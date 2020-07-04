Окупанти за добу 20 разів атакували позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, убито мирну мешканку

3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його евакуювали в медичний заклад та надали необхідну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зазначається, що найманці застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го і 82-го калібрів, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також противник обстріляв прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи.

"На жаль, унаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення", - наголосили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новотошківського, ворог застосував артилерійські системи 122-го калібру, які давно має бути відведено від лінії бойового зіткнення, випустивши по українських захисниках 40 снарядів. На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове і Хутір Вільний найманці відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння поблизу Попасної, Хутора Вільного, Оріхового та Катеринівки.

Крім того, російські найманці на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Унаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка.

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Також зафіксовано обстріли і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де противник використовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна з мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, що виникла, загорілася ще й сусідська будівля.

Також факти ворожої збройної активності зафіксовано неподалік від населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски, де найманці вели вогонь по оборонних рубежах українських захисників із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - наголосили у зведенні.

Також у штабі додали, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Катеринівка, агресор застосував по позиціях українських захисників гранатомети різних систем.