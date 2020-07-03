Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я

Наповненість ліжок у міських медичних установах Львова становить 95%, заявив голова міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зуб зазначив, що впродовж останнього тижня спостерігається певна стабілізація кількості виявлених позитивних ПЛР-аналізів на COVID-19, проте кількість хворих все ще залишається високою.

"За цю добу у нас зареєстровано 152 нові випадки, з них 54 - по місту Львову. Це нас певною мірою тішить, тому що впродовж останнього тижня, як правило, у нас показник коливається на рівні 46, 32, 31 випадків, сьогодні - 54. Якщо у попередні тижні у нас було 70, 80 і навіть 100 випадків, то зараз ми бачимо певну стабілізацію", - заявив він.

"Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів надходять щодня, у нас фактично наповненість сьогодні в міських установах 95%, і хоча ми виписуємо щодня пацієнтів, але водночас рівно стільки ж до нас і надходить", - підкреслив Зуб.

За його даними, в лікарні швидкої допомоги госпіталізовано 70 осіб, з яких 5 у реанімації, 4 - на апараті штучної вентиляції легенів, у 1-й лікарні - понад 80 осіб, і ще 70 осіб госпіталізовано у 8-й міській лікарні.

Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області було підтверджено 152 нові випадки COVID-19. Загалом в області інфіковано 5882 особи, 157 із них померли, 873 пацієнти одужали.

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