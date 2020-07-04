Переговори на рівні радників глав держав "нормандської четвірки" відбулись у Берліні "без прориву"
У Берліні 3 липня відбулася зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні політичних радників.
Як передає Цензор.НЕТ, глава російської делегації Дмитро Козак після зустрічі розповів, що розмова видалася ґрунтовною, але без прориву. Про це пише ТАСС.
За його словами, "вдалося просунутися стосовно питання комплексу додаткових заходів щодо припинення бойових дій на Донбасі".
Про новий саміт "нормандської четвірки", за словами Козака, "говорити наразі дуже-дуже рано". Він сказав, що Україні потрібно ухвалити "десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом, а це теж непросто".
Нагадаємо, що остання зустріч глав країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулась у Парижі в грудні минулого року. На ній було досягнуто домовленостей про розведення військ біля кількох населених пунктів та обмін полоненими.
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есть Донецкая и Луганская области Украины
что им еще нужно для спокойной старости ?
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Снова от Украины что-то требуется.
А от кацапов требуется - прекратить огонь, откатиться за линию разграничения, определённую Минскими Соглашениями, потом собрать всё своё дерьмо с оккупированной территории Донбасса и отползти за поребрик. И из Крыма тоже.
Слоны о 4.8 лямах народа,которые пошли уже на работу после карантина,радуются.Donald Trump claims US economy is 'roaring back' as firms hire a record 4.8million workers.Не до Украины-помощь 250 лямов выделили,послали 100 000 на потоп и всё In response to the floods, the United States, which recently approved a $250 million military aid package to Ukraine, announced it was sending a paltry $100,000 in humanitarian assistance.
еслибы наложили на кацапов эмбарго на продажу всего за счет чего может существовать это недогосударство,то давнобы закончились эти контактные фуфлопереговоры и нормандские недоформаты.И параша распаласьбы на десятки расок федерасок.
а эту зелень за завтраком сьест и не заметит.
Вот те факты.Шо по этому поводу имеешь сказать?
Почему Украина СВОИ законы должна согласовывать с КУЧКОЙ БАНДИТОВ ?
П.С У нас дипломатия уровня дикарей банановых республик.
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.