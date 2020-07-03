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Новини
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Тиск на Смолія "дуже недоцільний", він мав залишитися на всі 7 років, - Фіала

Тиск на Смолія

Гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала шкодує про тиск на ексглаву НБУ Якова Смолія.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Смолій, хто б його як не оцінював професійно, був обраний Верховною Радою 2 роки тому, у нього термін закінчується лише в 2025 році. Дуже недоцільно, що на нього чинився політичний, фізичний тиск. Ми пам'ятаємо ці демонстрації перед НБУ, спалені машини, будинки тощо", - сказав Фіала.

Він нагадав, що незалежність Національного банку гарантує закон. І що всіх членів правління НБУ призначено на 7 років, і звільнити їх не може ні президент, ні прем'єр-міністр.

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"Смолій та інші люди з правління мали залишитися на всі 7 років. І ні президент Зеленський, ні наступний президент, який буде обраний у 2024 році, не мав право тиснути на Смолія, щоб він звільнився", - додав Фіала.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

НБУ (10401) Смолій Яків (299) Фіала Томаш (24)


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Топ коментарі
+23
Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 5124
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03.07.2020 22:42
+17
Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 205
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03.07.2020 22:35
+16
Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 5178
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03.07.2020 22:32
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Порохоботина !!!
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03.07.2020 22:32 Відповісти
Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 205
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03.07.2020 22:35 Відповісти
Хроника одного президента
03.04.2020 г.
После нашей публикации Зеленский позвонил премьеру Италии Giuseppe Conte для обсуждения COVIDA-19 и Маркива ...
02.07.2020 г.https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
И сразу же
"Супруга президента Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. Сегодня ее выписали из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома" - данное сообщение опубликовано в Телеграмм-канале который контролирует не Мендель\Ермак, а Федоров.
Ну поверить в то, что лечение "двусторонней пневмонии " лучше проводить дома могут только совсем наивные люди. Все действия Зеленского укладываются в обстоятельства сообщенные в нашем сообщении. Зеленская передала требуемое от нее имущество и ее отпустили из места изоляции. Так как по закону процедурно это длится 30 дней и за это время одна из сторон может отозвать заявление, ее изолировали в домашних условиях до истечения этого срока.

Конфигурация "Марченко- глава НБУ" начинает приобретать все более ясные очертания. Против только один - он сам.

Вчерашняя череда встреч с возможными претендентами на должность главы НБУ была для Зеленского сплошным сюрпризом. Как оказалось большинство предлагаемых на эту должность вовсе не горят желанием ее занять. Категорическое "Спасибо, г-н президент, но меня это не интересует " одного их возможных кандидатов привело в шок Зеленского и Ермака. На "все готовых" не нашлось. Даже "свои из госбанков" начали обставлять условиями свое согласие.
Дошло до того, что Ермак предложил занять эту должность Марченко.
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03.07.2020 23:07 Відповісти
Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 5178
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03.07.2020 22:32 Відповісти
Рояль, де рояль?
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03.07.2020 22:35 Відповісти
Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 5124
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03.07.2020 22:42 Відповісти
Маловато буде
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04.07.2020 00:44 Відповісти
Зеля сам оскандалився. Без допомоги зі сторони.
Ідіот...
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03.07.2020 22:33 Відповісти
Зеленым коллоборационисты на это ответят - "какая разница" гривна или не гривна.
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03.07.2020 22:34 Відповісти
Зебилы, да, теперь у вас будут большие зарплаты по 100-200 тысяч гривен, но это будет 100-200$
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03.07.2020 22:35 Відповісти
Вы оптимист. За 100 и 200. Это будет 10 долларов США.
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03.07.2020 22:36 Відповісти
Давать кредиты шобле шулеров и воров не целесообразно. Но ВФ, ЕС и **** ведь дал.
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03.07.2020 22:35 Відповісти
Ага. Коли Смолій був Головою НБУ... Тепер буде паза (при найкращому розвитку подій) і в інвестиціях, і в кредитуванні... Ну і після призначення нового Голови НБУ буде, так званий, "випробувальний термін" (не для України, а для зовнішнього капіталу). І це не день-два-три... Навіть не місяць-два... То ж затягуємо пояси, панове і дякуємо адептам сект "аби не Порох", "Хуже нє будєт", "па пріколу" і т.п.
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03.07.2020 22:50 Відповісти
Уже все. поезд ушел. тут другое интересное нашел

