Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 529 тис., інфіковано понад 11 млн

Станом на ранок 4 липня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 11 197 278 людей, із них 6 342 850 одужали, а 529 197 померли. Зараз від хвороби лікується 4 325 231 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу Worldometer, який відстежує актуальну інформацію про пандемію COVID-19 у світі.

Лідером за кількістю хворих на COVID-19 залишаються США. Там загалом виявили 2 890 588 випадків коронавірусної хвороби. Від початку пандемії понад 132 тис. осіб у США померли від COVID-19, а 1,2 млн вилікувалися.

На другому місці - Бразилія, де від початку пандемії коронавірусну хворобу виявили в 1 543 341 людини. Від ускладнень померли майже 63 тисячі, а понад 978 тисяч одужали.

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Третьою за кількістю виявлених випадків COVID-19 у світі є Росія - 667 883 інфіковані. Від початку пандемії там померли 9 859 осіб, видужали майже 438 тис.

На четвертому місці за сукупною кількістю випадків коронавірусу у світі - Індія. Там на COVID-19 хворіли або хворіють 649 889 осіб, із яких 18 669 померли, а понад 394 тисячі вилікувалися.

Іспанія з 297 625 випадками - п'ята у світі за кількістю людей, які хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою. Там від початку пандемії померли понад 28 тисяч людей, скільки одужали, не зазначається.

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