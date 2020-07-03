Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я
Наповненість ліжок у міських медичних установах Львова становить 95%, заявив голова міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Зуб зазначив, що впродовж останнього тижня спостерігається певна стабілізація кількості виявлених позитивних ПЛР-аналізів на COVID-19, проте кількість хворих все ще залишається високою.
"За цю добу у нас зареєстровано 152 нові випадки, з них 54 - по місту Львову. Це нас певною мірою тішить, тому що впродовж останнього тижня, як правило, у нас показник коливається на рівні 46, 32, 31 випадків, сьогодні - 54. Якщо у попередні тижні у нас було 70, 80 і навіть 100 випадків, то зараз ми бачимо певну стабілізацію", - заявив він.
"Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів надходять щодня, у нас фактично наповненість сьогодні в міських установах 95%, і хоча ми виписуємо щодня пацієнтів, але водночас рівно стільки ж до нас і надходить", - підкреслив Зуб.
За його даними, в лікарні швидкої допомоги госпіталізовано 70 осіб, з яких 5 у реанімації, 4 - на апараті штучної вентиляції легенів, у 1-й лікарні - понад 80 осіб, і ще 70 осіб госпіталізовано у 8-й міській лікарні.
Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області було підтверджено 152 нові випадки COVID-19. Загалом в області інфіковано 5882 особи, 157 із них померли, 873 пацієнти одужали.
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Рассвет, закат.
И неизвестно, кто и в чем виноват.
Закат, рассвет.
Вот вопрос, а где ответ?
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("Самоцветы" песня)))
в хорошее время живем youtube
Десь 50% місць повинно вивільнитись.
Нє благодарітє.
Що прислуховується до Богуцької )))
А у нас в Николаеве коронавирус, походу, только мост атакует
у мене через вулицю двоє вдома на самоізоляції..
мікрорайон Рясне розпочалась легка паніка...ТАк буває при перевищенні певної кількості заразних "на мікрорайон"
Дурниць не мели!
Львівська - померло 157 (захворіло 5883), Івано-Франківська - 103 (2544), Харківська - 87 (2255), Закарпатська - 102 (3126), Київ - 112 (5347), Чернівецька - 183 (4935)
Надіюсь, з математикою у Вас все гаразд?
На рахунок логіки виникають сумніви...
У Львівській області "найсвідоміші" громадяни (завдячуючи, в тому числі таким, як Ви) - тому і результати плачевні(
зАПОВНЮВАНІСТЬ ЛІЖОК у Львові 23,А НЕ 95 ВІДСОТКІВ.
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/04/u-merii-sprostuvaly-informatsiiu-pro-zapovnenist-likaren-lvova-na-95
Кидаєте каміння в натовп? - створюєте "бурю" з нічого?
З "дуже розумним" обличчям сказати "щось тут не чисто" без всяких вагомих аргументів (навести декілька цифр, які насправді нічого не пояснюють)...
І Львів не моє місто, хоча насправді подобається - особливо Старий Львів.
А люди в ньому - люди різні, і інформацію сприймають, як і в інших містах - простіше не вірити, що біда на дворі. Допоки це не торкнеться твоїх рідних та друзів.
Психологія, яку використовуєте Ви і подібні Вам.
Ви передбачувані і нецікаві.
з такими ,дійсно, дискусія марна...