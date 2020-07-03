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Новини Агресія Росії проти України
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Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жодних ознак мирного врегулювання в зоні проведення ООС на Донбасі немає - ідуть безупинно бойові дії малої інтенсивності.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який побував на Донбасі.

Журналіст поділився відео, яке зняв біля Торецького о 5 ранку 3 липня - це фрагмент перестрілки, яка тривала з різних видів зброї, загалом більше години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Зайцеве із 82-мм мінометів: загинула жінка

"За результатами перестрілки з'ясувалося, що крім різних видів піхотного озброєння, росіяни застосували артилерію і завдали удари 122 мм гаубицями. В районі Торецького по наших позиціях випущено близько 40 снарядів, також кілька десятків снарядів випущено по району Жованки і Зайцеве", - пише головний редактор Цензор .НЕТ. Внаслідок російського обстрілу загинула місцева мешканка Олена Бихова.

Бутусов також показав фотографії воронок від росссійской снарядів на одній із позицій ЗСУ під Торецьким.

Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності 01

"Сьогодні відразу після ранкового російського обстрілу на одній із позицій української армії біля Торецького виявлено три влучання російських снарядів 122 мм. На щастя, наші воїни були надійно прикриті, ніхто не постраждав", - зазначив він.

Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності 02

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Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності 03

За словами журналіста, українські війська відкрили вогонь у відповідь по позиціях росіян, "відповідали всім, що необхідно, гідно".

"Але слово "перемир'я" на фронті є лайливим. Жодних ознак мирного врегулювання немає - йдуть безупинно бойові дії малої інтенсивності. Окупанти продовжують топтати нашу землю, продовжують убивати", - підкреслює Бутусов.

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Автор: 

обстріл (28648) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3598) Торецьк (473) операція Об’єднаних сил (6725) Зайцеве (39)


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Топ коментарі
+47
Петя отвоевал 2/3 донбаса. нЕлОХ только сдает территории.
Порох смело с презрением смотрел в глаза ***** (факт). Зебил до сих пор не уверен, верить ***** или нет (тоже факт). При Пете даже не пахло ни портновым ни шарием с его партией (еще один факт). При членограе они прорезались. Это их бубочка "посадил"? Мало ???
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03.07.2020 22:38
+30
Зе обіцяв припинити війну,але нічого не зробив. Чому він не виконує обіцянок?
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03.07.2020 22:23
+23
Мухи у него в голове, а не мир.

Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности - Цензор.НЕТ 3977
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03.07.2020 22:27
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Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 1573
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03.07.2020 22:42 Відповісти
Видосики наше все. И Зеля обязательно сбежит из Киева на День независимости. Оно слишком трусливое.
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03.07.2020 23:34 Відповісти
а где знЛеный чмырь?!он знает хоть?!
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03.07.2020 22:44 Відповісти
через месяц будет август, возможно обострение
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03.07.2020 22:49 Відповісти
Сьогодні розглядали законопроєкт, що дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вузів без ЗНО.
Голосування прокоментувала нардеп від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Вона пояснила, що "ЄС" готова була підтримати документ, але наполягала на запровадженні таких же пільг для дітей загиблих на Донбасі українських воїнів.

Сюмар уточнила, що прийнятим законопроєктом також не передбачено контроль за вступом до військових вузів.

"Під масове улюлюкання і з "турботою про дітей" Рада прийняла в цілому закон, за яким випускники з окупованих територій будуть вступати в українські вузи без ЗНО. Ми готові були це підтримати. В певних вузах. Але. В цьому законі не буде таких самих пільг для дітей загиблих українських воїнів. І там не буде жодних обмежень. Вступати можна у військові вузи, без ЗНО, без контролю, у межах визначеної квоти. Провести зміни нам банально не дали. Бо за "азартними іграми" було не до розгляду освітніх законів і їх доопрацювання… І це реальне ставлення до української армії, українських героїв та їх дітей цієї більшості", - наголосила Сюмар.
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03.07.2020 22:53 Відповісти
в моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозгЕ я окончил войну



Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 7913




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03.07.2020 22:54 Відповісти
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 4676
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03.07.2020 23:03 Відповісти
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 6007
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03.07.2020 23:14 Відповісти
Россия выдвинула жесткие требования Украине по особому статусу ОРДЛО
Российская сторона во время «нормандского саммита» потребовала от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают немецкие издания.

Переговоры сторон будут длиться два дня, все это время, подчеркивают немецкие СМИ, Кремль будет давить на Украину, чтобы как можно скорее предоставить правовое определение территорий, не подконтрольных украинскому правительству.

Таким образом, РФ будет требовать воплощения «формулы Штайнмайера». Это документ, который предусматривает временный особый статус в день проведения на неподконтрольных территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе. О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.

