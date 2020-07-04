Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом
У Харкові за шахрайство та хабарництво судитимуть співробітника патрульної поліції.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За даними досудового слідства, в липні минулого року патрульний зупинив автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння. Дані алкотестера "Драгер" підтвердили, що водій був п'яний. Поліцейський заявив, що правоохоронці заарештують автомобіль і запропонував "вирішити питання" за 5 тис. грн. Через деякий час на місце події прибула мати водія. Патрульний запропонував їй сплатити 200 доларів, щоб не вилучати автомобіль її сина. Жінка погодилася і заплатила гроші.
Проте поліцейський склав протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та виніс постанову про накладення стягнення.
Увечері цього ж дня правоохоронець приїхав додому до матері водія і запропонував за 400 доларів домовитися з колегами, щоб протокол про адміністративне правопорушення щодо її сина не направляли до суду. Ще за 300 доларів він обіцяв "допомогти", щоб її сина не позбавили права керування автомобілем.
Через декілька днів правоохоронець знову прийшов до жінки і запропонував їй спільний бізнес. Він повідомив, що взяв в оренду автозаправку на території одного з районів і порадив вкласти гроші в її розвиток. Жінка погодилася. Як наслідок, патрульний шахрайським шляхом заволодів її коштами у розмірі 1,2 млн. грн. Щоб зібрати таку суму, постраждалій довелося продати ювелірні прикраси, брати позики в банках і позичати гроші у знайомих.
Обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції в Харківській області, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та шахрайстві (ч.ч. 1,2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч . 4 ст. 27, ч.ч. 1,2 ст. 369 КК України), направлено до суду.
"У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна", - повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.
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А в ГБР профнепригодность просто бьет через край, на "пострадавшую" должны быть заведены дела за сокрытие преступления и дачу взятки должностному лицу(дважды).