Нам вдалося подолати "скручування" із ПДВ і наповнити бюджет на 9 млрд, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряду вдалося подолати "скручування" із ПДВ і наповнити бюджет у травні на 9 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Марченко заявив: "Пам'ятаєте, кілька днів тому тут малювали "скручування" - схеми, фіктивний ПДВ тощо. За травень-червень ми збільшили ефективне навантаження на ПДВ, це означає, що ми побороли скручування і збільшили доходи бюджету на 9 млрд грн, за червень - на 6. Якщо так буде виконуватися бюджет надалі, то це означає, що ми профінансуємо всі витрати і наступного року в нас не буде проблем. Єдине питання: під час кризи заробити дуже важко, адже коли у тебе зростає економіка, зростають доходи - все прекрасно. Важко зробити наповнення бюджету, коли у вас криз, коли у вас імпорт падає на 31% у травні, коли у нас на 12,2% падає промислове виробництво. Але ми робимо це неможливе".

Читайте також: Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