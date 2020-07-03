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Новини
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У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль

У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підписання меморандуму про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу у 20-тих числах липня.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже в 20-тих числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського Союзу, це сьогодні було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що це також свідчить про те, що попри зміну голови Національного банку, Україна залишається стабільною.

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Автор: 

допомога (8370) Меморандум (184) Євросоюз (13441) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+14
Есть маленькая чуйка,что вас пошлют накуй.
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03.07.2020 23:00
+11
У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3730
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03.07.2020 23:09
+10
Получили, только хитрый. Транш, который в нал перевести невозможно. Поэтому и беснуются. Короче, МВФ их сделало, как котят.
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03.07.2020 23:01
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шмыгаль размечтался)) кто им даст, зебилам - после того как они кинули МВФ)
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03.07.2020 23:18 Відповісти
Слюни втяните !
Хрен вам, а не займ

.
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03.07.2020 23:23 Відповісти
ЖУЛИКАМ денег не занимают !
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03.07.2020 23:25 Відповісти
Есть маленькая чуйка,что вас пошлют накуй.
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Купят костюмы с отливом и на волгах поедут в Ялту ,😂
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03.07.2020 23:42 Відповісти
Вот я не поняла - они получили или нет транш МВФ на свою зарплату и пенсии ?

ПРЯМО УЖЕ ДЕТЕКТИВ
А кто после будет сидеть ? ( в Платных камерах )
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Получили, только хитрый. Транш, который в нал перевести невозможно. Поэтому и беснуются. Короче, МВФ их сделало, как котят.
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03.07.2020 23:01 Відповісти
У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3730
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03.07.2020 23:09 Відповісти
повысили пособия а теперь нужны деньги на повышение пенсий и минималки )) так и будут клянчить, надеюсь если дадут то только под реформы а не на проедание
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03.07.2020 23:16 Відповісти
ЗЕреформы ?

Вы о чем ? 😂
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03.07.2020 23:30 Відповісти
Ага, одной рукой душат НБУ а другой выпрашивают деньги у ЕС. Шиза как она есть
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Хрен вам,а не 1,2 лярда.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
Вам хто його надасть? Вони ж не лоХи.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
А отсосать у Дубинского не пробовал??
безнадега..
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03.07.2020 23:02 Відповісти
Кредит это не помощь,кредит это процентная кабала.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
Зебил, возьми хотя бы одну книжки по экономике почитай! Может быть тогда одна извилина в мозгу появится!
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04.07.2020 08:05 Відповісти
Требе звертатися через свої кола до представників ЄС аби не давали цим потворам грошей.
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03.07.2020 23:04 Відповісти
А потом повториться історія з путінськими мільярдами Януковичу:
«Украинцьі, ЕС нас непонятно почему послала в ЖОПУ, и оставила наших дорогих пенсионеров без пенсий. Поетому мьі вьінуждени просить кума путина, попросить путина о кредите.»
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03.07.2020 23:09 Відповісти
Кредит від МФВ буде до кінці грудня 2019-го
Кошти від МВФ нададуть у березні 2020-го
Наприкінці квітня 2020-го ми отримаємо транш від МВФ
Кредит від МВФ буде на початку травня 2020-го
Кошти від МВФ надійдуть до кінця травня 2020-го
До шостого черня 2020-го в Україну зайде кредит від МВФ
Кредит МВФ буде отриманий 10 червня 2020-го
А коли реально він був отриманий? Так ото ж!

Я нічого не пропустив?
Зара знову запускають "бла-бла-бла", але вже з іншим прем'єром... Зєбуїни, ви як? Екстаз вже спіймали?
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03.07.2020 23:10 Відповісти
Как они завуалировано преподносят , макрофинансовая помощь", народу втирают,что это прям благодетели ,помощь оказывают,Шмыгаль это очередная кредитная кабала под проценты,так и говори.
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03.07.2020 23:11 Відповісти
Нажаль у нас немає дірки з жижою і газом, як у вас на россіі.
Та й 20% економіки, зруйнованої вами на Донбассі, прибутків Україні не приносять.
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03.07.2020 23:21 Відповісти
Если для тебя не западная Украина уже россия, то пусть будет на россии.
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03.07.2020 23:25 Відповісти
Але є непогана "дірка" на митниці, через яку витікає декілька мільярдів щорічно. Та й у інших галузях та сама історія. Але для населення кожен раз роблять одну й ту саму виставу: на сцену вилазить чергова червона пика і скиглить про бідну та зубожілу державу та неминучість "співпраці" з МВФ.
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03.07.2020 23:34 Відповісти
Шмыгаль-то подпишет, сомнений нет. а подпишет ли ЕС?
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03.07.2020 23:24 Відповісти
1. меморандум надо подписать
2. меморандум != деньги
3. надежды премьеров питают
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03.07.2020 23:28 Відповісти
Выступление Смолия в Раде
https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
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03.07.2020 23:40 Відповісти
ааааа)вот тут вам срака
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03.07.2020 23:54 Відповісти
в общем ,поймите почему Смолия уволили - он не дал зеле транш МВФ на руки ,три дня отбивался, что это не деньги... Зацените зелин дебилизм
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03.07.2020 23:58 Відповісти
Кто возвращать будет,одногодки?
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04.07.2020 00:23 Відповісти
Купите новые мерседесы бандитам?
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04.07.2020 03:45 Відповісти
А ви звернули увагу, що все до чого торкається рука зебілів перетворюється на лайно?
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04.07.2020 05:53 Відповісти
Мифический царь Капромидас. Всё чего касается превращается в капрос. Даже человеки!
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04.07.2020 10:59 Відповісти
Циганка на двоє гадала))!! Під таких ідіотів які змусили піти з посади голову Нац. банку які кредити??
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04.07.2020 07:39 Відповісти
Всё что вы получили-всё в прошлом. Только на это и надо расчитывать ближайшие 5 лет.
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04.07.2020 10:56 Відповісти
подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.
А ЄС про те знає?
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04.07.2020 11:23 Відповісти
придурок.... кто тебе ее даст?
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04.07.2020 12:54 Відповісти
 
 