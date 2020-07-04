Нам вдалося подолати "скручування" із ПДВ і наповнити бюджет на 9 млрд, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряду вдалося подолати "скручування" із ПДВ і наповнити бюджет у травні на 9 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Марченко заявив: "Пам'ятаєте, кілька днів тому тут малювали "скручування" - схеми, фіктивний ПДВ тощо. За травень-червень ми збільшили ефективне навантаження на ПДВ, це означає, що ми побороли скручування і збільшили доходи бюджету на 9 млрд грн, за червень - на 6. Якщо так буде виконуватися бюджет надалі, то це означає, що ми профінансуємо всі витрати і наступного року в нас не буде проблем. Єдине питання: під час кризи заробити дуже важко, адже коли у тебе зростає економіка, зростають доходи - все прекрасно. Важко зробити наповнення бюджету, коли у вас криз, коли у вас імпорт падає на 31% у травні, коли у нас на 12,2% падає промислове виробництво. Але ми робимо це неможливе".
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Дыра в бюджете была всегда. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Везде кризис и падение, но дыра в бюджете меньше чем год назад. И с МВФ можно было и не связываться.
среди ночи?
Глава государственной налоговой службы Алексей Любченко провел через ряд ООО 15 миллиардов гривен.
Об этом на странице в сети https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3054040667966375&id=100000814147659 Facebook сообщил нардеп "Слуги Народа" Гео Лерос, передает https://censor.net/.
"Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через "площадки Ермака" за апрель-май 15 млрд! Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3205074
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51218352 За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції
За рік Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року, вказують в організації.
вы прослушали лекцию лучших экономистов и финансистов "Слуги урода"
НЕ ВЕРЮ!!!!
Уманського звільнили. І через місяць вони герої - побороли скрутки. Наперсточники.
Сколько уголовных дел возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов по фигурантам этих махинаций?
Ответ - НОЛЬ
Сколько уголовных дел возбуждено по факту невыполнения должностными лицами налоговой службы своих прямых обязанностей ?
Ответ - НОЛЬ
Махинации подобного уровня просто невозможны без участия и содействия высшего руководства налоговой службы назначеного на эти должности по рекомендации Зеленского и его ОПУ.
Все очень просто Зеленский и К покрывая налоговые махинации аккумулируют деньги на нужды будущей избирательной компании. После оглашения Уманским данных об этих махинациях деятельность временно уменьшена по активности, Уманский прикормлен подачкой в виде "советник Ермака", а все остальное подается как "титаническая борьба с теневыми схемами".
Шум уляжется - они продолжат И на деньги украденные у страны они будут дурить головы тем у кого украли деньги.