Переговори на рівні радників глав держав "нормандської четвірки" відбулись у Берліні "без прориву"

У Берліні 3 липня відбулася зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні політичних радників.

Як передає Цензор.НЕТ, глава російської делегації Дмитро Козак після зустрічі розповів, що розмова видалася ґрунтовною, але без прориву. Про це пише ТАСС.

За його словами, "вдалося просунутися стосовно питання комплексу додаткових заходів щодо припинення бойових дій на Донбасі".

Про новий саміт "нормандської четвірки", за словами Козака, "говорити наразі дуже-дуже рано". Він сказав, що Україні потрібно ухвалити "десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом, а це теж непросто".

Нагадаємо, що остання зустріч глав країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулась у Парижі в грудні минулого року. На ній було досягнуто домовленостей про розведення військ біля кількох населених пунктів та обмін полоненими.

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