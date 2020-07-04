В Україні 914 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 47 677 випадків

Станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадки COVID-19. За добу - 914 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу збільшилась на 914 осіб (добою раніше - 876).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 47 677 людей.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 15 пацієнтів (добою раніше - 27), загалом - 1 227. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Волинській (4) і Харківській (3) областях.

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За останню добу одужали 597 осіб (добою раніше - 505), всього - 21 155.

Загалом в Україні наразі хворіють 25 295 людей, що на 302 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (176) області, Києві (118), Волинській (92) і Рівненській (91) областях.