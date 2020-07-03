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Новини Коронавірус і карантин
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Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я

Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я

Наповненість ліжок у міських медичних установах Львова становить 95%, заявив голова міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зуб зазначив, що впродовж останнього тижня спостерігається певна стабілізація кількості виявлених позитивних ПЛР-аналізів на COVID-19, проте кількість хворих все ще залишається високою.

"За цю добу у нас зареєстровано 152 нові випадки, з них 54 - по місту Львову. Це нас певною мірою тішить, тому що впродовж останнього тижня, як правило, у нас показник коливається на рівні 46, 32, 31 випадків, сьогодні - 54. Якщо у попередні тижні у нас було 70, 80 і навіть 100 випадків, то зараз ми бачимо певну стабілізацію", - заявив він.

"Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів надходять щодня, у нас фактично наповненість сьогодні в міських установах 95%, і хоча ми виписуємо щодня пацієнтів, але водночас рівно стільки ж до нас і надходить", - підкреслив Зуб.

За його даними, в лікарні швидкої допомоги госпіталізовано 70 осіб, з яких 5 у реанімації, 4 - на апараті штучної вентиляції легенів, у 1-й лікарні - понад 80 осіб, і ще 70 осіб госпіталізовано у 8-й міській лікарні.

Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області було підтверджено 152 нові випадки COVID-19. Загалом в області інфіковано 5882 особи, 157 із них померли, 873 пацієнти одужали.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3075) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
То виписуйте тих, хто вважає, що COVID-19 то вигадка Білла Гейтса.
Десь 50% місць повинно вивільнитись.
Нє благодарітє.
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03.07.2020 21:24
+4
Звоню в Львів до знайомих чи не дай Бог хто захворів на цю заразу чи хтось з них чи їхніх родичів чи знайомих. Відповідають що всі в паніці але ніхто не хворий . Що ж це за зараза і де вона ? По ідеї якщо вона є і така страшна як колись чума чи холера то повинні вже майже всі хворіти нею.
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03.07.2020 21:46
+4
Зелену тварюку не валити треба а судити як агента ФСБ.
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03.07.2020 21:47
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У зеленой мрази все показатели всегда равны 73%.
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03.07.2020 21:22 Відповісти
Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 4986
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03.07.2020 22:35 Відповісти
якщо уточнити,що медреформа Супрун "пустила під ніж",наприклад Львіський тубдиспансер,то можна сказати,що Порошенко "спрацював на випередження"...
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04.07.2020 13:44 Відповісти
Ідіот, реорганізація протитуберкульозних закладів у Львові відбулася у вересні 2019 року згідно рішення облради . Яким боком тут Супрун? А яким боком Порошенко?? Запитай в бубочки, він керує країною і призначає міністра ох. зд., запитай в виборців, що вибрали цю облраду.
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04.07.2020 21:28 Відповісти
Везли нам заробитчане валюту в экономику и был расцвет, но привезли и вирус и теперь закат, что-то тут не так
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03.07.2020 21:24 Відповісти
Класс. Пушкин.
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03.07.2020 21:30 Відповісти
***
Рассвет, закат.
И неизвестно, кто и в чем виноват.
Закат, рассвет.
Вот вопрос, а где ответ?

.................................
("Самоцветы" песня)))
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03.07.2020 21:40 Відповісти
не помнил я, но из-за вас пришлось посмотреть
в хорошее время живем youtube
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03.07.2020 22:05 Відповісти
То виписуйте тих, хто вважає, що COVID-19 то вигадка Білла Гейтса.
Десь 50% місць повинно вивільнитись.
Нє благодарітє.
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03.07.2020 21:24 Відповісти
Зелена нечисть силою затягує людей в лікарні.
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03.07.2020 23:36 Відповісти
"зелена нечисть" бігає по вулицях і заражає перехожих
Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2548
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04.07.2020 13:47 Відповісти
Кодлан Коломойского не понимает что во время эпидемии надо беречь народ а не хохмить и нести херню типа Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая./ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук .
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03.07.2020 21:33 Відповісти
Це взагалі-то проблема чийогось психіатра....
Що прислуховується до Богуцької )))
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04.07.2020 13:48 Відповісти
Це взагалі-то проблема чийогось психіатра....Що прислуховується до Богуцької ))) Всё относительно.В обезьяннике Коломойского есть Кива-дрочун.Он мог быть президентом а не пианист. Кива депутатом дрочит только в ВР и перед своими: сексуально озабоченным бабуином Яременко, жлобом Стефанчуком, барыгой Разумковым. А президентом он дрочил бы и перед Макроном, и перед Трампом , и перед Меркель.А они к этому не привыкли и последствия для Украины могли быть не предсказуемыми./ Илья Кива стал 20-м кандидатом на пост президента Украины
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04.07.2020 14:38 Відповісти
Многовато...
А у нас в Николаеве коронавирус, походу, только мост атакует
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03.07.2020 21:35 Відповісти
Да, с дезинфекцией асфальта на мосту вы немного переборщили...
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03.07.2020 21:40 Відповісти
Наповненість стаціонарів у міських лікарнях Львова досягла 95%, - управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8815
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03.07.2020 21:40 Відповісти
Треба влаштувати ще більше масових купань. Потім потім валити все на Зеленського.
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03.07.2020 21:41 Відповісти
Зелену тварюку не валити треба а судити як агента ФСБ.
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03.07.2020 21:47 Відповісти
тупий виперд сектанта-порохофіла...
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04.07.2020 13:49 Відповісти
Звоню в Львів до знайомих чи не дай Бог хто захворів на цю заразу чи хтось з них чи їхніх родичів чи знайомих. Відповідають що всі в паніці але ніхто не хворий . Що ж це за зараза і де вона ? По ідеї якщо вона є і така страшна як колись чума чи холера то повинні вже майже всі хворіти нею.
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03.07.2020 21:46 Відповісти
повідомляю зі Львова.