Москва настаивает на принятии соответствующего решения до 6 июля. Рабочий документ российской делегации, в котором и содержатся эти требования, был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов.

Россия считает, что Украина должна:

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Предоставить проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе.
Определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины.
Активизировать усилия по реализации «формулы Штайнмайера».
Сделать дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.
«Без дополнительных условий» до 6 июля составить список пленных в определенном формате - в него должны войти люди, освобождения которых Украина требует от НВФ. Члены НВФ также представят соответствующий список заключенных.
Сегодня, 3 июля, в Берлине состоится встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

https://antikor.com.ua/articles/392051-rossija_vydvinula_hestkie_trebovanija_ukraine_po_osobomu_statusu_ordlo
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03.07.2020 23:32 Відповісти
кацапо-орда вимагає... їх хатєлкі та істеричні вимоги нам повинні бути до сраки, потрібно стояти на своєму, але чи розуміють це консерви дєрмак та шмаркля...?
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04.07.2020 10:28 Відповісти
Они понимают. Они - враги.
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04.07.2020 10:40 Відповісти
звичайно,що вороги, раз підписали формулу штайнмайєра(причому таємно та з великим скандалом) і готуються "заканчівать гражданскую вайну" на умовах кремляді.
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04.07.2020 10:50 Відповісти
Это похоже на новый ультиматум от Вяликой России, да еще такой жесткий. Значит что-то планируют в военном плане. После "обнуления" Путину надо показать кому-нибудь "кузькину мать".
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04.07.2020 13:11 Відповісти
После "обнуления" х**ло никто, нарасие должны пройти выборы президента, я уже молчу, что ни расия, ни ее "президент" нелегитимны были еще до "обнуления", например, потому, что в "выборах" в госдуру и презика нарасии заставили участвовать жителей того же Крыма...
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04.07.2020 13:36 Відповісти
Необходимо безостановочно бить русских каждый день и каждый час.
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03.07.2020 23:54 Відповісти
за сегодня доложи свои успехи
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04.07.2020 00:03 Відповісти
Увы но не с этой ослиным стадом у власти.
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04.07.2020 10:30 Відповісти
Ниправда!
Зе-бил Оманский прикратил стрилять и мирно возвращает Даунбасс!
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04.07.2020 07:27 Відповісти
Американцы и турки уже классически покрошили ихтамнетов. Теперь очередь Украины спихнуть их за поребрик (дальше не надо) и в море. Но с этой Зе властью внутренние гниды из 5-й колонны пополняют ряды ихтамнетов, усложняя задачу.
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04.07.2020 07:53 Відповісти
Хто тепер наживається на війні, зебіли?
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04.07.2020 07:58 Відповісти
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 6362Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 4854
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04.07.2020 09:40 Відповісти
Тю то же мне новость . Эта новость может и удивила безмозглое стадо из 73% , которое умудрилось устать от войны , не разу на ней не побывав и которому Осел обещал перестать стрелять и отдать кучу украинской территории , под их радостные одобрямсы. Все как сто лет тому назад , все тоже устали от войны , по тому не кто не захотел воевать с кацапами-большевиками , а потом своих детей жрали с голоду ,и которых миллионами гнали безоружными на немецкие минные поля и пулеметы.
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04.07.2020 10:40 Відповісти
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 8571
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04.07.2020 10:59 Відповісти
Автобусами за паспортами? Это хорошо.
1. Автобусами их туда и увезут навсегда ..в Сибирь.
2. Кто останется не будет иметь никаких прав. (Т.к. они не граждане). Ну кроме пенсии. Ни права голоса, ни суда , ни х
Придурки пля
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04.07.2020 11:53 Відповісти
А ЗАЧЕМ Путину там "бои малой интенсивности"?
В чём ЦЕЛЬ?
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04.07.2020 12:33 Відповісти
Это все выгодно порошенки, он наживается на войне!!!111
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04.07.2020 13:05 Відповісти
Да-да, из трупа брата он конфеты делает...
Гавно твой продукт, Коля. Незачёт.
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04.07.2020 18:56 Відповісти
Цель в том, чтобы гадить в уши через подконтрольные телеканалы, что проевропейская власть наживалась на войне, зебильная власть войну остановить неспособна, поэтому выбирайте прокремлевскую власть. Война сразу прекратится, но жить вы будете еще хуже, чем при ней.
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04.07.2020 14:48 Відповісти
Как там мир в глазах плешивого? А зебилы?
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04.07.2020 13:05 Відповісти
Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности.
Естественное следствие состояния "непоймичто". Разведение войск - это только ступенька или к продолжению войны или к миру, состояние шаткое. Если движения к миру нет, само скатывается к войне. Будут стрелять хоть от скуки, хоть от озверения, хоть от желания местных командиров улучшить позицию/отличиться/отомстить итд итп.
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04.07.2020 14:01 Відповісти
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