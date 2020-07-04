Окупанти за добу 20 разів атакували позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, убито мирну мешканку
3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його евакуювали в медичний заклад та надали необхідну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Зазначається, що найманці застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го і 82-го калібрів, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також противник обстріляв прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи.
"На жаль, унаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення", - наголосили в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новотошківського, ворог застосував артилерійські системи 122-го калібру, які давно має бути відведено від лінії бойового зіткнення, випустивши по українських захисниках 40 снарядів. На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове і Хутір Вільний найманці відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння поблизу Попасної, Хутора Вільного, Оріхового та Катеринівки.
Крім того, російські найманці на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Унаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка.
Також зафіксовано обстріли і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де противник використовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна з мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, що виникла, загорілася ще й сусідська будівля.
Також факти ворожої збройної активності зафіксовано неподалік від населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски, де найманці вели вогонь по оборонних рубежах українських захисників із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - наголосили у зведенні.
Також у штабі додали, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Катеринівка, агресор застосував по позиціях українських захисників гранатомети різних систем.
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Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Йди проспись, лапоть обідраний.
- Слушайте, а как вы его так вкусно готовите?
- Ну, туди треба м»яса, сала, капусти, буряка, квасолі, цибулі, картоплі, помідорів, приправ різних …
Приехали московиты домой, сообщили женам рецепт и давай требовать от них, чтобы те им такой же борщ приготовили. Жены полезли по сусекам, погребам - того нет, другого… одно мясо, кислая капуста да репа, (впоследствии заменённая картошкой…). Вот и осталась от классического украинского борща одна последняя буква «ща». А так как наварили большой котел, то и назвали блюдо во множественном числе - «щи»…
( А готовить разнообразные блюда, экспериментируя при этом, основная масса русских баб, особенно по селам, так и не научилась. Одни нижнетагильские пельмени, с начинкой из сырой капусты, чего стоят…Да и учиться не хотят…
Подтверждение - восхищение полицейского Глухарева в русском же сериале: «У Антошина жена - «хахлушка», знаешь, как вкусно готовит…»).
А відразу ж, після нього, ще два записи:
*
- Что вы врёте, хахлы, это вы у нас щи спёрли и «капустняком» назвали…
- Да не врём мы… Ведь «капустняк» намного сложнее в рецепте… Одна крупа пшённая чего стоит - это суп крупяной, а не ваша «похлёбка» из одной капусты и картошки … А ещё в капустняке помидоры, морковка, пастернак…
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Кстати, а разницу в распространении употребления картошки «рассеянами» и украинцами с беларусами знаете? В Беларуси и Украине картошка стала употребляться с 17 века. Инициатива, из-за менталитета украинцев и беларусов, их инициативности и изобретательности, шла «снизу». В Беларуси «бульба» вообще стала «национальным продуктом питания», (одни 18 рецептов «драников» чего стоят), до такой степени, что их стали называть «бульбашами». (В 80-е годы ХХ века в Киеве была издана книга В.С. Кравца «Страви з картоплі». В неё вошло более 600 блюд из картофеля)…
В России картошку «россияне» массово начали есть, и то, «из-под палки», только в 18 веке… В первой половине 18 века Пётр І в принудительном порядке стал навязывать её народу. Однако, в России получилось прямо по Черномырдину - «Хотели - как лучше, а получилось - как всегда…». Сажать - заставили, а как употреблять - не объяснили… Люди ели ягоды картофеля, позеленевшие на солнце клубни. И те, и другие полны соланина - ядовитого вещества, вызывающего отравление. И пошли по России бунты «картофельные»… Поэтому массово картошку в России стали употреблять лишь с 19 века. Но до сих пор у «рассеян» массово в ходу только три блюда из картошки - печёная, варёная, жареная. Да ещё в щах и супах…
Примерно та же история с соей повторилась, сначала в русско-японскую войну 1904-1905 годов, а потом 30-е. Командование русских войск рассчитывало закупать продовольствие для армии в Манчжурии, из местных источников. А там основное питание - гаолян (кукуруза), чумиза(просо), и соя. И если с кукурузой и просом как-то разобрались, то с соей - основным источником белка, вышла «полная задница»… В сое белок очень концентрирован, и, если её предварительно не замочить, как минимум, на 12 часов, то он «сваривается» и организм человека его усвоить неспособен. А повара, которых не научили сою готовить, варили её, как обычный горох, превращая её в несъедобную массу. В результате целые подразделения выводились из строя из-за желудочно-кишечных расстройств…
Ну, а в 30-х вообще всех поразили, стихами даже. «Песня о сое», опубликованная в жукнале «Огонёк» за 1930 год. Стих длинный, приводить нет смысла, но там такие «дифирамбы» сое «товарищ Дарвалдай» поёт... (Это не «придумка», - товарищ «Дарвалдай» - - официальный «псевдоним» поэта). Оказывается, она не только «хлеб насущный», но и сила, перед которой дрожит «кулак», поэтому её и ненавидит…
Но, опять же, агитировать - агитировали, сеять - заставляли, а готовить - не научили…
И это даже не столько вина «власть предержащих». Больше причина в косности и равнодушии «рассейского» сознания… «Всё вздор, чего не знает Митрофанушка…».
(А корейская консервированая соя - вкуснейшая вещь - покупали банку 400-граммовую, открываешь, хлеба кусок… и «песня»…»Вкуснятина….Тридцать лет бился, не смог соус подобрать… А сейчас её вообще нет…).
Хутор Вольный
Хутор Свободный
Редакторы, еще есть варианты? Может хватит изгаляться в словесности...