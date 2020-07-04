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Переговори на рівні радників глав держав "нормандської четвірки" відбулись у Берліні "без прориву"

Переговори на рівні радників глав держав

У Берліні 3 липня відбулася зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні політичних радників.

Як передає Цензор.НЕТ, глава російської делегації Дмитро Козак після зустрічі розповів, що розмова видалася ґрунтовною, але без прориву. Про це пише ТАСС.

За його словами, "вдалося просунутися стосовно питання комплексу додаткових заходів щодо припинення бойових дій на Донбасі".

Про новий саміт "нормандської четвірки", за словами Козака, "говорити наразі дуже-дуже рано". Він сказав, що Україні потрібно ухвалити "десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом, а це теж непросто".

Нагадаємо, що остання зустріч глав країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулась у Парижі в грудні минулого року. На ній було досягнуто домовленостей про розведення військ біля кількох населених пунктів та обмін полоненими.

Читайте також: Резніков про переговори з РФ: Ми хочемо дати шанс Мінським угодам

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446) Єрмак Андрій (1377) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+24
"Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто"
-------------
Снова от Украины что-то требуется.
А от кацапов требуется - прекратить огонь, откатиться за линию разграничения, определённую Минскими Соглашениями, потом собрать всё своё дерьмо с оккупированной территории Донбасса и отползти за поребрик. И из Крыма тоже.
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04.07.2020 02:04
+20
Россия ведет переговоры не для того, чтобы отступать, а для того, чтобы продвигаться вперед! Они ни в чем никогда не уступят, они всегда будут наступать! Украине от таких переговоров лучше полностью отказаться, потому что Украина в них ничего не выиграет, а только еще больше проиграет! Это, как сесть играть за стол с крупье шулером - ты у него никогда не выиграешь и чем дольше будешь играть, тем больше проиграешь! А Германия и Франция тем более с РФ хотят бизнес вести и они будут за столом выступать, как подставные игроки играющие за шулера, потому что им насрать на Украину! Они будут склонять Украину к дальнейшей капитуляции перед Россией и менять конституцию и территории менять и давать независимый особый статус Донбассу со всеми своими органами и армией и милицией и властью. А это называется переговоры в которых РФ продвигается в наступлении и это называется проигрыш еще больший Украины! И еще санкции тогда с РФ снимут! А про Крым забыть можно будет без санкций и это признание его де-факто будет мировым сообществом. Украина ведет политику слабейшую и ничтожнейшую! У власти слюнтяи и предатели!
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04.07.2020 02:44
+19
Может уже хватит ездить на переговоры с умалишенными террористами? Русофашисты даже не думают реально прекращать войну а вместо етого указывают нам нагло и на правах победителя капитулировать и договариваться с какой то только им ведомой страной *дамбасом*, которого нет нинаодной политической карте мира. Пускай ихняя сказочная страна *дамбас* ведет переговоры с такой же сказочной страной *Альфацентаврой*, в психиатрической больнице, под посредничеством консилиума психиатров.
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04.07.2020 02:01
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"принять десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто". Я бы сказал -- не возможно.
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04.07.2020 01:59 Відповісти
а вот я бы сказал: "не нужно"

