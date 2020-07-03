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Новини Силовики
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На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція. ФОТО

На блокпосту біля Слов'янська правоохоронці вилучили гранати і тротил у пасажира міжміського автобуса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція 01

У селищі Долина під час перевірки автобуса, що прямував до Харкова, в сумці серед особистих речей у 42-річного чоловіка поліція вилучила чотири гранати - РГД і Ф-1, тротил і світлошумову шашку.

На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція 02

Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.

На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція 03

За фактом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

граната (794) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Донецька область (8546)


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Топ коментарі
+13
абитура едет поступать
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03.07.2020 23:05
+3
з язика зняли.
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03.07.2020 23:14
+1
Да, тести по ДПЮ складати. Заодно прихватив матчасть, для пущєй рєальності.
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03.07.2020 23:29
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абитура едет поступать
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03.07.2020 23:05 Відповісти
з язика зняли.
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03.07.2020 23:14 Відповісти
Да, тести по ДПЮ складати. Заодно прихватив матчасть, для пущєй рєальності.
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03.07.2020 23:29 Відповісти
то ще добре що викопани танки за собою не тягнуть....
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03.07.2020 23:48 Відповісти
не, банкомат взрывать..
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04.07.2020 00:37 Відповісти
Тогда как его украинский КПП пропустил?????!!!! Скорее всего не с той он стороны, а в прифронтовой зоне скупился.
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04.07.2020 08:43 Відповісти
Чего вы так...Мож человек к гепе ехал или добкину,хотел "привет" передать
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03.07.2020 23:17 Відповісти
Без ЗНО тепер....але з тротилом..
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03.07.2020 23:18 Відповісти
Да, не поевезло бедолаге, а вот я был в своё время более удачлив.
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03.07.2020 23:19 Відповісти
Не страшно, они же ручные.
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03.07.2020 23:53 Відповісти
А карта розташування по країні офісів ОПЗЖ в нього не було?.
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04.07.2020 00:11 Відповісти
Съездил чувак, скупился. Интересно было бы узнать у кого конкретно, какая часть, кто командир? Или это интересно только мне? А потом на улицах стреляют, взрывают... Там автобусы, и вообще весь транспорт, надо шманать по полной. И вообще, кто- то отвечает за боеприпасы? Кто-то проверяет куда они деваются? У нас армия или проходной двор?
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04.07.2020 08:31 Відповісти
а как вы себе это представляете.. после боя гильзы которые лопатами выбрасывают из окопов..пересчитывать? Вот для этого и создана система блокпостов вокруг зоны ООС
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04.07.2020 08:51 Відповісти
При чём тут гильзы? У него гранаты, светошумовая шашка и тротил. Читать умеете?
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04.07.2020 09:26 Відповісти
Сепар їхав "поступати" в університет Харкова - без здачі вступних іспитів!!!
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04.07.2020 10:27 Відповісти
 
 