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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Справа МН17: Суд у Нідерландах відхилив запит адвокатів ГРУшника Пулатова про розгляд причетності українського військового льотчика Волошина

Справа МН17: Суд у Нідерландах відхилив запит адвокатів ГРУшника Пулатова про розгляд причетності українського військового льотчика Волошина

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" закінчилося десяте судове засідання у справі МН17. Наступне призначено на 31 серпня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слухання у справі щодо Гіркіна, Дубинського, Харченка і Пулатова відкладено до 31 серпня", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Він також зазначив, що суд оголосить рішення, що стосуються звернень, зроблених прокуратурою, захистом підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова та адвокатами родичів загиблих рейсу МН17.

Суд відклав рішення щодо запитів сторони захисту Пулатова до надходження та розгляду усіх запитів. Водночас суд все ж оголосив рішення щодо деяких запитів адвокатів Пулатова.

Зокрема, було відмовлено щодо надання копій певних матеріалів справи, а також відмовлено у допиті свідка, щодо якого клопотала сторона захисту Пулатова. На думку адвокатів, цей свідок міг дати покази щодо обставин смерті українського пілота Владислава Волошина, який, за однією з альтернативних версій катастрофи, начебто, міг бути причетним до трагедії МН17.

Головуючий суддя Стейнгаюс зазначив, що запит щодо смерті Волошина, відхилено "з огляду на його спекулятивний характер".

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

Автор: 

Нідерланди (1569) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Волошин Владислав льотчик (55)


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Топ коментарі
+9
Скоро адвокаты кацапов еще и испанского Карлсона потребуют допросить... С кем поведешься...
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03.07.2020 21:42
+8
А як же рептілоїди, що встановили бук на СУ-25, який, щоб перевищіти свою максимальну висоту, заліз на спину МіГу, а захараст те все бачив? Може най пошлють дознавачів до захараста? Тут не далеко... Наші війсковики покажуть дорогу... Навіть безкоштовно
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03.07.2020 21:49
+7
А тунгуский метеоритом, часом не причастен?
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03.07.2020 21:43
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Скоро адвокаты кацапов еще и испанского Карлсона потребуют допросить... С кем поведешься...
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03.07.2020 21:42 Відповісти
А тунгуский метеоритом, часом не причастен?
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03.07.2020 21:43 Відповісти
Православний мєтєорізм там всєму віной.
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03.07.2020 21:47 Відповісти
Ватаги любят спать на голову цивилизованому миру. Дикуни
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03.07.2020 21:51 Відповісти
Сушку это орки выдумали в разговорах -- мол Сушка сбила Боинг ,а Бук сбил Сушку
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03.07.2020 21:47 Відповісти
разговоры есть у Прокурора
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03.07.2020 21:48 Відповісти
Потом оказалось, что справились и без посредника
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04.07.2020 07:56 Відповісти
А як же рептілоїди, що встановили бук на СУ-25, який, щоб перевищіти свою максимальну висоту, заліз на спину МіГу, а захараст те все бачив? Може най пошлють дознавачів до захараста? Тут не далеко... Наші війсковики покажуть дорогу... Навіть безкоштовно
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03.07.2020 21:49 Відповісти
Ага. А потім кремлівські пропагандони будуть кричати, що раісся не визнає резільтатів суду, тому що він не розглянув усі "версії"
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03.07.2020 21:49 Відповісти
Жодний підозрюваний не з'явився! А міг би бути, якщо би Зе не віддав його росії.
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03.07.2020 21:50 Відповісти
"Слушания по делу о Гиркине, Дубинском, Харченко и Пулатове отложены до 31 августа", Источник: https://censor.net/n3206017

Кто явится, если они все в рашке?Ты совсем йок мозгом?
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03.07.2020 22:09 Відповісти
Зе одного віддав, тому лікуй свій мозок.
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03.07.2020 22:18 Відповісти
Кого именно?Третьесортного алкаша, которого даже в этом списке нет, и, который, максимум, должен был свидетелем выступать?Ну, отец, совсем ты крейзанулся.
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03.07.2020 22:24 Відповісти
Пустое. С кого спрашивать, с синяка?А что он знает-видел-чему был свидетелем?Цемах такой себе Цемах...В самом худшем для него случае-он свидетель, а не подозреваемый.
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03.07.2020 22:39 Відповісти
«Третьесортному алкашу»? Лахта, прикрути дурака.

