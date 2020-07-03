На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція. ФОТО

На блокпосту біля Слов'янська правоохоронці вилучили гранати і тротил у пасажира міжміського автобуса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У селищі Долина під час перевірки автобуса, що прямував до Харкова, в сумці серед особистих речей у 42-річного чоловіка поліція вилучила чотири гранати - РГД і Ф-1, тротил і світлошумову шашку.

Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.

За фактом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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