Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 529 тис., інфіковано понад 11 млн
Станом на ранок 4 липня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 11 197 278 людей, із них 6 342 850 одужали, а 529 197 померли. Зараз від хвороби лікується 4 325 231 особа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу Worldometer, який відстежує актуальну інформацію про пандемію COVID-19 у світі.
Лідером за кількістю хворих на COVID-19 залишаються США. Там загалом виявили 2 890 588 випадків коронавірусної хвороби. Від початку пандемії понад 132 тис. осіб у США померли від COVID-19, а 1,2 млн вилікувалися.
На другому місці - Бразилія, де від початку пандемії коронавірусну хворобу виявили в 1 543 341 людини. Від ускладнень померли майже 63 тисячі, а понад 978 тисяч одужали.
Третьою за кількістю виявлених випадків COVID-19 у світі є Росія - 667 883 інфіковані. Від початку пандемії там померли 9 859 осіб, видужали майже 438 тис.
На четвертому місці за сукупною кількістю випадків коронавірусу у світі - Індія. Там на COVID-19 хворіли або хворіють 649 889 осіб, із яких 18 669 померли, а понад 394 тисячі вилікувалися.
Іспанія з 297 625 випадками - п'ята у світі за кількістю людей, які хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою. Там від початку пандемії померли понад 28 тисяч людей, скільки одужали, не зазначається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
90% ( 476610 из 529127 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru,
Russia, Belgium, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, Ecuador, China, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 9,4 %% для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,9 %%
99% жертв ( 523847 из 529127 ) находится
в 66 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,5 %%
составила список причин человеческих смертей во всём мире за 2012
с указанием причин смерти
=Global Health Observatory Data Repository: WORLD: By cause (англ). =
В этом списке указана совершенно НЕ-ЭК-ЗО-ТИ-ЧЕС-КА-Я
болячка СИФИЛИС , от которой в 2012 во всём мире умерло всего 78910 чел .
теперь смекни своей черепухой , если смогёшь ,
скокка человекав в мире болеет этой болячкой ?
получается для ТЕБУ сифончик такой же фэйк как и "ковид" : умерло-то всего 78910 .
эт канечна твоё личное "верить-неверить" в ковид и в сифилис .
эт канечна твоё личное
мыть-немыть руки, соблюдать-несоблюдать социальную дистанцию
"Jedem das Seine " (нем.)
Что там бормочет сомалийский гоминид, который скрыл факты об эпидемии холеры в своей Сомале, мне глубоко начхать.
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть уже шесть месяцев ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку .
наблюдая статистику по covid-19
возникает вопрос о совершенно аномальной летальности вируса covid-19 .
как видно выше (04.07.2020 11:28)
90% жертв приходится всего на 21 страну из 215 стран и регионов,
которые добровольно публикуют свою официальную статистику .
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
эта аномалия указывает ,
что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .
и мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine " (нем.)
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
эта аномалия указывает ,
что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .
мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine" (нем.)
Успокойся. Власти каждой страны решают свои собственные проблемы под флагом "вируса". Ну, зачистили какие-то фавелы в Рио от асоциальных элементов и прочих ОПГ. Вам ( и нам) какое дело ?