«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY Нидерланды сожалеют о том, что Украина выдала Цемаха .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY zn.ua › POLITICS › **********-sozh...»
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03.07.2020 22:40 Відповісти
Фигня. Поглугли ньюсы о том, что перед выдачей приезжали допросчики из NL и хорошенько его поспрашивали. Думаешь его взяли и просто так отпустили, наивняга?
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03.07.2020 22:40 Відповісти
«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY Нидерланды сожалеют о том, что Украина выдала Цемаха .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxvqp6rHqAhVUTsAKHb9hCOAQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FPOLITICS%2***********-sozhaleyut-o-tom-chto-ukraina-ne-prislushalas-k-ih-prosbe-ne-vydavat-cemaha-rossii-329266_.html&usg=AOvVaw0uhEFZ5OBmOFjsj3iySvlY zn.ua › POLITICS › **********-sozh...»
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03.07.2020 22:41 Відповісти
Я тебе уже напечатал ответ. Без обид
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03.07.2020 22:45 Відповісти
Обід ?
Тут мова не про твої інтерпретації.
Я тобі надав офіційне ставлення нідерландської сторони, щодо видачі Цемаха на россію.
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03.07.2020 22:55 Відповісти
Слухай, вот я конечно зелибобик и всё такое, но даже такая кузинатра как я знает, что все эти страна.юа, зн.юа и прочая хрень из Гужвинской обоймы это....всё равно что смотреть на порнхабе пупинг с этой, как её, Синтереей.
Ты это, как его прям, "Не извращнёшься-не порадуешься". Фу, словом.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
Чувак, zn.ua - це Дзеркало тижня, найавторитетніше аналітичне видання України, починаючи з 90-х. Ватнік Гужва до них ніяким боком - не рівняй Дзеркало Мостової і Рахманіна з помийкою срана.уа!
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03.07.2020 23:19 Відповісти
Для меня самое авторитетное скорее Хвыля. Хотя, касательно, зн.юа я могу ошибаться-гугланул сейчас навскидку, возможно ошибаюсь, надо досконально перегуглить. За уточнение-спасибо, я не пане Боже, могу ошибаться.
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03.07.2020 23:22 Відповісти
На тобі Хвилю:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7sv_p9bHqAhWoxIsKHdk0AHEQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fhvylya.net%2Fnews%2Fdigest%2Fglavnyj-prokuror-***********-prizval-ukrainu-ne-peredavat-rf-cemaha.html&usg=AOvVaw2J7r2o_gsv87W6zkPEyGSF Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать РФ Цемаха .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7sv_p9bHqAhWoxIsKHdk0AHEQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fhvylya.net%2Fnews%2Fdigest%2Fglavnyj-prokuror-***********-prizval-ukrainu-ne-peredavat-rf-cemaha.html&usg=AOvVaw2J7r2o_gsv87W6zkPEyGSF hvylya.net › news › digest › glavnyj-...


https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fhvylya.net+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8&oq=https%3A%2F%2Fhvylya.net+%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8&aqs=chrome..69i57j69i58.18444j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J_GLdECZ788J:https://hvylya.net/news/digest/glavnyj-prokuror-***********-prizval-ukrainu-ne-peredavat-rf-cemaha.html+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=ua
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03.07.2020 23:31 Відповісти
Ale jaja ))) Я думав що льодчик Волошин це такий прикол )))
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03.07.2020 21:57 Відповісти
Мёртвые сраму не имут ткскзть.
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03.07.2020 22:10 Відповісти
Справа МН17: Суд у Нідерландах відхилив запит адвокатів ГРУшника Пулатова про розгляд причетності українського військового льотчика Волошина - Цензор.НЕТ 5316
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03.07.2020 21:57 Відповісти
Этого не может быть!(с) первая новеллка)))
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03.07.2020 22:08 Відповісти
Полюбе москалі будуть волати "Какие ваши доказательства"
ПуХло-лалала має недоторканність до 2036 року.
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03.07.2020 21:58 Відповісти
сальвадор альенде
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03.07.2020 22:28 Відповісти
як же так???
вони там всією луб'янкою цю відмазку ліпили, а той суд підпєндосний взяв - і відкинув!
вивсьоврьоті!
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03.07.2020 21:59 Відповісти
это шо ж получаецца - путло, на время следствия взял себе псевдо - "волошин" ?
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03.07.2020 22:12 Відповісти
Волошин конечно странно погиб.
Ну вот один момент. Был опубликован скриншот переписки Волошина и его друга Максима Карпина,который подписал петицию об отставке губернатора Николаева-Алексея Савченко(блок БПП,назначен губернатором Николаеа лично Пецей).
Волошин ответил:"Я б и сам подписал,да боюсь пристрелят раньше времени,детей халко".
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03.07.2020 22:26 Відповісти
и, это правильный ответ
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03.07.2020 22:27 Відповісти
цей суд - чисто часткова моральна компенсація родичам загиблих! Ніяких ефективних результатів, посадок чи розстрілів НЕ БУДЕ... СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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03.07.2020 22:48 Відповісти
я думал что Волошин это какой то собирательный образ как к примеру Кузьма Прутков - все его знают но ни разу не видели
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03.07.2020 22:53 Відповісти
Тю, адвокат методичку кремлівську обновив би - уже навіть москалі перестали говорити про льотчиків і Су-25, а говорять, що таки Буком збили...
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03.07.2020 23:13 Відповісти
Это они алкаша Мишу Леонтьева хотели в качестве свидетеля допросить?
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03.07.2020 23:34 Відповісти
НЕвозможно, у Миши, однако, очередной запой.
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04.07.2020 06:46 Відповісти
Пока не построят северный поток 2 так и будут переливать с пустого в порожнее,короче европейцам как всегда плевать даже если убили их граждан - главное бабло.
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04.07.2020 00:15 Відповісти
Всі знають, що літак збили з БУКа, а москалі і далі ліплять наш винищувач. А ви, європейці, вірте їм. Вони де не ступлять, там збрешуть.
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04.07.2020 10:50 Відповісти
 
 