У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку.
Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ.
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03.07.2020 22:35 Відповісти
выбор Гринпоца нецелесооьразны . все остальное следствие .
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03.07.2020 22:37 Відповісти
и еще из нововведений

Давление на Смолия "очень нецелесообразно", он должен был остаться на все 7 лет, - Фиала - Цензор.НЕТ 6989
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03.07.2020 22:37 Відповісти
Это не внешнее управление?
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03.07.2020 22:39 Відповісти
Намечается (или уже в действии) только одно внешнее управление - *************. И осуществляет его через ермаков, шариев и прочей прокацапской шушеры всемизвестная бубочка левинская.
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03.07.2020 23:09 Відповісти
Звичайно, ще ж скільки гешефту могли б зробити Фіала і його діловий і інвестиційний партнер Сорос на спекуляціях з українськими облігаціями і курсом валют.
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03.07.2020 22:39 Відповісти
Звичайно, ще ж скільки гешефту могли б зробити Фіала і його діловий і інвестиційний партнер Сорос на спекуляціях з українськими облігаціями і курсом валют./ Из трофеев Ивана Петровича Сидорова: фамилия "сорос" в комментарии - однозначный индикатор петушка из рф.
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03.07.2020 23:08 Відповісти
Опонента розспамив із задоволенням.Бо його відповідь буде цікавою.
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03.07.2020 23:11 Відповісти
"У нас не особисто Сорос партнер, а Soros Fund Management. Ми познайомилися в 2014-му, а в 2015-му вони вклали в наш новий фонд Dragon Capital New Ukraine Fund, десь третину від усього капіталу. Про це повідомив гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала у інтерв'ю https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/tomash-fiala-oligarhi-uje-vseh-ochen-dostali-v-etoy-strane-zelenskiy-potomu-i-pobedil Liga.net , інформуєhttps://business.ua/ БІЗНЕС.
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03.07.2020 23:12 Відповісти
У нас не особисто Сорос партнер, а Soros / Хулиган я, хулиган, хулиган я временный. /Сорос и "массоны" - это самые ярые защитники Украины. Что они враги Украины-конспирологическая теория рептилоидов, созданная в ФСБ под руководством Путина.
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03.07.2020 23:35 Відповісти
Смелее на мяч.Нох айн маль: Сорос и "массоны" - это самые ярые защитники Украины. Что они враги Украины-конспирологическая теория рептилоидов, созданная в ФСБ под руководством Путина.Парируй.
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03.07.2020 23:58 Відповісти
Сбежал Леопольд.Как раньше сбежал из Украины ради колбасы.
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04.07.2020 13:34 Відповісти
Враховуючи те, як бомбить від Сороса у ***** і мертвечука- він все правильно робить)))
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04.07.2020 01:20 Відповісти
Так народу же не доходит,что эта компашка нбу,ободрала их до нитки,продавая воздух,и загоняя в кабалу,что придется расплачиваться землей и остатками промышленности.
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03.07.2020 23:29 Відповісти
Смолий устроил пирамиду из гособлигаций под госгарантии.
Брал деньги от "инвесторов", при этом не вкладывал в экономику ни копейки, а потом за счет кредитов МВФ и новых "инвесторов" рассчитывался с другими "инвесторами".

