Деякі компанії припиняють інвестиції в Україну, - президент Американської торговельної палати в Києві Гундер про відставку Смолія

Деякі міжнародні компанії припиняють інвестиції в Україну через непередбачуваність, яка склалася після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.

За його словами, деякі міжнародні компанії спостерігають, що буде далі і поки зупиняють інвестиції в Україну.

"Компанії довіряли Нацбанку, бо це була незалежна організація, яка втримала інфляцію і золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозумілою і передбачуваною. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність, і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, поки не буде зрозуміло, якими будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", - заявив Гундер.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.