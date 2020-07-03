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Зеленський нагородив двадцятьох рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Зеленський нагородив двадцятьох рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Президент України Володимир Зеленський нагородив рятувальників за мужність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №267/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що рятувальників нагороджено "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов'язку".

Зокрема, деяких рятувальників нагороджено орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "За бездоганну службу" III ступеня.

Орденом Данила Галицького президент нагородив полковника служби цивільного захисту Олега Держанівського.

Читайте також: Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) нагорода (1262) ДСНС (5118)


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День Спасателя вроде 17 сентября ..но в цырке это не важно
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03.07.2020 22:21 Відповісти
четыреждыуклонист награждает за мужество.Чудны дела твои, Господи.
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03.07.2020 22:30 Відповісти
Він беріг себе для Великої справи
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03.07.2020 22:35 Відповісти
В оригинале: Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих. Сея известная фраза представляет собой пародию на известные слова Карла Маркса, часто цитировавшиеся советской пропагандой тех лет: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Ха!
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03.07.2020 23:17 Відповісти
Цікаво, а КОЛИ і ХТО буде нагороджувать рятівників за ліквідацію наслідків "надзвичайної ситуації" - "ЗЕЛЕНОЇ ЧУМИ"?...
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04.07.2020 03:29 Відповісти
бєнін коксік не достойний звання президент.
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04.07.2020 07:37 Відповісти
 
 