у мене через вулицю двоє вдома на самоізоляції..
мікрорайон Рясне розпочалась легка паніка...ТАк буває при перевищенні певної кількості заразних "на мікрорайон"
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04.07.2020 13:51 Відповісти
Брешуть ой чую що брешуть по всім світі . Щось тут не те. Дурять та ще й як.
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03.07.2020 21:50 Відповісти
А Земля в тебе не плоска, часом?
Дурниць не мели!
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03.07.2020 22:23 Відповісти
Анально чіпують тебе скоро готуйся. По традиціям братішок твоїх - москалів.
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03.07.2020 22:51 Відповісти
Вітаю команду пи..доболів -"дурантинофілів" з молодим поповненням!! ))
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04.07.2020 13:59 Відповісти
Глянув окрему статистику по Львову. Понад 2300 активних інфікованих (і це лише офіційно)... У Львові вже щось реально схоже на епідемію. 2300 для 700- тисячного міста, приблизно один хворий на 300 осіб. Поганенька ситуація. Схоже, найгріша в Україні
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03.07.2020 22:32 Відповісти
Умерло по всей Украине от короновируса 1212 человек, так по днепропетровской обл 23 чел,запорож 17 чел,дон 9 чел,полтав 13,сумской 5 чел,тернополь 29 чел,херсон 3 чел,черниг 16 ,хмельн 19 чел, николаев 10 чел,а Львовская бьет рекорды 157 чел,что-то непонятное творится в львовской обл ,или приписками занимаются, всех сердечников под короновирус или же непрофессионалы лечат,пора бы уже министру обратить внимание и разобраться,что это за пандемия обрушилась на львовян
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03.07.2020 23:33 Відповісти
Може б Ви подали докладнішу статистику, а не маніпулювали даними і "малювали" висновки:
Львівська - померло 157 (захворіло 5883), Івано-Франківська - 103 (2544), Харківська - 87 (2255), Закарпатська - 102 (3126), Київ - 112 (5347), Чернівецька - 183 (4935)
Надіюсь, з математикою у Вас все гаразд?
На рахунок логіки виникають сумніви...
У Львівській області "найсвідоміші" громадяни (завдячуючи, в тому числі таким, як Ви) - тому і результати плачевні(
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04.07.2020 01:01 Відповісти
Зуб збрехав.
зАПОВНЮВАНІСТЬ ЛІЖОК у Львові 23,А НЕ 95 ВІДСОТКІВ.
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/04/u-merii-sprostuvaly-informatsiiu-pro-zapovnenist-likaren-lvova-na-95
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04.07.2020 15:39 Відповісти
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/04/u-merii-sprostuvaly-informatsiiu-pro-zapovnenist-likaren-lvova-na-95 https://portal.lviv.ua/news/2020/06/30/zavantazhenist-likaren-na-lvivshchyni-zrosla-do-44
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04.07.2020 15:40 Відповісти
https://public.tableau.com/profile/publicviz?fbclid=IwAR0W3mASuT1l713N9ehcv9GAZ1WW721_0MjVnW3Grn2m9IHUw0RYkKk6RwY#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 monitor - publicviz | Tableau Public
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04.07.2020 01:55 Відповісти
Так что же, у вас такие плачевные результаты? В Киеве 3млн 700 тыс заболевших 5347 человек ,а во Львове на 728545,заболевших 5883,Козак Мамай,не кажется ли вам ,что,что-то не все в порядке в вашем городе,неужели у вас так много не свидомых громадян,на которых вы все спихиваете,я не верю,дело не в громадянах.
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04.07.2020 02:14 Відповісти
Розганяєте теорію змов?
Кидаєте каміння в натовп? - створюєте "бурю" з нічого?
З "дуже розумним" обличчям сказати "щось тут не чисто" без всяких вагомих аргументів (навести декілька цифр, які насправді нічого не пояснюють)...
І Львів не моє місто, хоча насправді подобається - особливо Старий Львів.
А люди в ньому - люди різні, і інформацію сприймають, як і в інших містах - простіше не вірити, що біда на дворі. Допоки це не торкнеться твоїх рідних та друзів.
Психологія, яку використовуєте Ви і подібні Вам.
Ви передбачувані і нецікаві.

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04.07.2020 09:24 Відповісти
https://censor.net/ua/user/105661 -типовий ольгінський..

з такими ,дійсно, дискусія марна...
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04.07.2020 14:05 Відповісти
 
 