У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підписання меморандуму про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу у 20-тих числах липня.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Уже в 20-тих числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського Союзу, це сьогодні було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що це також свідчить про те, що попри зміну голови Національного банку, Україна залишається стабільною.
Топ коментарі
+14 Коцапам Тут Не Место
показати весь коментар03.07.2020 23:00
+11 olele
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+10 q4ma
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Хрен вам, а не займ
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ПРЯМО УЖЕ ДЕТЕКТИВ
А кто после будет сидеть ? ( в Платных камерах )
Вы о чем ? 😂
безнадега..
«Украинцьі, ЕС нас непонятно почему послала в ЖОПУ, и оставила наших дорогих пенсионеров без пенсий. Поетому мьі вьінуждени просить кума путина, попросить путина о кредите.»
Кошти від МВФ нададуть у березні 2020-го
Наприкінці квітня 2020-го ми отримаємо транш від МВФ
Кредит від МВФ буде на початку травня 2020-го
Кошти від МВФ надійдуть до кінця травня 2020-го
До шостого черня 2020-го в Україну зайде кредит від МВФ
Кредит МВФ буде отриманий 10 червня 2020-го
А коли реально він був отриманий? Так ото ж!
Я нічого не пропустив?
Зара знову запускають "бла-бла-бла", але вже з іншим прем'єром... Зєбуїни, ви як? Екстаз вже спіймали?
Та й 20% економіки, зруйнованої вами на Донбассі, прибутків Україні не приносять.
2. меморандум != деньги
3. надежды премьеров питают
https://youtu.be/gzJaiN5TmqI
А ЄС про те знає?