезний"
По крайней мере пока не выгребем из коррупционного болота...
Що знову нема жодного слова о документах які представила Ю.Тимошенко про 5 -ти річне пограбування і розвалом економікі України агентом російських спецслужб Порошенко.Схемотозом в НБУ. І продовженням цього ж пограбування зеленим болванчіком Зюзєю.
Я пенсионерка, НО! у меня все отлично с логикой и памятью. Я хорошо помню, как нашей экономикой при Януковиче рулил порох. Янек трахал свою любовницу и по пенькам бегал, а экономикой занимались стоматолог и петюня. Янек младший кошмарил весь крупный бизнес, а порох занялся "оптимизацией" - грабил весь простой народ.Закрывались в сельской местности школы, больницы, отделения почты, ФАПы, ввелись незаконные поборы за обязательную оценку жилья при продаже, платную приватизацию приусадебных участков, неадекватную плату за вхождение в наследство - это все ПОРОШЕНКО и е@анутая партия регионов. Вам это все нравилось? После этой наглой обдираловки такой же е@анутый народ побежал и проголосовал за однотурового афериста и получили войну, бешеные незаконные тарифы и проданные Карпаты. Что дальше? А дальше - народ захотел зрелищ и выбрал писюна рояльного. Правильно, ну зачем ********* народу новый курс Тимошенко, направленный на развитие фермерства и передовых технологий. Правда?!
Самые отвратительные регионалы не вылазят из ящика, корча из себя оппозиционеров, хотя сами делали все тоже самое, будучи у власти. Но с е@анутым народом можно так, потому что совок, ПРОКЛЯТЫЙ СОВОК, вывел селекцию идиотов, не способных думать даже перед угрозой своего уничтожения. ПЕЧАЛЬКА!
это полный и где то даже толстый ))