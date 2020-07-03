УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8965 відвідувачів онлайн
Новини
6 920 112

"Слуга народу" ініціює аудит діяльності Смолія на посаді глави НБУ, - депутат СН Верещук

Партія "Слуга народу" має намір ініціювати аудит діяльності ексглави Національного банку України Якова Смолія.

Про це народний депутат СН Ірина Верещук заявила журналістам у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я з колегами порадилася, і ми будемо зараз ініціювати повний всеосяжний неупереджений аудит його діяльності, зокрема, коли він був заступником голови (НБУ. - Ред.)", Сказала Верещук.

Читайте також: Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко

За її словами, Смолій працював заступником голови НБУ і в період т.зв. "Банкопаду". "А як відбувалася приватизація, а що далі було? ... Так не можна, це не покарання - звільнення. Аудит має бути, а потім - юридично-правова оцінка діяльності. Ось те, що повинно бути в правовій державі", - сказала Верещук .

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

аудит (567) Смолій Яків (299) Слуга народу (2813) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+61
Стоило только Смолию рассказать про выходки "величайшего" и месть последовала незамедлительно. Мелкое, туповатое и мстительное чмо шибко не любит критику и правду про себя.
показати весь коментар
03.07.2020 20:44
+41
А под шумок сегодня "Слуги" с подачи бубочки признали дипломы "Л/ДНР" и сделали абитуриентов с оккупированных территорий ровнее всех остальных. Причем возраст абитуриента не ограничен. То есть до 50 лет. Это может быть подросток из проукраинской семьи, а может и отвоевавший боевик.А еще за бюджетные средства жилье, обучение и стипендия тем, кто хочет подготовиться к поступлению. Ну и само поступление без ЗНО. Что там "Свободовцы"? Продолжают траву косить на стадионе "за сприянням Кошулинского"? Где вы все великие борцуны, почему молчат все кроме ЕС? Что, не заплачено?
И еще одно замечание. В перечень разрешенных к поступлению попали ВУЗы Минобороны. Красота, с@ки....
Но большего всего возмущает то, что нашим детям ветеранов войны с Рашей такого не дали. Не того сорта получается.... Делаем очередную зарубку на прикладе, чтобы не забыть когда подойдет время.
показати весь коментар
03.07.2020 20:49
+30
Все, пропал дом .....
показати весь коментар
03.07.2020 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если ***** обнуляет сроки, то же хочет обнулить людей. Они ему мешают. Дышат, ездят, бастуют, получают пенсии...
показати весь коментар
03.07.2020 22:31 Відповісти
Сподобалось слово ''НЕПРЕДВЗЯТЫЙ''. Таке ж і переслідування Порошенка.
показати весь коментар
03.07.2020 23:26 Відповісти
Дубінський у смартфоні відкритим текстом писав як вони СН "є..т в рот" Смолія!!!!!!!!!!!!!!
Це про діскусію Шмигаля-Марченка.
А на равхунок аудиту- ліше б ця червоноармійська ілотка мовчала б........... бо тоді може зав"язатись дискусія...........і СН може програти її. Хоча "за 8 бед один ответ...волне серьезний"
показати весь коментар
03.07.2020 23:54 Відповісти
Могло бы стать хорошей традицией проводить расследование деятельности каждого ключевого гос чиновника по окончании его работы!
По крайней мере пока не выгребем из коррупционного болота...
показати весь коментар
04.07.2020 01:13 Відповісти
Он хоть знает разницу между аудит и миньет?
показати весь коментар
04.07.2020 01:20 Відповісти
*********, тьі, овца, просто не догадьіваешься, гнида, какой вам аудит устроят
показати весь коментар
04.07.2020 06:11 Відповісти
А аудит держрезерву не треба провести? Де зерно, сцуки?
показати весь коментар
04.07.2020 07:12 Відповісти
Переглянув"незалежну" українську журналіздику.І навіть не був здивованний
Що знову нема жодного слова о документах які представила Ю.Тимошенко про 5 -ти річне пограбування і розвалом економікі України агентом російських спецслужб Порошенко.Схемотозом в НБУ. І продовженням цього ж пограбування зеленим болванчіком Зюзєю.
показати весь коментар
04.07.2020 08:44 Відповісти
Тамара Бевз.
Я пенсионерка, НО! у меня все отлично с логикой и памятью. Я хорошо помню, как нашей экономикой при Януковиче рулил порох. Янек трахал свою любовницу и по пенькам бегал, а экономикой занимались стоматолог и петюня. Янек младший кошмарил весь крупный бизнес, а порох занялся "оптимизацией" - грабил весь простой народ.Закрывались в сельской местности школы, больницы, отделения почты, ФАПы, ввелись незаконные поборы за обязательную оценку жилья при продаже, платную приватизацию приусадебных участков, неадекватную плату за вхождение в наследство - это все ПОРОШЕНКО и е@анутая партия регионов. Вам это все нравилось? После этой наглой обдираловки такой же е@анутый народ побежал и проголосовал за однотурового афериста и получили войну, бешеные незаконные тарифы и проданные Карпаты. Что дальше? А дальше - народ захотел зрелищ и выбрал писюна рояльного. Правильно, ну зачем ********* народу новый курс Тимошенко, направленный на развитие фермерства и передовых технологий. Правда?!

Самые отвратительные регионалы не вылазят из ящика, корча из себя оппозиционеров, хотя сами делали все тоже самое, будучи у власти. Но с е@анутым народом можно так, потому что совок, ПРОКЛЯТЫЙ СОВОК, вывел селекцию идиотов, не способных думать даже перед угрозой своего уничтожения. ПЕЧАЛЬКА!
показати весь коментар
04.07.2020 09:38 Відповісти
Яков Смолий-личность и профессионал, благодаря которому финансовое положение Украины стабильно в столь трудный час! И не тебе делать грязные намеки в отношении Смолия Я, и не тебе что-то там инициировать! Что ты, что Зеленский- полные нули, доведшие за 1 год страну до краха! Очень надеюсь, что совсем скоро вы займете свое "почетное место" на нарах! Вот это то, чего вы действительно достойны!
показати весь коментар
04.07.2020 13:01 Відповісти
Порошенко-Гонтаревская банда держала высокую учетную ставку, убивая возможность кредитовать реальную экономику, зато создали условия для построения пирамиды ОВГЗ под дичайшие проценты, себе любимым. Порошенко не зря не слазил с экранов, пугал дефолтом, весь кредит МВФ ушел на погашение Порошенковских хотелок. Специально манипулировали курсом, чтобы было выгоднее держателям ОВГЗ, т.е. самим себе, потому и образовалась дыра в бюджете. Просто конченые мрази. А оплачивает все народ
показати весь коментар
04.07.2020 13:42 Відповісти
и кому поручат "аудит"? шлюшкам-выпускницам трускавца ?? )))
это полный и где то даже толстый ))
показати весь коментар
04.07.2020 18:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 