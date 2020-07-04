Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля

Політичні переслідування проти п'ятого президента України - це помста недосвідченого президента Зеленського, в оточенні якого перебувають представники "п'ятої колони" Кремля.

Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту телеканалу BBC Джонні Фішеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - помста. Це помста недосвідченого політика, який вважає, що таким чином вдасться вирішити його проблему. Він вважає, що зараз, коли його рейтинг стрімко падає, він має замінити крах реформ, біду в економіці, глибоку кризу, катастрофу в боротьбі проти коронавірусу та драматичну, погану ситуацію щодо захисту нашої держави від російської агресії, - він хоче замінити всі ці потрібні реформи, яких чекає країна, - на телешоу. Адже телешоу - це єдине, на чому він розуміється, що він може професійно робити. Але люди не вірять у це телешоу. І це найголовніше", - наголосив Порошенко.

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На запитання журналіста, чи не шкодує він про меседжі своєї виборчої кампанії і білборди, на яких Порошенко був проти Путіна, п'ятий президент відповів: "Я був би одним із найщасливіших людей у ​​світі, якби я помилявся. Але, на жаль, це правда. І "п'ята колона" Кремля зараз відіграє дуже важливу роль в Україні. Команда людини з Кремля, яка п'ять років мого президентства просиділа в Москві, - тепер вона представлена в Офісі президента, в Державному бюро розслідувань, в Генеральній прокуратурі. Саме про це я і говорив минулого року. І, на жаль, я був правий, а мої критики помилялися", - говорить Порошенко.

"Я не кажу, що український президент - людина Путіна. Ніколи. Я кажу, що він досить недосвідчений, і його команда, до якої належить одна людина, яка перебувала в Росії всі п'ять років мого президентства, точно відіграє дуже негативну роль. І в цій ситуації - це політична відплата. Я абсолютно переконаний, що нам потрібно об'єднувати країну, а не роз'єднувати країну. Український народ чекає цього від української влади, зокрема від президента", - переконаний Порошенко.