есть Донецкая и Луганская области Украины
что им еще нужно для спокойной старости ?
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04.07.2020 02:07 Відповісти
обнуляшки вроде одобрили добавочное правление Пуйла. А это значит - пойдет войной. Какие тут нахер согласования.
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04.07.2020 08:09 Відповісти
А ентот Козак случайно не бредит?
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04.07.2020 07:05 Відповісти
Типовий рашапоїдний понос. Традиційно з позиції кончаного "старшого брата". Зрозуміло, що з такою гидотою ні про що домовитись неможливо в принципі, проте мусимо робити вигляд, що не смердить, на перемовинах звісно.
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04.07.2020 11:20 Відповісти
Приходиться терпіти такі "висери" бо на Мінських домовленностях тримаються санкції ЄС проти Росії. Вот такі "кізяки" і провокують, щоб Україна вийшла з цих домовленностей. Вже навіть із-за короновіруса пробували зняти санкції.
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04.07.2020 14:27 Відповісти
Может уже хватит ездить на переговоры с умалишенными террористами? Русофашисты даже не думают реально прекращать войну а вместо етого указывают нам нагло и на правах победителя капитулировать и договариваться с какой то только им ведомой страной *дамбасом*, которого нет нинаодной политической карте мира. Пускай ихняя сказочная страна *дамбас* ведет переговоры с такой же сказочной страной *Альфацентаврой*, в психиатрической больнице, под посредничеством консилиума психиатров.
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04.07.2020 02:01 Відповісти
У них вся надежда на шмарклю.
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04.07.2020 10:11 Відповісти
"Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто"
-------------
Снова от Украины что-то требуется.
А от кацапов требуется - прекратить огонь, откатиться за линию разграничения, определённую Минскими Соглашениями, потом собрать всё своё дерьмо с оккупированной территории Донбасса и отползти за поребрик. И из Крыма тоже.
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04.07.2020 02:04 Відповісти
Россия ведет переговоры не для того, чтобы отступать, а для того, чтобы продвигаться вперед! Они ни в чем никогда не уступят, они всегда будут наступать! Украине от таких переговоров лучше полностью отказаться, потому что Украина в них ничего не выиграет, а только еще больше проиграет! Это, как сесть играть за стол с крупье шулером - ты у него никогда не выиграешь и чем дольше будешь играть, тем больше проиграешь! А Германия и Франция тем более с РФ хотят бизнес вести и они будут за столом выступать, как подставные игроки играющие за шулера, потому что им насрать на Украину! Они будут склонять Украину к дальнейшей капитуляции перед Россией и менять конституцию и территории менять и давать независимый особый статус Донбассу со всеми своими органами и армией и милицией и властью. А это называется переговоры в которых РФ продвигается в наступлении и это называется проигрыш еще больший Украины! И еще санкции тогда с РФ снимут! А про Крым забыть можно будет без санкций и это признание его де-факто будет мировым сообществом. Украина ведет политику слабейшую и ничтожнейшую! У власти слюнтяи и предатели!
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04.07.2020 02:44 Відповісти
"Слюнтяи" имеют поддержку всего мирового сообщества и пока-что не потеряли 44-и млн.кв/км оккупированной территории Украины и 13-ть тысяч своих граждан на фронте при антипатриотических депутатах,из которых ни один там не погиб за 6-ть лет войны.Другое дело,что минский формат навязан нам агрессором не без помощи имеющих бизнес(Липецкую фабику) в стране-агрессоре,как впрочёмь и не без спонсоров агрессора-немцев и французов.Выходить на более широкий уровень по этим переговорам-вот предстоящая задача нынешней власти-иначе только потеряем-этот формат исжил себя ещё при смене властей в США и Украине.
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04.07.2020 03:46 Відповісти
как там в США, что слышно новенького
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04.07.2020 08:11 Відповісти
Everything gonna be alright только ближе к полночи спать хочется.А вообще маски,дистанции достают,но люди привыкают-главное поддержка народа колосальная-стимул чек 1200,на детей по 600,безработным-506.Не так,чтобы шиковать,но на 3-и косаря семье из 4-х человек прожить можно.
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04.07.2020 08:40 Відповісти
а что за Украину базарят
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04.07.2020 08:47 Відповісти
Да по разному.Ослы о 5 и лярдах Украине на 18 месяцев сокрушаются в НТ,мол как жаль,дали,а они чудят с банком.
Слоны о 4.8 лямах народа,которые пошли уже на работу после карантина,радуются.Donald Trump claims US economy is 'roaring back' as firms hire a record 4.8million workers.Не до Украины-помощь 250 лямов выделили,послали 100 000 на потоп и всё In response to the floods, the United States, which recently approved a $250 million military aid package to Ukraine, announced it was sending a paltry $100,000 in humanitarian assistance.
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04.07.2020 09:34 Відповісти
Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва" - Цензор.НЕТ 8252
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04.07.2020 04:20 Відповісти
меркельша,макарон и трамп сцыкливые уроды.
еслибы наложили на кацапов эмбарго на продажу всего за счет чего может существовать это недогосударство,то давнобы закончились эти контактные фуфлопереговоры и нормандские недоформаты.И параша распаласьбы на десятки расок федерасок.
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04.07.2020 04:27 Відповісти
Просто отключить SWIFT. И все.
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04.07.2020 09:00 Відповісти