Так теперь этот "инвестор" компании Dragon Capital Томаш Фиала сожалеет что кормушка накрылась, хотя не факт, Рожкова то осталась.
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03.07.2020 22:42 Відповісти
а ничего что гособлигации выпускает минфин?
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03.07.2020 22:58 Відповісти
Не будет кормушки для соровского фиялы,они и так хорошо поживились на миллиарды,ободрав страну всякими бумагами Облигации внутреннего государственного займа - ценные бумаги с фиксированной доходностью, выпускаемые государством .,а доходность не хилая до 18% годовых,можно только представить на голом месте,скупив на миллион , за год получить почти 100% прибыли. Стрелок,включай мозги.
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03.07.2020 23:27 Відповісти
катька, шлендра кремлевская, вытащи хрен пуйла из зада, дура рашиская, в своем мордоре и рассказывай эту чушь про сороса и др, придурочный сливной бачок..
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03.07.2020 23:46 Відповісти
volley
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04.07.2020 00:02 Відповісти
И это не считая подешевевшую недвижимость, которую Dragon Capital скупал с 2015 года, когда цену на неё упали.
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04.07.2020 00:08 Відповісти
Людям не хватает денег, а этот порохобот отказывался их печатать, козлина!
Сейчас новый глава НБУ все порешает, напечатают всем денег и раздадут, закончится это шоколадное зубожиння наконец, немного уже осталось терпеть!
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03.07.2020 22:43 Відповісти
«І наконец то Украіна воссоєдінітся с браццкімі народамі ОРДЛО !
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03.07.2020 22:45 Відповісти
этим зелох показал - нет никакой независимости нбу, для инвесторов это сигнал что лучше сюда не лезть, а то зеля обкурится и опять поменяет правила игры... пока, инвесторы
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03.07.2020 22:43 Відповісти
"Смолий и другие люди из правления должны были остаться на все 7 лет. И ни президент Зеленский, ни последующий президент, который будет избран в 2024 году, не имел право давить на Смолия, чтобы он уволился", - добавил Фиала.Источник: https://censor.net/n3206023
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03.07.2020 22:43 Відповісти
Ну взагалі то ситуація неоднозначна
Господин Смолий, кто бы его как ни оценивал профессионально, был избран Верховной Радой 2 года назад, у него срок заканчивается только в 2025 году.Источник: https://censor.net/n3206023
Це що за спіч? Тобто, хоч дебіла оберіть, але свій термін він повинен відпрацювати?
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03.07.2020 22:45 Відповісти
Ага, чтоб с помощью Смолия Украина была уничтожена полностью?
Деды созидали, отцы созидали, а внукам духу не хватило удержать то, что они завоевали своей кровью. Должно быть очень стыдно перед прошлыми поколениями.
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03.07.2020 22:46 Відповісти
от нічого ви не розумієте!
Бєня сказав: дефолт
зедрисня відповіла: єсть!
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03.07.2020 22:48 Відповісти
Виходить що слуги порушили закон, де Венедіктова і СБУ?
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03.07.2020 22:49 Відповісти
а могут плавно и безвиз отменить
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03.07.2020 22:50 Відповісти
"....президент зеЛенский не имел право давить на Смолия, чтобы он уволился. Давление на Смолия очень нецелесообразно."

Тиск на Смолія "дуже недоцільний", він мав залишитися на всі 7 років, - Фіала - Цензор.НЕТ 9101
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03.07.2020 22:51 Відповісти
ООО, в нас зеботи вже шмаляють у небо феєрверки. Радість в них, країну принизили
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03.07.2020 22:51 Відповісти
Внешнее управление Украины должно закончится.
Иначе будет революция, настоящая, а значит коррупционеров, олигархов и просто наворовавших не станет. АМИНЬ!
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03.07.2020 22:53 Відповісти
Сейчас к сожалению Украины есть два варианта упраления.И один из них упраление ***********.Напомню,это страна убивает украинцев.
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03.07.2020 22:56 Відповісти
це напевно один-єдиний позитивний результат відставки Смолія - те, що цей ФІАЛКОВИЙ злився, зайві паразити на тілі України ЗОВСІМ НЕ ПОТРІБНІ!!!! Одною гнидою менше - вже трохи легше. Хоча мінусів напевно буде більше...
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03.07.2020 22:58 Відповісти
100%
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04.07.2020 00:07 Відповісти
Ну раз фияла сказал, то так тому и быть!)
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Сорос уже закрыл свой проект по финансированию фиялы и его молодых соросят,так,что теперь у них без грантов будет туго.
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03.07.2020 23:17 Відповісти
Тиск на Смолія "дуже недоцільний", він мав залишитися на всі 7 років, - Фіала - Цензор.НЕТ 3291
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Зебобіки! Є для вас приємна новина:

