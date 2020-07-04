Деякі компанії припиняють інвестиції в Україну, - президент Американської торговельної палати в Києві Гундер про відставку Смолія
Деякі міжнародні компанії припиняють інвестиції в Україну через непередбачуваність, яка склалася після відставки глави НБУ Якова Смолія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер у прямому ефірі Радіо Свобода.
За його словами, деякі міжнародні компанії спостерігають, що буде далі і поки зупиняють інвестиції в Україну.
"Компанії довіряли Нацбанку, бо це була незалежна організація, яка втримала інфляцію і золотовалютні резерви. Політика Нацбанку була зрозумілою і передбачуваною. Бізнес хоче мати якусь передбачуваність, і без цієї передбачуваності компанії заявили публічно, що деякі з них зупиняють подальші інвестиції, поки не буде зрозуміло, якими будуть наступні кроки і що можна очікувати далі", - заявив Гундер.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
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Предсказуемости и стабильности хочет не только бизнес, но и народ Украины, это ценность, как бы тут не критиковали эту ценность.
Кроме того, экономическая система, которая всецело зависит от бизнеса, это не экономическая система, а ее пародия и от этой пародии все проблемы в государстве.
Так вот незаменимого тебя и нет. И заменимого тебя нет. Потому что ты бот.
это уже второй звоночек за сегодня. в этот раз из штатов.
повернетесь к ***** мордой - будем стрелять на поражение. и это даже не предупреждение
Может хто нибудь перечислить эти компании , а ?
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
І потім сказати "ну чавой-та, делать неча - Запад нас не захотел, что ж, поскакали и будя - пришло времязнамо дело, надоть в родную говень. Расеюшка старший брат, как ни крути - авось пригреет дурных хохлов. Зато газ халявный будет, бухло дешевое и колбаса по 2.20, как в совке - а шо еще для жизни надо? эх, заживем!"
зачем платить больше?почему депутатов столько бабла, а у нас нет? то есть они сами себе уже мылят веревки. осталось только списки составить, хотя наверное в результате будет без списков.
Феномен в том, что нынешняя олигархичная клика более подлая и грабит больше.
Вас ,как баранов на убой ведут ,а вы тупо идёте???
Ти, головне, перестань вилизували очко кацапам!
Бо все, що ти пишеш єресь: в України є для шляхи, або Україна з цивільним світом (ЄС, Америка), або з кацапстаном. Що ти вибираєш?
До речі, а в якій країні немає корупції?
Погоджуюсь з коментарем вище - олігарх не має національності.
В 2014/15 - падала, с конца 2016-го - росла. Теперь из-за дейстивий Зе снова падает.
Все просто.
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Тебе нужно выучить университетский курс экономики, изучить статистику и только тогда возвращаться к дискуссии. Не раньше.
У тебя какой-то бессмысленный поток сознания. Поэтому дальше первого предложения читать твой бессвязный текст не стал. Он этого не заслуживает.
Такое очень характерно или для наркоманьов под кайфом, или для кацапов.
Даже наши зе-билы - и то свою мысль как-то могут высказывать.
А посему, изобличенный запоребриковый бот - иди на ...
КІНЕЦЬ ЕПОХИ ІНВЕСТИЦІЙ !
Интересно, как долго он сможет пудрить мозг лохам, в то время как разграблениеие бюджета идёт ударными темпами.
Мошенники добрались до печатного станка. Поверьте, остановиться будет невозможно. Реальные деньги будут выводиться, а лохам взамен будут печатать фантики.
ось і всі "інвестиції"