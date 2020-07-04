Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля
Політичні переслідування проти п'ятого президента України - це помста недосвідченого президента Зеленського, в оточенні якого перебувають представники "п'ятої колони" Кремля.
Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту телеканалу BBC Джонні Фішеру, інформує Цензор.НЕТ.
"Це - помста. Це помста недосвідченого політика, який вважає, що таким чином вдасться вирішити його проблему. Він вважає, що зараз, коли його рейтинг стрімко падає, він має замінити крах реформ, біду в економіці, глибоку кризу, катастрофу в боротьбі проти коронавірусу та драматичну, погану ситуацію щодо захисту нашої держави від російської агресії, - він хоче замінити всі ці потрібні реформи, яких чекає країна, - на телешоу. Адже телешоу - це єдине, на чому він розуміється, що він може професійно робити. Але люди не вірять у це телешоу. І це найголовніше", - наголосив Порошенко.
На запитання журналіста, чи не шкодує він про меседжі своєї виборчої кампанії і білборди, на яких Порошенко був проти Путіна, п'ятий президент відповів: "Я був би одним із найщасливіших людей у світі, якби я помилявся. Але, на жаль, це правда. І "п'ята колона" Кремля зараз відіграє дуже важливу роль в Україні. Команда людини з Кремля, яка п'ять років мого президентства просиділа в Москві, - тепер вона представлена в Офісі президента, в Державному бюро розслідувань, в Генеральній прокуратурі. Саме про це я і говорив минулого року. І, на жаль, я був правий, а мої критики помилялися", - говорить Порошенко.
"Я не кажу, що український президент - людина Путіна. Ніколи. Я кажу, що він досить недосвідчений, і його команда, до якої належить одна людина, яка перебувала в Росії всі п'ять років мого президентства, точно відіграє дуже негативну роль. І в цій ситуації - це політична відплата. Я абсолютно переконаний, що нам потрібно об'єднувати країну, а не роз'єднувати країну. Український народ чекає цього від української влади, зокрема від президента", - переконаний Порошенко.
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Напоследок, кацапоид, тьі просто скажи одно-единственное слово "ПАЛЯНИЦЯ".
Ps: администратор, вот(Kostya Kostya) типичньій представитель фауньі со своей парадигмой нагадить - пожрать
Такое чувство, что Порох еще доплачивает Зеле. Потому что на выходе мы получим кристально чистого в глазах мировой общественности оппозиционера, прошедшего всевозможные репрессии и преследования. И с ним будут считаться ВСЕ мировые лидеры. Как, в принципе, и было раньше...
Ні, він ще в сортах гівна трохи розбирається, в дитинстві навчився.
Но поскольку он срёт против Пети - значит он друг всех зебелят, и они дружно из Медведчуковских каналов гавном Майдан поливают...
у тебя рейтинг 14, него 35.
Ето чмо лишилось возможности развлекать коемлевсквую ОПГ и, соответственно, лишилось доходов. Можешь конечно приплести рейтинги на момент голосования, но еще не ликвидированное зеленое чмо именно мстит за потерю позможности развлекать Путина.
Через карантин до музею за раз пропускають лише по 10 людей, проте охочих подивитися виставку, які очікують в черзі на вулиці, не меншає. Деякі чекають до 40 хвилин аби потрапити всередину.
У день відкриття виставки її відвідали майже 500 людей. Потік охочих не зменшується і через два тижні.Деякі відвідувачі жартома зазначають, що ДБР зробило найкращий піар для виставки, адже навіть ті, хто далекий від мистецтва, але слідкував за подіями - прийшли подивитися картини, аби на власні очі побачити, заради чого стільки шуму було.