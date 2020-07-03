Зеленський нагородив двадцятьох рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Президент України Володимир Зеленський нагородив рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №267/2020 оприлюднено на сайті глави держави.
Зазначається, що рятувальників нагороджено "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов'язку".
Зокрема, деяких рятувальників нагороджено орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За бездоганну службу" III ступеня.
Орденом Данила Галицького президент нагородив полковника служби цивільного захисту Олега Держанівського.
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neverlok lok
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