https://kurs.com.ua/novost/187333-dollar-po-30-slug-poimali-na-novoi-perepiske Доллар по 30: "слуг" поймали на новой переписке
Нардепов "Слуги народа" поймали на новой переписке в чате фракции об отставке главы НБУ Якова Смолия. Участники диалога предсказали украинцам доллар по 30 грн.

"Справедливости ради нужно отметить, что ставка (говорится о рекордно низкой учетной ставке. - Ред.) бы не падала, если бы не давили постоянно. К Смолию хорошее у всех отношение, но он не может работать в таких условиях, он хочет иметь инфляцию 1,9%, не хочет делать эмиссию, а все страны сейчас вливают деньги в экономику, жертвуя инфляцией в угоду росту потребления", - пишет Арахамия.
Нардеп Роксолана Пидласа спросила Арахамию: "Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться". На это отвечает другой депутат, номер которого не подписан: "Курс на днях 30 будет легко. Будет тогда большая инфляция".
Тиск на Смолія "дуже недоцільний", він мав залишитися на всі 7 років, - Фіала - Цензор.НЕТ 9802
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03.07.2020 23:02 Відповісти
ой. якось няково.. це ж при "хетьмані" було вже 30, і не по переписці, а в реальності.
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03.07.2020 23:38 Відповісти
У спекулянтів - було. Лише один день. Ти в той день ліг спати голодним? Вчися "харчуватися Сонцем".
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04.07.2020 00:12 Відповісти
Тобто факт таки дійсний.
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04.07.2020 08:55 Відповісти
Настільки нікчемний факт що я його і не помітив. Дізнався вже згодом. А ти мабуть перелякався не на жарт оскільки й досі пам'ятаєш.
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04.07.2020 21:51 Відповісти
Була ще така пісенька у Стаса Тризубого:
- Не буль такою, Ганю, глупою,
Купон - це гроші, Ганю, теж.
Він став вагомою валютою
Як на вагу його кладеш.
Кіло купонів на вагу - і дістаєш кіло рагу
Піди, знайди таку валюту дорогу!
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03.07.2020 23:20 Відповісти
Ой, а чего подельница пети, лера 7-м лет не работала ?
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03.07.2020 23:20 Відповісти
В Лондоне поспокойнее...
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03.07.2020 23:31 Відповісти
И кто бы это говорил! Один из главных соросят в Украине, который каждый раз использует кризисную ситуацию, чтобы снизить стоимость активов, которые выкупает впоследствии сам или перепродает, снимая повышенную маржу со сделки.
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04.07.2020 00:00 Відповісти
Я хренею, как тут вылезла вся кремлевская срань и рассказывает, как плохо то, что в Украине все правильно делали.
А когда рассказывают финансисты с мировым именем что творит зеленосброд , здешние хабалки с лахты, с тремя классами ЦПШ образования, начинают рассусоливать о том, как будет хорошо Украине, когда ее зеленогнойные угробят, это даже не смешно. Вы, твари продажные, заработайте себе мировое имя,как Фиала, или как вами ненавидимая Гонтарева, а потом уже тут киздеть херню будете, которую вы за три копейки согласно методичкам тут строчите. Такие бляха умные, а живете че так херово, экономисты фуевы? А?
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04.07.2020 00:18 Відповісти
Давно було цього аферіста Смолія вигнати
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04.07.2020 00:46 Відповісти
зелю геть
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04.07.2020 01:51 Відповісти
 
 