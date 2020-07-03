Тиск на Смолія "дуже недоцільний", він мав залишитися на всі 7 років, - Фіала

Гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала шкодує про тиск на ексглаву НБУ Якова Смолія.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Смолій, хто б його як не оцінював професійно, був обраний Верховною Радою 2 роки тому, у нього термін закінчується лише в 2025 році. Дуже недоцільно, що на нього чинився політичний, фізичний тиск. Ми пам'ятаємо ці демонстрації перед НБУ, спалені машини, будинки тощо", - сказав Фіала.

Він нагадав, що незалежність Національного банку гарантує закон. І що всіх членів правління НБУ призначено на 7 років, і звільнити їх не може ні президент, ні прем'єр-міністр.

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"Смолій та інші люди з правління мали залишитися на всі 7 років. І ні президент Зеленський, ні наступний президент, який буде обраний у 2024 році, не мав право тиснути на Смолія, щоб він звільнився", - додав Фіала.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

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