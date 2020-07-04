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Новини Санкції проти Росії
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Сенат Польщі висловив підтримку Україні та застеріг світову спільноту від зняття санкцій із Росії через коронавірус

Сенат Польщі висловив підтримку Україні та застеріг світову спільноту від зняття санкцій із Росії через коронавірус

Республіка Польща висловлює Україні підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також попереджає, що Росія на тлі пандемії коронавірусу намагається переконати демократичні держави скасувати міжнародні санкції, запроваджені унаслідок агресії щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.

"Комісія Сенату Республіки Польща у закордонних справах і ЄС звертає увагу, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі посольства зазначили, що представники Росії під приводом підвищення результативності подолання пандемії намагаються переконати уряди демократичних держав скасувати міжнародні санкції, запроваджені унаслідок агресії щодо України.

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"Російський проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, переданий в ООН, спрямований на уникнення відповідальності. Ухвалення цього документа було б такою собі демонстрацією солідарності з агресором", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що санкції (проти Росії. – Ред.) міжнародної спільноти можуть бути послаблені тільки за умови повної імплементації Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Крім того, в пресслужбі зазначили, що істотно збільшилася кількість випадків порушень прав людини.

"Більшість території Кримського півострова включено в "прикордонну зону Російської Федерації", що означає можливість проживання на ній лише російських громадян", - додали в посольстві.

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Автор: 

Польща (8529) росія (65346) санкції (11874)


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Топ коментарі
+5
Только в те времена кацапов и москалей ещё не существовало
Разница между украинцами ( трипольцами) и мордвой - 7000 лет
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04.07.2020 01:06
+3
Шо не говори а поляки Наши первые родственники по крови...Браво !!!
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04.07.2020 00:55
+2
Польша и Литва .
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04.07.2020 01:01
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Шо не говори а поляки Наши первые родственники по крови...Браво !!!
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04.07.2020 00:55 Відповісти
Польша и Литва .
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04.07.2020 01:01 Відповісти
Литва это даже не обсуждается - Великое княжество Литовское и плюс земли Речи посполитой, ну и наша Киевская Русь !!! У нас общая история !!! в отличии нашей и их истории с кацапами - история одной оккупации и все..
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04.07.2020 01:17 Відповісти
По мужской линии нам и москали первые родственники. Видимо т.н. "Курганная гипотеза" реальна, и вся цивилизация от Индии до Британии зародилась в междуречье Днепра и Дона, где наши предки допетрили приручить лошадей
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04.07.2020 01:02 Відповісти
Только в те времена кацапов и москалей ещё не существовало
Разница между украинцами ( трипольцами) и мордвой - 7000 лет
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04.07.2020 01:06 Відповісти
Генетика оперирует не названиями, а степенью родства. Забейте в любой поисковой системе мира "гаплогруппа R1A" и смотрите результат. Собственно я учился в Совке именно по таким учебникам, где заселение верхней Волги шло с Днепра (как сейчас преподают не интересовался).
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04.07.2020 01:15 Відповісти
Те,кто заселял верхнюю Волгу с Днепра по ходу "омордячились" и "обмариились". С включением тюрков и прочих самоедов.
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04.07.2020 01:35 Відповісти
Несомненно, но гаплогруппа передаётся от отца к сыну неизменной. Поэтому даже в некоторых селениях Средней Азии она присутствует как память о монгольском=казачьем=славянском завоевании континента, когда козаки оставались зимовать у перевала.
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04.07.2020 01:42 Відповісти
В 3-м веке до н.э. во время экспансии кельтов на Восток и Юг Европы из Западной (когда гуси Рим спасли) от них , галлы(кельты) добрались до Карпат и вытеснили местное протославянское население на север-Висла и за Карпаты. Есть версия,что "ГАЛИЧИНА"-от "галлы". Потом славяне вернулись и пошли дальше-Адриатика-сербы,хорваты и т.п. Так что у нас все намешано-кельты,германцы,славяне,мордва,ханты с мансями и т.п. Марсиан не хватает
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04.07.2020 01:57 Відповісти
Есть версия, к которой я склоняюсь, что вся письменная история человечества насчитывает не более 1000 лет, и Троянская война, например, лишь одно из описаний Крестовых походов, ошибочно откинутая историками на 2000 лет назад. А Христос был казнён в Еросе на Босфоре (напротив Рима) в 12 веке. На горе Бейкос (Голгофа) там до сих пор святое место для мусульман с дыркой от креста.
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04.07.2020 02:31 Відповісти
Художники "средневековья" (на самом деле заря человеческой истории), кстати, прекрасно знали географию Иерусалима, но историки считают их дебилами
Сенат Польши выразил поддержку Украине и предостерег мировое сообщество от снятия санкций с России в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9663
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04.07.2020 02:36 Відповісти
Не поляки, а румыны.
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04.07.2020 01:10 Відповісти
У нас в Амстердаме, люди в общественном транспорте часто обсуждают Украину, и чем ей ещё можно помочь.
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04.07.2020 01:05 Відповісти
Отправить голландцев жить в Украину.
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04.07.2020 01:09 Відповісти
Они и так помогают, лайками и репостами!
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04.07.2020 01:24 Відповісти
Польша знает врага, но заглавие хитро написанно, особенно если поверхностно прочитать
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04.07.2020 01:10 Відповісти
И при чем тут коронавирус... Все в руках РФ ( Путина), пусть убирается из Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Крыма, Севастополя, ОРДЛО, выведет войска из Армении ( перестав поставлять вооружение обоим сторонам карабахского конфликта), прекратит вмешательство в дела других государств и подрывную деятельность в них, включая вмешательство в выборы, перестанет утюжить своей авиацией Сирию ( а уже и Ливию), прекратит убийства выехавших за границу бывших граждан ( в Лондоне и т.д.), прекратит быть спонсором терроризма и ультралевых и ультраправых партий за рубежом, перестанет предъявлять территориальные претензии к своим соседям, вернет Курилы Японии, утвердит демократические ценности и верховенство международного права у себя в стране... и тогда и санкций не будет. Но пока Пукинская Эрефия даже подвижек хоть в одном из этих пунктов не сделала, поэтому санкции нужно не снимать а только усиливать, тем более что это как они утверждают " только идет им на пользу".
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04.07.2020 07:23 Відповісти
Вместо озабоченностей и взволнованностей лучше бы открыли границы для украинских туристов.
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04.07.2020 08:47 Відповісти
 
 