На Донеччині у пасажира автобуса, що прямував до Харкова, вилучено гранати і тротил, - Нацполіція. ФОТО
На блокпосту біля Слов'янська правоохоронці вилучили гранати і тротил у пасажира міжміського автобуса.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У селищі Долина під час перевірки автобуса, що прямував до Харкова, в сумці серед особистих речей у 42-річного чоловіка поліція вилучила чотири гранати - РГД і Ф-1, тротил і світлошумову шашку.
Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.
За фактом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
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