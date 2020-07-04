Сенат Польщі висловив підтримку Україні та застеріг світову спільноту від зняття санкцій із Росії через коронавірус

Республіка Польща висловлює Україні підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також попереджає, що Росія на тлі пандемії коронавірусу намагається переконати демократичні держави скасувати міжнародні санкції, запроваджені унаслідок агресії щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.

"Комісія Сенату Республіки Польща у закордонних справах і ЄС звертає увагу, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі посольства зазначили, що представники Росії під приводом підвищення результативності подолання пандемії намагаються переконати уряди демократичних держав скасувати міжнародні санкції, запроваджені унаслідок агресії щодо України.

Читайте також: ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року

"Російський проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, переданий в ООН, спрямований на уникнення відповідальності. Ухвалення цього документа було б такою собі демонстрацією солідарності з агресором", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що санкції (проти Росії. – Ред.) міжнародної спільноти можуть бути послаблені тільки за умови повної імплементації Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Крім того, в пресслужбі зазначили, що істотно збільшилася кількість випадків порушень прав людини.

"Більшість території Кримського півострова включено в "прикордонну зону Російської Федерації", що означає можливість проживання на ній лише російських громадян", - додали в посольстві.

Читайте також: Україна отримала від Польщі 134 тонни гумдопомоги для боротьби з коронавірусом