Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жодних ознак мирного врегулювання в зоні проведення ООС на Донбасі немає - ідуть безупинно бойові дії малої інтенсивності.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який побував на Донбасі.

Журналіст поділився відео, яке зняв біля Торецького о 5 ранку 3 липня - це фрагмент перестрілки, яка тривала з різних видів зброї, загалом більше години.

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"За результатами перестрілки з'ясувалося, що крім різних видів піхотного озброєння, росіяни застосували артилерію і завдали удари 122 мм гаубицями. В районі Торецького по наших позиціях випущено близько 40 снарядів, також кілька десятків снарядів випущено по району Жованки і Зайцеве", - пише головний редактор Цензор .НЕТ. Внаслідок російського обстрілу загинула місцева мешканка Олена Бихова.

Бутусов також показав фотографії воронок від росссійской снарядів на одній із позицій ЗСУ під Торецьким.

"Сьогодні відразу після ранкового російського обстрілу на одній із позицій української армії біля Торецького виявлено три влучання російських снарядів 122 мм. На щастя, наші воїни були надійно прикриті, ніхто не постраждав", - зазначив він.

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За словами журналіста, українські війська відкрили вогонь у відповідь по позиціях росіян, "відповідали всім, що необхідно, гідно".

"Але слово "перемир'я" на фронті є лайливим. Жодних ознак мирного врегулювання немає - йдуть безупинно бойові дії малої інтенсивності. Окупанти продовжують топтати нашу землю, продовжують убивати", - підкреслює Бутусов.

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