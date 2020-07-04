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Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля

Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та

Політичні переслідування проти п'ятого президента України - це помста недосвідченого президента Зеленського, в оточенні якого перебувають представники "п'ятої колони" Кремля.

Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту телеканалу BBC Джонні Фішеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - помста. Це помста недосвідченого політика, який вважає, що таким чином вдасться вирішити його проблему. Він вважає, що зараз, коли його рейтинг стрімко падає, він має замінити крах реформ, біду в економіці, глибоку кризу, катастрофу в боротьбі проти коронавірусу та драматичну, погану ситуацію щодо захисту нашої держави від російської агресії, - він хоче замінити всі ці потрібні реформи, яких чекає країна, - на телешоу. Адже телешоу - це єдине, на чому він розуміється, що він може професійно робити. Але люди не вірять у це телешоу. І це найголовніше", - наголосив Порошенко.

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На запитання журналіста, чи не шкодує він про меседжі своєї виборчої кампанії і білборди, на яких Порошенко був проти Путіна, п'ятий президент відповів: "Я був би одним із найщасливіших людей у ​​світі, якби я помилявся. Але, на жаль, це правда. І "п'ята колона" Кремля зараз відіграє дуже важливу роль в Україні. Команда людини з Кремля, яка п'ять років мого президентства просиділа в Москві, - тепер вона представлена в Офісі президента, в Державному бюро розслідувань, в Генеральній прокуратурі. Саме про це я і говорив минулого року. І, на жаль, я був правий, а мої критики помилялися", - говорить Порошенко.

"Я не кажу, що український президент - людина Путіна. Ніколи. Я кажу, що він досить недосвідчений, і його команда, до якої належить одна людина, яка перебувала в Росії всі п'ять років мого президентства, точно відіграє дуже негативну роль. І в цій ситуації - це політична відплата. Я абсолютно переконаний, що нам потрібно об'єднувати країну, а не роз'єднувати країну. Український народ чекає цього від української влади, зокрема від президента", - переконаний Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Порошенко Петро (15180)


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Топ коментарі
+50
Чувствуете уровень Зебилы, чем дипломат и патриот отличается от клоуна, даже при всех антиукраинских действиях Зевовы он называет его всего лишь неопытным политиком, дабы окончательно поддержку в мире не просрать. Хотя, кому это я
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04.07.2020 09:38
+41
Кловун попхався в політику, а в голові пустота, як сказав чувак на самокаті.
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04.07.2020 09:36
+40
Щас Лахта и ЗЕботы сольются в экстазе
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04.07.2020 09:36
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Пальцы себе сломай, ***** кацапский, сначала.
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04.07.2020 20:01 Відповісти
Я тебя🖕🐐, ferschtein?
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04.07.2020 22:33 Відповісти
Обращаюсь к "Ганне Науменко"- согласен почти со всем, но вы забыли, что шоколад постоянно саботировал и имитировал реформы что он патологический лжец, что самое главрое, вообще не реформировал судебную систкму, и не мудрено, что вы поверили, мы имеем дело с очень опытным и опасным аферистом, который со своим подельником мертвечуком, в случае его победы, сдал бы Украину бесу путлеру, и напоследок должен сказать, шоколад уничтожает все лайки критики.
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04.07.2020 14:09 Відповісти
Тьі не напоследок говори, зеленая плесень(в чем есть сомнение), тьі просто скажи почему "опьітньій аферист" за 5 лет не сдал Украину бесу путлеру? Ждал что победит "мертвечук"?
Напоследок, кацапоид, тьі просто скажи одно-единственное слово "ПАЛЯНИЦЯ".

