Україна і Туреччина можуть підписати угоду про вільну торгівлю вже цього року, - Кулеба

Україна і Туреччина мають чітку політичну волю довести роботу над Угодою про зону вільної торгівлі між країнами до підписання у цьому році.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно налаштовані провести чергове засідання Стратегічної ради наших президентів цього року і хочемо наповнити її максимальним змістом. Безумовно, Угода про вільну торгівлю є однією з таких задач, яка має бути вже "освячена" нашими лідерами", - сказав Кулеба.

Він поінформував, що переговори наразі тривають між експертами обох країн на рівні торговельних представників міністерств економіки і торгівлі.

"Наразі ми очікуємо на певний позиційний документ від турецької сторони, щоб продовжити наші консультації і рухатися вперед. Але я хочу наголосити, що і в Києві, і в Анкарі є чітка політична воля нарешті довести цей процес до результату, який збалансовує інтереси української і турецької економіки і дозволить обом країнам суттєво виграти від зони вільної торгівлі", - підкреслив глава МЗС.

Він також зазначив, що Україна повністю поділяє озвучену президентом Ердоганом мету – довести товарообіг між Україною і Туреччиною до 10 млрд доларів.

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