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Зеленський привітав поліцейських: НПУ утверджує себе як сучасна й ефективна правоохоронна структура

Зеленський привітав поліцейських: НПУ утверджує себе як сучасна й ефективна правоохоронна структура

Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій Національної поліції України не відкидають потреби у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Нацполіції України.

"Щоденною напруженою та ризикованою працею Національна поліція утверджує себе як сучасна та ефективна правоохоронна структура, діяльність якої спрямована на гарантування публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності", - йдеться у його пості.

Зеленський зазначив, що разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході країни, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість українському народові.

"Держава і суспільство вдячні поліції за дієву допомогу в дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19", - зазначив він.

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"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не відкидають потреби у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.

Кадри до своїх лав поліція добирає з народу, служить народу і захищає народ ", - йдеться в привітанні.

"У цей святковий день бажаю вам, шановні правоохоронці, міцного здоров'я, наполегливості й рішучості в нелегкій і небезпечній службі, сімейного затишку і спокійних буднів. Слава Україні!" - додав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Нацполіція (15198)


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Топ коментарі
+18
Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура - Цензор.НЕТ 3903
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04.07.2020 11:11
+17
Короче Клоун на изнасилование даёт добро.
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04.07.2020 11:03
+17
Аваковцев поздравил, а ракетные войска поздравить вчера 'забыл'.
Демонстрирует приоритеты верховный главком 😎.
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04.07.2020 11:07
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Зеля,что то мы сомневаемся про современную и эффективную.
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04.07.2020 11:00 Відповісти
Баловані ви? Приєднуюсь до Бубочки та теж вітаю полюцію Авакова з прохфесійним святом! Розчулений (удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.Джерело: https://censor.net/ua/n3206053) та не можу стриматись.
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04.07.2020 11:48 Відповісти
Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура - