"Слуга народу" ініціює аудит діяльності Смолія на посаді глави НБУ, - депутат СН Верещук

Партія "Слуга народу" має намір ініціювати аудит діяльності ексглави Національного банку України Якова Смолія.

Про це народний депутат СН Ірина Верещук заявила журналістам у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я з колегами порадилася, і ми будемо зараз ініціювати повний всеосяжний неупереджений аудит його діяльності, зокрема, коли він був заступником голови (НБУ. - Ред.)", Сказала Верещук.

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За її словами, Смолій працював заступником голови НБУ і в період т.зв. "Банкопаду". "А як відбувалася приватизація, а що далі було? ... Так не можна, це не покарання - звільнення. Аудит має бути, а потім - юридично-правова оцінка діяльності. Ось те, що повинно бути в правовій державі", - сказала Верещук .

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.