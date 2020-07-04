Харківський патрульний, підозрюваний у вимаганні хабара та шахрайстві на 1,2 млн, постане перед судом

У Харкові за шахрайство та хабарництво судитимуть співробітника патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового слідства, в липні минулого року патрульний зупинив автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння. Дані алкотестера "Драгер" підтвердили, що водій був п'яний. Поліцейський заявив, що правоохоронці заарештують автомобіль і запропонував "вирішити питання" за 5 тис. грн. Через деякий час на місце події прибула мати водія. Патрульний запропонував їй сплатити 200 доларів, щоб не вилучати автомобіль її сина. Жінка погодилася і заплатила гроші.

Проте поліцейський склав протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та виніс постанову про накладення стягнення.

Увечері цього ж дня правоохоронець приїхав додому до матері водія і запропонував за 400 доларів домовитися з колегами, щоб протокол про адміністративне правопорушення щодо її сина не направляли до суду. Ще за 300 доларів він обіцяв "допомогти", щоб її сина не позбавили права керування автомобілем.

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Через декілька днів правоохоронець знову прийшов до жінки і запропонував їй спільний бізнес. Він повідомив, що взяв в оренду автозаправку на території одного з районів і порадив вкласти гроші в її розвиток. Жінка погодилася. Як наслідок, патрульний шахрайським шляхом заволодів її коштами у розмірі 1,2 млн. грн. Щоб зібрати таку суму, постраждалій довелося продати ювелірні прикраси, брати позики в банках і позичати гроші у знайомих.

Обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції в Харківській області, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та шахрайстві (ч.ч. 1,2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч . 4 ст. 27, ч.ч. 1,2 ст. 369 КК України), направлено до суду.

"У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна", - повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.