Сенат Польщі висловив підтримку Україні та застеріг світову спільноту від зняття санкцій із Росії через коронавірус
Республіка Польща висловлює Україні підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також попереджає, що Росія на тлі пандемії коронавірусу намагається переконати демократичні держави скасувати міжнародні санкції, запроваджені унаслідок агресії щодо України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.
"Комісія Сенату Республіки Польща у закордонних справах і ЄС звертає увагу, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі посольства зазначили, що представники Росії під приводом підвищення результативності подолання пандемії намагаються переконати уряди демократичних держав скасувати міжнародні санкції, запроваджені унаслідок агресії щодо України.
"Російський проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, переданий в ООН, спрямований на уникнення відповідальності. Ухвалення цього документа було б такою собі демонстрацією солідарності з агресором", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що санкції (проти Росії. – Ред.) міжнародної спільноти можуть бути послаблені тільки за умови повної імплементації Російською Федерацією Мінських домовленостей.
Крім того, в пресслужбі зазначили, що істотно збільшилася кількість випадків порушень прав людини.
"Більшість території Кримського півострова включено в "прикордонну зону Російської Федерації", що означає можливість проживання на ній лише російських громадян", - додали в посольстві.
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