Ps: администратор, вот(Kostya Kostya) типичньій представитель фауньі со своей парадигмой нагадить - пожрать
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04.07.2020 14:45 Відповісти
навіщо Порошенко здавати Україну москалям,якщо можна її тихо-мирно дерибанити разом з Ахмєтовим і з російськими бізнес -партнерами ?
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04.07.2020 14:51 Відповісти
Коли вам кацапським тролям методички поміняють?
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04.07.2020 18:04 Відповісти
Одно могу сказать. Зе своими руками восстанавливает репутацию Пороха от всего того, что он же на Пороха и понавешивал. Потому что имея в руках 100% власть - так и не нашли за что же посадить "клятого Пороха", превратив суд в цирк...
Такое чувство, что Порох еще доплачивает Зеле. Потому что на выходе мы получим кристально чистого в глазах мировой общественности оппозиционера, прошедшего всевозможные репрессии и преследования. И с ним будут считаться ВСЕ мировые лидеры. Как, в принципе, и было раньше...
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04.07.2020 14:48 Відповісти
Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля - Цензор.НЕТ 6675
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04.07.2020 15:27 Відповісти
Когнитивный диссонанс в пустых головах зебуинов слышен легким звоном над Украиной
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04.07.2020 16:01 Відповісти
"...Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается..."

Ні, він ще в сортах гівна трохи розбирається, в дитинстві навчився.
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04.07.2020 16:17 Відповісти
Крім правоохоронних органів Петро вже нікому не цікавий
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04.07.2020 17:51 Відповісти
Имя этого человека - Портнов. Ну тот, который выиграл дело Газпрома против Юлиного газа.
Но поскольку он срёт против Пети - значит он друг всех зебелят, и они дружно из Медведчуковских каналов гавном Майдан поливают...
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04.07.2020 19:40 Відповісти
Ипать поехавший, крышу снесло не на шутку.
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04.07.2020 23:06 Відповісти
Как то так
Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля - Цензор.НЕТ 8021
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05.07.2020 01:08 Відповісти
Порошенко в інтерв'ю BBC: Справи проти мене - це помста недосвідченого політика та "п'ятої колони" Кремля - Цензор.НЕТ 8244
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05.07.2020 01:35 Відповісти
месть? он тебя разгромил на выборах втрое.
у тебя рейтинг 14, него 35.
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05.07.2020 07:57 Відповісти
Чигирин, следи за руками. Когда случилась агрессия ордьінцев, Порошенко добился чтобьі с мордором культурньіе связи Украиньі свелись к минимуму. Как бьі ето парадоксально не звучало, но "творчество" зеленого ублюдка тоже попало в категорию "культурньіе связи".
Ето чмо лишилось возможности развлекать коемлевсквую ОПГ и, соответственно, лишилось доходов. Можешь конечно приплести рейтинги на момент голосования, но еще не ликвидированное зеленое чмо именно мстит за потерю позможности развлекать Путина.
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05.07.2020 16:34 Відповісти
креатор никдуд, следи за руками. не приплетай и не обзывай порошенко "творческим" зелёным ублюдком, чмом, развлекающим кремлёвскую опг, ещё не ликвидированным зелёным чмом, которое именно мстит само себе за потерю возможности развлекать Путина.
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05.07.2020 17:26 Відповісти
Скажи "попка дурак"
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05.07.2020 22:21 Відповісти
сам себе о себе перед зеркалом это скажи.
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05.07.2020 23:57 Відповісти
Попугай тьі, а говорить должен я??? )))
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06.07.2020 15:08 Відповісти
Безліч відвідувачів прийшли до музею Івана Гончара аби подивитися виставку картин з колекції родини п'ятого президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко. https://prm.ua/mistetstvo-z-za-grat-u-muzeyi-ivana-gonchara-anshlag-na-vistavtsi-kartin-z-kolektsiyi-rodini-poroshenkiv/ Про це йдеться в сюжеті програми "Репортер" (за цією силлю) .
Через карантин до музею за раз пропускають лише по 10 людей, проте охочих подивитися виставку, які очікують в черзі на вулиці, не меншає. Деякі чекають до 40 хвилин аби потрапити всередину.
У день відкриття виставки її відвідали майже 500 людей. Потік охочих не зменшується і через два тижні.Деякі відвідувачі жартома зазначають, що ДБР зробило найкращий піар для виставки, адже навіть ті, хто далекий від мистецтва, але слідкував за подіями - прийшли подивитися картини, аби на власні очі побачити, заради чого стільки шуму було.
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07.07.2020 23:01 Відповісти
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