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Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен

Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен

Україні необхідно впровадити таку форму стимулюючого регулювання, яка, по-перше, забезпечить позитивний ефект із точки зору справедливих тарифів для клієнтів та ефективної діяльності компанії для інвесторів. А по-друге, сприятиме залученню інвестицій для впровадження інновацій, енергетичного переходу та відновлення економіки.

Про це заявив член правління європейської асоціації ОСР E.DSO Руд Берндсен на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США-Україна (CUSUR).

"ОСР стикаються з величезною кількістю децентралізованого виробництва енергії за допомогою сонячних батарей, не лише на дахах домогосподарств, але й у зростаючій кількості комерційних сонячних електростанцій, в яких дуже зацікавлений інвестор. А також виробництво вітряної енергії на морі та на землі", - зазначив Руд Берндсен. Ці виклики неможливо буде вирішити без значних інвестицій в електромережі, які покликаний забезпечити RAB-тариф.

Як топменеджер нідерландського оператора системи розподілу Alliander, Берднсен стверджує, що після 20 років функціонування RAB-тарифу у Нідерландах їхній компанії вдалося довести рівень надійності своєї системи до 99%. "Виступаючи від імені моєї власної компанії, скажу, що у нас близько 3,2 млн споживачів електроенергії та 3 млн споживачів природного газу. У нас рівень простою 22 хвилини, що трохи менше, ніж у Данії. У нас дуже високий рівень інвестицій - близько 800 млн євро на рік, прибуток - 500 млн євро на рік", - зазначив Берднсен.

Також нідерландський енергоексперт зазначив, що запровадження стимулюючого регулювання розширило співпрацю між європейськими ОСР у ЄС і дозволило повною мірою перетворити ВСР у системного оператора та нейтрального учасника ринку.

"Я пропоную обговорити, як запровадити в Україні форму стимулюючого регулювання, яка дасть позитивний ефект, доведений в інших країнах, із точки зору справедливих тарифів для клієнтів і ефективної діяльності компанії для інвесторів. А також має потенціал для залучення величезних інвестицій, необхідних для впровадження інновацій, енергетичного переходу та відновлення економіки", - підкреслив Берндсен.

Нагадаємо, раніше президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт, заявляв, що модернізація електромереж є питанням національної безпеки і промислового розвитку країни.

Автор: 

Електрика (2042) RAB (50)


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Топ коментарі
+10
Иди ты нах. со своими РАБ тарифами. У нас и так цена на електроенергию дороже чем на всем постсоветском пространстве. Енергосети ремонтировать должен тот кто их прихватизировал за бесценок а не потребитель. Почему в США за подключение к сети платят $200-300, а в Украине $2000-3000?
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04.07.2020 11:00
+10
В Украине потребитель уже платил при подключении ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ГАЗОВЫХ ТРУБ. Куда ети деньги пошли? В карман олигофренам? А теперь олигофрены нас еще раз хотят подоить?
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04.07.2020 11:02
+9
Інвестиції кажете ? ....Для цих ? ...
..Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен - Цензор.НЕТ 1367...
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04.07.2020 10:39
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Інвестиції кажете ? ....Для цих ? ...
..Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети, - энергоэксперт Берндсен - Цензор.НЕТ 1367...
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04.07.2020 10:39 Відповісти
вот вот и я о том же этим ряженным ублюдкам Бене Ринату и онных только веревка на шею... я был бы только за чтобы рынок газа света воды коммунальных услуг у нас пришли с Евросоюза Германии Польши Словакии Нидерландов Дании Норвегии и иных компании или их дочки... чтобы дороги у нас не бездна Укравтодор занималось и куча приблатованных распиляков контор рога и копыта а та же Польша Германия Дания Норвегия Чехия Голландия чтобы мосты тоннели виадуки строили опять же европейцы НАМ БЫ ГРАЖДАНАМ было это ДЕШЕВЛЕ В РАЗЫ да был бы понятным рынок средства бы оседали в банках Европы откуда такие подонки как Ринатик и Беня хрен бы их украли... транспорт железнодорожный также пора в Украину вместо ЛИКВИДИРОВАННОЙ УЗ бездны черной дыры запускать компании со стран Европы Польша, Словакия Германия Голландия.. лоукостеры ихние... толку было бы сразу только во благо.... сейчас в Украине проблема системных затопления и паводков особенно западная Украина крупные города пригласите швейцарцев голландцев они спецы по отводу воды строительству каналов пора в Украине в связи с изменением климата строить большие пресноводные запасники воды на случай засухи и падения осадков чтобы воду в результате ливней 2-3 нормы месяца собирать и в эти водохранилища ... короче дел выше крыши но как пояснить чмо зеленному что надо не причандалом по клавишам прыгать а дела делать и реализовывать...
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04.07.2020 10:57 Відповісти
Танец экспердов в поддеддержку РАБ тарифов, башляет Ахметов, режесура Бени


Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен - Цензор.НЕТ 9544
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04.07.2020 11:15 Відповісти
В первую очередь Украина должна избавиться от фашистов "реформаторов", которые спят и видят, где бы еще грабануть народ.
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04.07.2020 10:43 Відповісти
Иди ты нах. со своими РАБ тарифами. У нас и так цена на електроенергию дороже чем на всем постсоветском пространстве. Енергосети ремонтировать должен тот кто их прихватизировал за бесценок а не потребитель. Почему в США за подключение к сети платят $200-300, а в Украине $2000-3000?
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04.07.2020 11:00 Відповісти
ПНХ.
Меня, как потребителя, вполне устраивают существующие тарифы и качество.
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04.07.2020 11:00 Відповісти
В Украине потребитель уже платил при подключении ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ГАЗОВЫХ ТРУБ. Куда ети деньги пошли? В карман олигофренам? А теперь олигофрены нас еще раз хотят подоить?
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04.07.2020 11:02 Відповісти
Как же этот европейский член за украинских потребителей переживает, не говоря уже о электросетях. Аж слёзы на глаза наворачиваются.
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04.07.2020 11:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VhTo0-01ONc


https://www.youtube.com/watch?v=VhTo0-01ONc Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли ...
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04.07.2020 11:05 Відповісти
Цена на електроенергию в Нидерландах 7-9грн/кВт. Етотт петух Ахметовский и нам в нищей Украине навязывает повысить РАБ тарифы до такого уровня? Да у нас люди по 1,7грн не все уже могут платить. Дальше будут бежать из етой страны или брать в руки оружие и создавать *республики*
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04.07.2020 11:05 Відповісти
шрёдер..это известный газовый эксперт..
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04.07.2020 11:10 Відповісти
Ахметко явно хорошо бабла ввалил во всяких экспертов, визг которых сейчас раздается!
Он ва-банк пошел явно, а эти твари, которых не слышно было еще в январе 2020, Ахметкино бабло хором отрабатывают!
Пока экперды не станцуют Лебединое озеро на Майдане на коньках и с лыжными палками в руках - никаких РАБ -тарифов! Так и передайте Ахметову! Хочу шоу, визг по ТВ экспердов не поможет!
Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, - енергоексперт Берндсен - Цензор.НЕТ 9364
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04.07.2020 11:11 Відповісти
Хватит нам ахметовского рабства.
Пусть ответит за развязанную войну - настроил Донбасс против Киева и теперь строит из себя целку типа он ни при чём, он теперь за новую энергетику.
Ты хотел быть царьком Донбасса и жировать на дотациях из Киева, продавая уголь на Запад,
и прикрывая всё это папиком Кучмой - за это сначала надо ответить.
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04.07.2020 11:51 Відповісти
Будут ли там новые возможности и новые сети и новое качество это еще будем посмотреть (лично я уверен что не будет потому что все решает конкуренция а у нас ее нет и быть не может никто не зайдет в Украину и не начнет строить новые электросети по понятным причинам!!) а вот то что всем подымут тарифы это я гарантирую на 100%!! ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
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04.07.2020 11:11 Відповісти
РАБ-тариф. Одним словом все и сказано...
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04.07.2020 11:13 Відповісти
для наглых, борзых, зажравшихся олигофренов, не нашлось ботаника-маркетолога предложившего бы - PAN тариф
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04.07.2020 12:04 Відповісти
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04.07.2020 12:59 Відповісти
Народ, вы только вдумайтесь как Ахметов и КО нас разводят. РАБ-тарифы они вводят для простых украинцев, за подключение к сетям (якобы на модернизацию сетей) они дерут бешенные деньги с простых украинцев, зато инвесторами они называют олигофренов типо Ахметова которые ни копейки со своего кармана не вложили в енергетические сети Украины, и не построили ни одной ТЕС или АЕС или километра проводов. Ето чистой воды мошенничество.
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04.07.2020 11:19 Відповісти
Если хотите с украинцев драть еще за модернизацию сетей то национализируйте украденные-прихватизированные предприятия, с возмещением ущерба от действий олигархов и делайте народ акционерами, которые будут вправе выбирать руководство. Ато сегодняшнее руководство тянет всю енергетику страны в пропасть при етом необоснованно повышая тарифы
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04.07.2020 11:23 Відповісти
Не. Это открытый грабёж.
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04.07.2020 11:25 Відповісти
после того, как сделали дополнительные тарифы за "транспортировку" по еще советским трубам, еще советским сетям и еще советским нормам...молчу про вРотердамы и прочую хрень...об удовлетворении))) потребителя лучше б не говорили
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04.07.2020 11:23 Відповісти
Это и погубило политическую карьеру Порошенка.
Ахметов и так конченный бандюк, а Порошенко мог бы сделать больше для страны.
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04.07.2020 11:40 Відповісти
Що це, як не регульоване владою отримання доходу? Де верещання Ахметова-Коломойського про те, що влада не повинна втручатися в бізнес?
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04.07.2020 11:32 Відповісти
В Украине солнечная энергетика находится в ЧАСТНЫХ руках Ахметова.
Потому пусть не перекладывает свои личные частные расходы на наши головы.
Чтобы купить очередное самое дорогое поместье в Европе за наш счёт -
за счёт граждан самой бедной страны Европы.
И нечего тут прикрываться западными менеджерами (неподкупными).
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04.07.2020 11:38 Відповісти
Стоимость западных "экспертов" нам уже давно известна - 30 копеек.
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04.07.2020 12:28 Відповісти
Ещё один "эксперт" (ориентируясь на реалии своей страны) советует, как государство Украина должно выкидывать деньги своего населения в бизнес олигархов, построенный на украденых у народа активах.
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04.07.2020 21:22 Відповісти
 
 