Удалось побороть . Звучит нам пообещали больше так не делать. Где мародеры за решоткой. Опять договорняки. Эти не дееспосбны и к тому же зеленые.Нужны зрелая команда которая не боятся ни крови ни денег ни слома системы. А то эта зелень наивно пытается возглавить свиней корыта. Наивно пологая на достойное место. Только им не доходит, что все украдено и поделено до них.Система донецким голову свернула,
а эту зелень за завтраком сьест и не заметит.
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04.07.2020 04:41 Відповісти
Вся эта "бургундия,нормандия"(и прочая минчания) була побудована "сивочолим".Минчанией мы связаны по рукам и ногам.Она ратифицирована в совбезе оон.Как только пересечём "гетьманскую" линию разграничения,станем(на своей земле!) нарушителями,и запад(облегчённо вздохнув)окончательно умоет руки.Строго факты.
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04.07.2020 04:52 Відповісти
Это ваша личная трактовка,которая не имеет ничего общего в фактами!!
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04.07.2020 06:21 Відповісти
https://apostrophe.ua/article/politics/2016-02-17/voyna-na-donbasse-pochemu-minskie-soglasheniya-stali-lovushkoy-dlya-ukrainyi/3333
Вот те факты.Шо по этому поводу имеешь сказать?
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04.07.2020 17:03 Відповісти
Вы сколько получаете за ключевые слова , например "сивочолий"? На охрану тела хватает, или только на слабительное и туалетную бумагу ? Или вы невдолбенный дипломат и специалист по нормандскому формату от педошария ?
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04.07.2020 07:57 Відповісти
https://apostrophe.ua/article/politics/2016-02-17/voyna-na-donbasse-pochemu-minskie-soglasheniya-stali-lovushkoy-dlya-ukrainyi/3333
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04.07.2020 17:06 Відповісти
ьрехня на брехні, строго по пригожинським методичкам, зокрема про ратифікацію
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04.07.2020 10:05 Відповісти
https://apostrophe.ua/article/politics/2016-02-17/voyna-na-donbasse-pochemu-minskie-soglasheniya-stali-lovushkoy-dlya-ukrainyi/3333
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04.07.2020 12:41 Відповісти
Эх,Лоша,лоша ,меняй чкан на Чмон...
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04.07.2020 10:43 Відповісти
Эх,встретить бы тебя в реальной жизни...Деpьмо соевое,безымянное...Вот он, интеллектуальный уровень защитников "гетьмана".
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04.07.2020 17:10 Відповісти
Лоша,тебя читают одни рашистские ватные пдрсы, вывод- ты один из них!
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05.07.2020 17:22 Відповісти
До тех пор, пока участником переговоров не станут США, все эти посиделки чинуш до задницы.
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04.07.2020 05:46 Відповісти
А это что за хрень?
Почему Украина СВОИ законы должна согласовывать с КУЧКОЙ БАНДИТОВ ?
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04.07.2020 06:19 Відповісти
Да потому, что Украина не Израиль.
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04.07.2020 07:08 Відповісти
Ясен пень. Импотентная евровата любит деньги ***** . Ведь так удобно подставить суверенитет Украины под удар ********* и выражать потом " глубочайшую озабоченность "
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04.07.2020 07:54 Відповісти
А что, "простА пєрєстать стрЄлять" уже не проходит??? Тогда выход только один - вернуть Клоуна назад в Цирк!
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04.07.2020 08:00 Відповісти
Скільки вже років переливають з пустого в порожнє з цими довбойобами! (Ніколи не піде Козлостан ні на які поступки по Донбасу,(!!!) невже ще це не зрозуміли нев,іпеннi переговорники ?? .******* потрібні постійні напряги в Україні, постійна ескалація і чого чого а ось мира в Україні ВОНО ***** не хоче і й ого не буде в найближчі роки
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04.07.2020 08:08 Відповісти
По статье 6 Будапештского Меморандума должны проводиться "консультации" с участием США и Британии. Но максимум, что разрешил Путин - это его друзья Франция и Германия, наши последовательные враги евроинтеграции... И переговоры в Минске, Минске, где Союзное государство с РФ, где российские военные объекты, вроде 43-й зонального узла связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.
П.С У нас дипломатия уровня дикарей банановых республик.
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04.07.2020 08:58 Відповісти
У нас ВСЕ президенты Украины пытались с РФ что-то построить. И Зеля начал с той же ошибки. Потом книгу напишет, как Кучма, "Украина не Россия". Раз не читал.
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04.07.2020 09:54 Відповісти
Козака разом з нуліком послати на світовий прутень. Ніяких перемовин з кремлядями!
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04.07.2020 09:35 Відповісти
два гуся кремлядвьких бота https://censor.net/user/367172 та https://censor.net/user/317817 серуть брехнею на цій гілці
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04.07.2020 10:07 Відповісти
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ

1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
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04.07.2020 11:07 Відповісти
не для ПРорыров Ермак держит ОПу Зеленского под контролем
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04.07.2020 11:17 Відповісти
Конкретно ця зустріч звичайне соплежуйство.
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04.07.2020 11:27 Відповісти
Какой "Донбасс"? Какие законы? На каком основании агрессор Россия, виновная в смерти десятков тысяч украинцев, диктует и чуть -ли не приказывает принимать какие законы в ВР Украины? Раз украинская делегация позволила агрессору разговаривать с собой в таком тоне, тогда зачем вообще люди, входящие в эту делегацию, работают в государственной службе Украины?
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04.07.2020 13:21 Відповісти
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца?
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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07.07.2020 17:13 Відповісти
 
 