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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 529 тис., інфіковано понад 11 млн

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 529 тис., інфіковано понад 11 млн

Станом на ранок 4 липня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 11 197 278 людей, із них 6 342 850 одужали, а 529 197 померли. Зараз від хвороби лікується 4 325 231 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу Worldometer, який відстежує актуальну інформацію про пандемію COVID-19 у світі.

Лідером за кількістю хворих на COVID-19 залишаються США. Там загалом виявили 2 890 588 випадків коронавірусної хвороби. Від початку пандемії понад 132 тис. осіб у США померли від COVID-19, а 1,2 млн вилікувалися.

На другому місці - Бразилія, де від початку пандемії коронавірусну хворобу виявили в 1 543 341 людини. Від ускладнень померли майже 63 тисячі, а понад 978 тисяч одужали.

Читайте також: В Україні 914 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 47 677 випадків

Третьою за кількістю виявлених випадків COVID-19 у світі є Росія - 667 883 інфіковані. Від початку пандемії там померли 9 859 осіб, видужали майже 438 тис.

На четвертому місці за сукупною кількістю випадків коронавірусу у світі - Індія. Там на COVID-19 хворіли або хворіють 649 889 осіб, із яких 18 669 померли, а понад 394 тисячі вилікувалися.

Іспанія з 297 625 випадками - п'ята у світі за кількістю людей, які хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою. Там від початку пандемії померли понад 28 тисяч людей, скільки одужали, не зазначається.

Читайте також: Понад 55 тис. нових випадків COVID-19 в США за добу: це абсолютний рекорд серед усіх країн світу з початку пандемії

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Зелёный режим - вот это действительно пандемия; а "ковид" - обычный грипп средней тяжести. К сожалению, пресса во всём мире контролируется какими-то бодрыми парнями из единого центра. Они постоянно нас всех пугают ахинеей: то "глобальным потеплением", то кривозубой Гретой, то ущемлением прав гоминидов, а теперь вот и вирусом, который они выдают за "равный" чёрной оспе.
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04.07.2020 12:32
+3
У нас в Австралии 25 млн. населения, 8000 заразившихся, и 104 смертных случая (все - старики, с набором хронических болезней).
Что там бормочет сомалийский гоминид, который скрыл факты об эпидемии холеры в своей Сомале, мне глубоко начхать.
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04.07.2020 12:29
+2
Украина не способна выпускать продукты питания без веществ ослабляющих иммунитет. Главный технолог завода по производству мороженого сказал что так требует покупатель.
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04.07.2020 11:39
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а доня говорит оккеюшки все.... - почему то ему верю....
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04.07.2020 10:51 Відповісти
Учёные вернули Естественный отбор !
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04.07.2020 10:53 Відповісти
Зачем придумывать ,,велосипед,, (коронавирус) , когда проще добавлять в продукты питания вещества ослабляющие иммунитет ! И любая болезнь обобщённая под ,,коронавирус,, будет проводить естественный отбор (борьба с перенаселением ) от которого все беды на земле. Главное всё это ,,правильно,, подать, чтобы не было паники и бунтов.
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04.07.2020 11:01 Відповісти
Украина не способна выпускать продукты питания без веществ ослабляющих иммунитет. Главный технолог завода по производству мороженого сказал что так требует покупатель.
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04.07.2020 11:39 Відповісти
по состоянию на July 04, 2020, 02:52 GMT
90% ( 476610 из 529127 ) жертв приходится всего на 21 страну

USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru,
Russia, Belgium, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, Ecuador, China, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 9,4 %% для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,9 %%

99% жертв ( 523847 из 529127 ) находится
в 66 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,5 %%
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04.07.2020 11:28 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 529 тис., інфіковано понад 11 млн - Цензор.НЕТ 5319
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04.07.2020 11:34 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения в 2012 г
составила список причин человеческих смертей во всём мире за 2012
с указанием причин смерти
=Global Health Observatory Data Repository: WORLD: By cause (англ). =

В этом списке указана совершенно НЕ-ЭК-ЗО-ТИ-ЧЕС-КА-Я
болячка СИФИЛИС , от которой в 2012 во всём мире умерло всего 78910 чел .
теперь смекни своей черепухой , если смогёшь ,
скокка человекав в мире болеет этой болячкой ?

получается для ТЕБУ сифончик такой же фэйк как и "ковид" : умерло-то всего 78910 .

эт канечна твоё личное "верить-неверить" в ковид и в сифилис .
эт канечна твоё личное
мыть-немыть руки, соблюдать-несоблюдать социальную дистанцию

"Jedem das Seine " (нем.)
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04.07.2020 12:09 Відповісти
У нас в Австралии 25 млн. населения, 8000 заразившихся, и 104 смертных случая (все - старики, с набором хронических болезней).
Что там бормочет сомалийский гоминид, который скрыл факты об эпидемии холеры в своей Сомале, мне глубоко начхать.
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04.07.2020 12:29 Відповісти
это твоё личное мыть-немыть руки, соблюдать-несоблюдать дистанцию .

У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19

до сих пор , то есть уже шесть месяцев ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .

уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку .

наблюдая статистику по covid-19
возникает вопрос о совершенно аномальной летальности вируса covid-19 .
как видно выше (04.07.2020 11:28)
90% жертв приходится всего на 21 страну из 215 стран и регионов,
которые добровольно публикуют свою официальную статистику .
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
эта аномалия указывает ,

что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .

и мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine " (нем.)

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04.07.2020 18:04 Відповісти
90% жертв приходится всего на 21 страну из 215 стран и регионов,
и всего 1% (ОДИН %) жертв приходится на 149 стран из 215 стран\регионов
с очень значительной (в 6,7 раза)
аномалией в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,4 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %

эта аномалия указывает ,
что идёт НЕЕСТЕССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ ,
в том числе в результате [повторных] террористических актов .

мне глубоко начхать, что бормочет aquarius580 в Австралии .
"Jedem das Seine" (нем.)
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04.07.2020 18:07 Відповісти
Вот ! Аномальные показатели. Вирус себя так не ведёт.
Успокойся. Власти каждой страны решают свои собственные проблемы под флагом "вируса". Ну, зачистили какие-то фавелы в Рио от асоциальных элементов и прочих ОПГ. Вам ( и нам) какое дело ?
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05.07.2020 10:28 Відповісти
Жертв 529 тысяч на 7,5 миллиардов. Это пандемия? В Украине каждый год 80 000 человек получают первоначально диагноз рак и никто не кричит о пандемии.
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04.07.2020 12:15 Відповісти
Зелёный режим - вот это действительно пандемия; а "ковид" - обычный грипп средней тяжести. К сожалению, пресса во всём мире контролируется какими-то бодрыми парнями из единого центра. Они постоянно нас всех пугают ахинеей: то "глобальным потеплением", то кривозубой Гретой, то ущемлением прав гоминидов, а теперь вот и вирусом, который они выдают за "равный" чёрной оспе.
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04.07.2020 12:32 Відповісти
 
 