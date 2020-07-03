Справа МН17: Суд у Нідерландах відхилив запит адвокатів ГРУшника Пулатова про розгляд причетності українського військового льотчика Волошина

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" закінчилося десяте судове засідання у справі МН17. Наступне призначено на 31 серпня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слухання у справі щодо Гіркіна, Дубинського, Харченка і Пулатова відкладено до 31 серпня", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Він також зазначив, що суд оголосить рішення, що стосуються звернень, зроблених прокуратурою, захистом підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова та адвокатами родичів загиблих рейсу МН17.

Суд відклав рішення щодо запитів сторони захисту Пулатова до надходження та розгляду усіх запитів. Водночас суд все ж оголосив рішення щодо деяких запитів адвокатів Пулатова.

Зокрема, було відмовлено щодо надання копій певних матеріалів справи, а також відмовлено у допиті свідка, щодо якого клопотала сторона захисту Пулатова. На думку адвокатів, цей свідок міг дати покази щодо обставин смерті українського пілота Владислава Волошина, який, за однією з альтернативних версій катастрофи, начебто, міг бути причетним до трагедії МН17.

Головуючий суддя Стейнгаюс зазначив, що запит щодо смерті Волошина, відхилено "з огляду на його спекулятивний характер".

Читайте також: Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.