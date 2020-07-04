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Новини
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Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом

Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом

У Харкові за шахрайство та хабарництво судитимуть співробітника патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового слідства, в липні минулого року патрульний зупинив автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння. Дані алкотестера "Драгер" підтвердили, що водій був п'яний. Поліцейський заявив, що правоохоронці заарештують автомобіль і запропонував "вирішити питання" за 5 тис. грн. Через деякий час на місце події прибула мати водія. Патрульний запропонував їй сплатити 200 доларів, щоб не вилучати автомобіль її сина. Жінка погодилася і заплатила гроші.

Проте поліцейський склав протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та виніс постанову про накладення стягнення.

Увечері цього ж дня правоохоронець приїхав додому до матері водія і запропонував за 400 доларів домовитися з колегами, щоб протокол про адміністративне правопорушення щодо її сина не направляли до суду. Ще за 300 доларів він обіцяв "допомогти", щоб її сина не позбавили права керування автомобілем.

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Через декілька днів правоохоронець знову прийшов до жінки і запропонував їй спільний бізнес. Він повідомив, що взяв в оренду автозаправку на території одного з районів і порадив вкласти гроші в її розвиток. Жінка погодилася. Як наслідок, патрульний шахрайським шляхом заволодів її коштами у розмірі 1,2 млн. грн. Щоб зібрати таку суму, постраждалій довелося продати ювелірні прикраси, брати позики в банках і позичати гроші у знайомих.

Обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції в Харківській області, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та шахрайстві (ч.ч. 1,2  ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч . 4 ст. 27, ч.ч. 1,2  ст. 369 КК України), направлено до суду.

"У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна", - повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Автор: 

шахрайство (1091) Харків (5631) патрульна поліція (1442) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+3
Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом - Цензор.НЕТ 1679
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04.07.2020 08:55
+2
Просто *патрульний * ? .
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04.07.2020 08:49
+2
старая истина - любых милиционеров фсехда надо обходить в формате 3D !
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04.07.2020 08:55
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Просто *патрульний * ? .
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04.07.2020 08:49 Відповісти
просто чижик....
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04.07.2020 08:53 Відповісти
Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом - Цензор.НЕТ 1679
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04.07.2020 08:55 Відповісти
старая истина - любых милиционеров фсехда надо обходить в формате 3D !
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04.07.2020 08:55 Відповісти
как в Сиетле? - анархия мать порядка?
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04.07.2020 08:59 Відповісти
Вот дурень. Не поделился.
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04.07.2020 08:59 Відповісти
Как были мусорами, так и остались.
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04.07.2020 09:00 Відповісти
для того шо бы брать не нужно быть мусором - можно просто бубой...
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04.07.2020 09:06 Відповісти
Ни водила-алкаш, ни его мать у меня лично не вызывают никакого сочувствия. Тоже мне, "пострадавшая"...
А в ГБР профнепригодность просто бьет через край, на "пострадавшую" должны быть заведены дела за сокрытие преступления и дачу взятки должностному лицу(дважды).
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04.07.2020 09:20 Відповісти
статья вроде о мусоре....
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04.07.2020 10:01 Відповісти
Верно, но преступники все персонажи статьи. И еще неизвестно, кто приносит бОлиший вред обществу. Которого, увы, в Украине пока нет(я про приличное общество).
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04.07.2020 10:05 Відповісти
ЗЫ: а статья не о мусоре, а о том, как ГБР "успешно" борется с преступностью, тут большая разница, чем, если статья о мусоре...
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04.07.2020 10:07 Відповісти
та пес вас знает как вы читаете - вроде о мусоре, шо брал-вымагал...
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04.07.2020 10:14 Відповісти
шо за шум? - всего то переложение денег из одного кармана в другой - и типа нихто не знал шо мусорня берет....
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04.07.2020 10:36 Відповісти
Удивляюсь , как это чувак так погорел? Обычно это такая практика ментов "доить" лохов до последнего! Хорошо, если не передают на "дойку" судьям....
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04.07.2020 11:47 Відповісти
 
 