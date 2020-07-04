Захист росіянина Пулатова, підозрюваного в організації теракту, отримав право оглянути уламки літака рейсу MH17

Адвокати росіянина Олега Пулатова - одного з фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на сході України - отримали від суду право оглянути уламки авіалайнера.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Адвокати на слуханнях пояснили, що це їм потрібно, щоб перевірити як версію слідства, так і альтернативні теорії про катастрофу літака.

Один із суддів на слуханнях, що відбулися в п'ятницю в окружному суді в Гаазі, попросив у прокуратури організувати такий огляд. Окрім того, адвокатам Пулатова дозволено взяти із собою свого експерта, який буде пояснювати їм різні технічні деталі.

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Уламки літака зберігаються на військовій базі в Нідерландах. Сторона захисту хоче перевірити, чи відповідають дійсності твердження, що на них видно сліди застосування різних типів зброї. Після огляду обраний адвокатами Пулатова експерт складе доповідь, яку згодом вивчать нідерландські фахівці з військової авіації, а також співробітники прокуратури.

Водночас нідерландський окружний суд відмовив захисту в задоволенні низки запитів.

Зокрема, суд повторно відмовив у перекладі всіх документів справи російською мовою, оскільки цю вимогу визнано недостатньо обґрунтованою. Також відхилено прохання захисту про проведення опитування низки свідків, розгляд альтернативних версій події, оскільки всі вони, крім основної, раніше були розглянуті і визнані безпідставними.

Суд відмовив і в розгляді на слуханнях обставин загибелі українського пілота Владислава Волошина, якого вважають причетним до знищення лайнера.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

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