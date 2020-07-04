Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен
Україні необхідно впровадити таку форму стимулюючого регулювання, яка, по-перше, забезпечить позитивний ефект із точки зору справедливих тарифів для клієнтів та ефективної діяльності компанії для інвесторів. А по-друге, сприятиме залученню інвестицій для впровадження інновацій, енергетичного переходу та відновлення економіки.
Про це заявив член правління європейської асоціації ОСР E.DSO Руд Берндсен на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США-Україна (CUSUR).
"ОСР стикаються з величезною кількістю децентралізованого виробництва енергії за допомогою сонячних батарей, не лише на дахах домогосподарств, але й у зростаючій кількості комерційних сонячних електростанцій, в яких дуже зацікавлений інвестор. А також виробництво вітряної енергії на морі та на землі", - зазначив Руд Берндсен. Ці виклики неможливо буде вирішити без значних інвестицій в електромережі, які покликаний забезпечити RAB-тариф.
Як топменеджер нідерландського оператора системи розподілу Alliander, Берднсен стверджує, що після 20 років функціонування RAB-тарифу у Нідерландах їхній компанії вдалося довести рівень надійності своєї системи до 99%. "Виступаючи від імені моєї власної компанії, скажу, що у нас близько 3,2 млн споживачів електроенергії та 3 млн споживачів природного газу. У нас рівень простою 22 хвилини, що трохи менше, ніж у Данії. У нас дуже високий рівень інвестицій - близько 800 млн євро на рік, прибуток - 500 млн євро на рік", - зазначив Берднсен.
Також нідерландський енергоексперт зазначив, що запровадження стимулюючого регулювання розширило співпрацю між європейськими ОСР у ЄС і дозволило повною мірою перетворити ВСР у системного оператора та нейтрального учасника ринку.
"Я пропоную обговорити, як запровадити в Україні форму стимулюючого регулювання, яка дасть позитивний ефект, доведений в інших країнах, із точки зору справедливих тарифів для клієнтів і ефективної діяльності компанії для інвесторів. А також має потенціал для залучення величезних інвестицій, необхідних для впровадження інновацій, енергетичного переходу та відновлення економіки", - підкреслив Берндсен.
Нагадаємо, раніше президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт, заявляв, що модернізація електромереж є питанням національної безпеки і промислового розвитку країни.
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Меня, как потребителя, вполне устраивают существующие тарифы и качество.
https://www.youtube.com/watch?v=VhTo0-01ONc Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли ...
Он ва-банк пошел явно, а эти твари, которых не слышно было еще в январе 2020, Ахметкино бабло хором отрабатывают!
Пока экперды не станцуют Лебединое озеро на Майдане на коньках и с лыжными палками в руках - никаких РАБ -тарифов! Так и передайте Ахметову! Хочу шоу, визг по ТВ экспердов не поможет!
Пусть ответит за развязанную войну - настроил Донбасс против Киева и теперь строит из себя целку типа он ни при чём, он теперь за новую энергетику.
Ты хотел быть царьком Донбасса и жировать на дотациях из Киева, продавая уголь на Запад,
и прикрывая всё это папиком Кучмой - за это сначала надо ответить.
Ахметов и так конченный бандюк, а Порошенко мог бы сделать больше для страны.
Потому пусть не перекладывает свои личные частные расходы на наши головы.
Чтобы купить очередное самое дорогое поместье в Европе за наш счёт -
за счёт граждан самой бедной страны Европы.
И нечего тут прикрываться западными менеджерами (неподкупными).