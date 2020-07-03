У 20-х числах липня підпишемо меморандум про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підписання меморандуму про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу у 20-тих числах липня.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже в 20-тих числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського Союзу, це сьогодні було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що це також свідчить про те, що попри зміну голови Національного банку, Україна залишається стабільною.

Читайте також: Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу