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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Захист росіянина Пулатова, підозрюваного в організації теракту, отримав право оглянути уламки літака рейсу MH17

Захист росіянина Пулатова, підозрюваного в організації теракту, отримав право оглянути уламки літака рейсу MH17

Адвокати росіянина Олега Пулатова - одного з фігурантів справи про катастрофу літака MH17 на сході України - отримали від суду право оглянути уламки авіалайнера.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Адвокати на слуханнях пояснили, що це їм потрібно, щоб перевірити як версію слідства, так і альтернативні теорії про катастрофу літака.

Один із суддів на слуханнях, що відбулися в п'ятницю в окружному суді в Гаазі, попросив у прокуратури організувати такий огляд. Окрім того, адвокатам Пулатова дозволено взяти із собою свого експерта, який буде пояснювати їм різні технічні деталі.

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Уламки літака зберігаються на військовій базі в Нідерландах. Сторона захисту хоче перевірити, чи відповідають дійсності твердження, що на них видно сліди застосування різних типів зброї. Після огляду обраний адвокатами Пулатова експерт складе доповідь, яку згодом вивчать нідерландські фахівці з військової авіації, а також співробітники прокуратури.

Водночас нідерландський окружний суд відмовив захисту в задоволенні низки запитів.

Зокрема, суд повторно відмовив у перекладі всіх документів справи російською мовою, оскільки цю вимогу визнано недостатньо обґрунтованою. Також відхилено прохання захисту про проведення опитування низки свідків, розгляд альтернативних версій події, оскільки всі вони, крім основної, раніше були розглянуті і визнані безпідставними.

Суд відмовив і в розгляді на слуханнях обставин загибелі українського пілота Владислава Волошина, якого вважають причетним до знищення лайнера.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

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Автор: 

Нідерланди (1569) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Пулатов Олег (21)


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Топ коментарі
+18
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3545
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04.07.2020 02:02
+6
Після того, як росіяни подивляться на залишки від літака рейсу МН17 вони почнуть висувати різні версії його знищення. Треба всім готуватися до ненаукової фантастики, що й на голову не налізе.
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04.07.2020 03:18
+5
Дочь в 2014 начала учить Украинскую. С тех пор не может без истерического хихикания (а ей, на всякий случай, 27 лет), кушать "Kit-Kat".

Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 6392
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04.07.2020 03:21
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Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3545
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04.07.2020 02:02 Відповісти
Дочь в 2014 начала учить Украинскую. С тех пор не может без истерического хихикания (а ей, на всякий случай, 27 лет), кушать "Kit-Kat".

Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 6392
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04.07.2020 03:21 Відповісти
Іноді бувають варіанти, коли володіючи лише українською і англійською мовою починають вчити російську. Там сміху більше, бо більше використано іншомовних запозичень та порівнянь.
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04.07.2020 03:45 Відповісти
С кацапским языком вообще смешно - впечатление , что они ТЯГАЛИ себе в речь словянские слова , не понимая или навмистно искажая суть .

Пример - слово ПОЗОР . В словянском это - ВНИМАНИЕ ( от ЗОР)

Или РЫХЛЫЙ - Быстрый ( там же и украинское РУХ - движение ) . У кацапов - РЫХЛЫЙ совсем иной смысл
Учу словацкий и все время сталкиваюсь с этими примерами
Или РАДИТЬСЯ - советоваться , кацапы его понимают ( у нас на курсах) как РАДОВАТЬСЯ
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04.07.2020 06:47 Відповісти
Дійсно, що такі слова є. Джерело цього лежить у створенні самої російської мови, яка була їм невідомою, до хрещення угро-фінських і татарських земель. Російська і українська мова увібрала велику кількість тюркських запозичень, тому що я теж потроху вчу турецьку і бачу такі слова. Всім відомий "дурак" у турецькій означає зупинку, а "бардак" означає стакан. Що ці слова означають у російській мові?
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04.07.2020 06:53 Відповісти
Немного лингвистики:
Украина. Беларусь. Польша. Россия.
https://censor.net/photoshops/12084/hudojnk_nabumitarskyi_npuschn_na_lchn#photoshopСніданок Сняданок Snidanie Завтрак
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Країна Краіна Kraj Страна
СТАРОРУСКИЕ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ (докацапский период)

январь - просинец
февраль - бокогрей, сечень, снежень
март - березозол, зимобор, протальник
апрель - брезень, снегогон, цветень
май - травник (травень)
июнь - разноцвет, червень
июль - страдник, липец
август - жнивень, зарев, серпень
сентябрь - вересень, хмурень
октябрь - листопад
ноябрь - грудень
декабрь - студень
Месяцы года:
Україна. Беларусь. Польша. Россия.
Січень Студзень styczeń Январь
Лютий Люты luty Февраль
Березень Сакавік marzec Март
Квітень Красавік kwiecień Апрель
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Жовтень Кастрычнік październik Октябрь
Листопад лістапад listopad Листопад
Грудень снежань grudzień Декабрь
Можно продолжить и дальше, однако, уже и так всё ясно - один язык тут явно «неславянский»…
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04.07.2020 09:14 Відповісти
И чего тут удивительного?!Ведь мосвокацапский язык был тупо назначен одним из Чингисханов(ханов солнца )...взяли за основу болгарский алфавит и тысячи слов из тюрского,словянского,угрофинского языков!!!А позже Пушкин ввёл в руцкий язык(через свои произведения) феню из европейских языков!!! А учитывая что во многих языках отсутствовали такие буквы как"г,х,у,о,я,и.." то конструкция новых руцкомосковских слов была "интересной"!!!!А что касается смысла...то тюрское слово "кучка",означало-середина! А теперь оно означает...
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04.07.2020 09:36 Відповісти
Кстати и КАТ в словацком имеет такой же смысл как и в украинском - ПАЛАЧ
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04.07.2020 06:48 Відповісти
Фото в Братиславе У КАТА ( дом палача)
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 2797
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04.07.2020 06:54 Відповісти
Конечно это веселая словацкая шутка для туристов
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04.07.2020 06:54 Відповісти
И никто их Бандеровцами и фашистами не называет
А вот сделали бы эту шутку в Украине - кацапы и малоросы бы вонь подняли на весь мир
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04.07.2020 06:56 Відповісти
Словаччина в ЄС, тому кацапи проти словаків можуть лише зубами кляцати. Українці не захищені від п'ятої колони, колишніх росіян та російської пропаганди, що ми бачимо на прикладі 73%.
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04.07.2020 07:02 Відповісти
73 ( 37 от 40 млн) процента за ЗЕ и 78( проголосовавших за хутина) - это пережиток совка. Это часть общества , не привыкшая глубоко задумываться и анализировать последствия своих поступков

В Украине ситуация прогрессивней, чем у дремучих козломордых
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04.07.2020 07:08 Відповісти
Так, в Україні ситуація краща, але дебілів радянська влада все ж виховала.
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04.07.2020 07:10 Відповісти
Тому, що розмовна руська (не плутати з російською) і половецька має багато спільного з ******** українською мовою.
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04.07.2020 06:56 Відповісти
Украинский и словацкий - практически родные языки . Только один на кириллице , а другой - на латинице. Они ближе чем польский . И те же склонения и падежи , те же обороты

У нам на словацких курсах , на второй год обучения ,кацапы просто перестали понимать тексты и разговор БО НЕТ УКРАИНСКОЙ СЛОВАРНОЙ БАЗЫ ( пример ЗОШИТ, ПАПИР И Т Д ) .
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04.07.2020 07:03 Відповісти
Я деякий час в радянські часи жив в Ужгороді, а це біля словацького кордону. Тому я на власну антену дивився словацьке телебачення, чого не могли робити жителі інших регіонів. Я словацьку і русинську мову на слух розумію 🤗
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04.07.2020 07:08 Відповісти
У вас там кацапы живут в Словакии, второй год ходят на курсы и не понимают!?
Это мрак.
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04.07.2020 10:41 Відповісти
Тюркізми - результат українсько-тюркських мовних контактів. В українській мові налічується близьк 4 тис. тюркізмів (без урахування власних назв). Понад половина з них - загальновживані: гарбуз, килим, кишмиш, отара, туман, тютюн, штани, карий тощо. Решта - історизми (башлик, бунчук, джура, канчук, опанча, осавул, сагайдак, ясир та ін.), діалектизми (байлик «безплатна примусова робота», бичак «ніж», гарам «худоба», кавук «мішок» та ін.) або вживаються у ролі екзотизмів для опису власне тюркського побуту (бай, гарем, мурза, султан, хан та ін.). Група екзотизмів є практично відкритою і постійно поповнюється.
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04.07.2020 07:04 Відповісти
Патамучто у неё))) русСкоязычная челюсть ))) Пусть начнёт учить язык, любой из захваченой страны РФ. БУДЕТ ТАЖЕ *****))) пАТАМУШТО ОНА БЕЗДАРНОСТЬ У ТЕБЯ .кАК И ТЫ ПО ХОДУ ?
VERSTEHST DU? RUSSISCHES SCHWEIN?
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20.07.2020 22:33 Відповісти
Look, we speack English here, all wright?
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20.07.2020 22:42 Відповісти
Ну что Вы хотите, россияне это быдло, Шариковы, которые читать не умеют... Одним словом Абырвалг.....
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04.07.2020 07:00 Відповісти
який шекелад такий і "каратель"...
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04.07.2020 09:15 Відповісти
Сорт моркови с закруглённым концом осит тоже название "Каратель"
Ну и что?😯😯😯
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04.07.2020 02:57 Відповісти
"Каротель" - це "група сортів", переважно, французьського походження, що відрізняється ранньозрілістю і соковитістю. "Нантська" - одна з них...
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04.07.2020 09:19 Відповісти
Оьожаю коротельку.,всегда покупаю...
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05.07.2020 06:22 Відповісти
Єдина біда - зберігається поганенько... На зиму краще заготовлювать конусовидну, типу "Шантене"... Вона хоч і не така соковита, але лежить краще...
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05.07.2020 07:16 Відповісти
О! Вы знаток, однако.... У нас всегда недорого в магазинах круглогодично.
Ну,я таких глубоких познаний не имею НО! я рада,что вы мне попались...🙂 У меня большой вопрс! Есть два вида свеклы(бурвака), Один тёмный,немного прирлюснутый,на срезе равномерной окраски (Даёт борщу красивый тёмно красный цвет)
Второй сорт более округлой формы ,чуть вытянут вверх. на срезе менее бордовый с световатыми прожилками. Борщ получается оранжевого цвета.
Когда жила в Украине второго типа не видела на базаре,а здесь с трудом нахожу первый тип.
для борща.
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05.07.2020 07:41 Відповісти
Це просто різні сорти одного й того ж, коренеплоду... Років 150 тому практично, не знали червоного буряка - вирощували жовту форму... (Це так кажуть ваші німці - книга "Плоди Землі", переведена на російську в 1979-му році...).
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05.07.2020 07:56 Відповісти
Ось нащо ти робешь це? КАРАТЕЛЬ ТАК КАРАТЕЛЬ !
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20.07.2020 22:34 Відповісти
Який Ви непрактичний... Шантене, конусовидну, зручніше в задницю кацапу, забивать - форма сприяє... Верхня частина - плоска і широка, киянка не буде зіслизать, та й жорсткіша вона - ламатиметься менше...
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21.07.2020 04:01 Відповісти
Після того, як росіяни подивляться на залишки від літака рейсу МН17 вони почнуть висувати різні версії його знищення. Треба всім готуватися до ненаукової фантастики, що й на голову не налізе.
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04.07.2020 03:18 Відповісти
Думаю, уже поздно с новыми версиями. Будут пытаться прогрызть дырки в версии следствия, дискредитировать экспертов, свидетелей.
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04.07.2020 03:30 Відповісти
І Ваш варіант можливий, але там почнуть працювати найкращі аналітичні служби для дискредитації цього розслідування.
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04.07.2020 03:39 Відповісти
Дискредитувати експертів і свідків важко, хоча можливо, тому це вони будуть робити. При цьому суд відкинув старі відомі російські фейки-версії знищення МН17, але проти нових російських фейків суд не захищений, тому можливі нові їхні версії.
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04.07.2020 05:45 Відповісти
Они ещё и парочку дырочек разковыряют и будут вопеть,что зто след украинского самолёта....За ними глаз,да глаз нужен...
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05.07.2020 06:19 Відповісти
и шо трусы диспетчера карлоса найдете
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04.07.2020 05:11 Відповісти
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 8204
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04.07.2020 05:24 Відповісти
це захист кацапив розглядае уламки.
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04.07.2020 05:30 Відповісти
я так понимаю, Пулатов и остальные скрываются от следствия?
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04.07.2020 06:10 Відповісти
В ордынском суде не бывает оправдательных приговоров.И сколько бы кремлёвские старцы не причитали,сколько не уходили в отказ и несознанку,нидерландский суд полносьтью разоблачит злодеяния рашистской военщины.Халявщики готовы ограбить всё, что плохо лежит.
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04.07.2020 06:35 Відповісти
Сейчас их подменят эти шулера или Новичком польют
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04.07.2020 06:35 Відповісти
Наивно полагать,что гебня без шмерклей и флягушей с их 452-лярдами инвестиций попрёт на Украину.Эти шакалы всегда искали спонсора-казну золотой орды,гамак речи посполитой,чёрное золото совка.Ситуативных союзников Московия опосля кидала,причёмь- всегда.Поэтому,не стоит Украине уповать на чудеса-всё мировое сообщество нужно привлекать к единению в коалицию против оккупанта на всех возможных площадках.
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04.07.2020 06:38 Відповісти
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 9037
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04.07.2020 07:04 Відповісти
Переклад на москальську з б/я мови в усьому світі має назву "гоблінський". Цим все сказано. "видатний" москальський цар п1 за все життя не зміг опанувати жодної іноземної мови.
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04.07.2020 06:50 Відповісти
А у защиты ещё не возникли сомнения, а был ли вообще тот рейс?
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04.07.2020 06:59 Відповісти
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 5799
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04.07.2020 07:05 Відповісти
Не використовуй розчинної кави, бо спочатку підсмажують зелені кавові зерна і одразу перемелюють та настоюють у турці на піску. Але ж ти цього не робиш🤪
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04.07.2020 07:22 Відповісти
Туп....В мене кавова машина !
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04.07.2020 08:21 Відповісти
Не багато хто зрозуміє,чому кухоль залізний.
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20.07.2020 22:38 Відповісти
Ох уж эта западная демократия... надо как орки: кинул камень в посольство : отгреби 3 года, сорвал флаг днр- в изоляцию на 10 лет...
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04.07.2020 07:39 Відповісти
А це кацапи висловлюють співчуття рідним загиблих пасажирів Боінга.
Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3832
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04.07.2020 07:41 Відповісти
А чё смотреть ,судите этого кремлёвского Каддафи,который передал террористам современное вооружение.для терактаhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1200518300300257&set=p.1200518300300257&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZW1Cx4KB7ek9ZFMOCUS3VNPmBL5ADXjKjMDQIeddFwmBo5z_tjl0END-btYDPRe-K-MirudhjHAAz51bGuB4hKwcVY0y2X8aP2iVUDmiPF3BLlcrI5I2jfSfXEAdamFLupN9lA4QV6EZ6mklnLRSC7hBNx0LZWDoABHWxYqh82R7IeYGi3XaWHUUDUTv02n1Es&__tn__=R]-R Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17 - Цензор.НЕТ 9369
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04.07.2020 08:16 Відповісти
Шахтьори не були навчені користуватись Буком. Стріляли професійні іхтамнети.
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04.07.2020 08:33 Відповісти
********* даже в такое нельзя пускать . Все обнадят. А тут - на военную базу ..
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04.07.2020 08:28 Відповісти
Когда россияне уперто продвигали свою версию с Су-25 , бьіли многочисленньіе инфовбросьі о "кругльіх пробоинах" на обломках кабиньі Боинга. У меня еще тогда возникло подозрение , что по обломкам вполне могли вьіпустить несколько снарядов из 30мм пушки БМП-2 . Похоже , что так оно и бьіло , а теперь адвокатьі со своим "єкспертом" будут искать пробоиньі , и ведь найдут. Следователи должньі бьіть готовьі к данному "финту ушами" от защитьі , ведь уже бьіла попьітка фальсификации улик - обломок ракетьі с номером.
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04.07.2020 08:40 Відповісти
резинку тянут, это линия защиты
потом следующий подключится обвиняемый, все то же самое, потом еще один типа надумал...
короче игра в справедливый суд
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04.07.2020 08:46 Відповісти
а потом следующий собьют, и начнут процесс над стрелочниками....
только Божий суд!
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04.07.2020 08:48 Відповісти
Даже россияне писали, что Пулаев участвует в процессе, что бы РФ имела доступ к материалам дела.
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04.07.2020 08:51 Відповісти
росіяни просто хочуть затянути процес в ідіалі до того часу коли одне ***** не помре. Тому вони і будуть вимагати різні додаткові експертизи: докажіть що це обломки того боінга, що його номер на залишках ракети не нанесли після теракту, і куча інших експертиз тільки щоб затянути процес бажано на десятирічя.
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04.07.2020 09:23 Відповісти
 
 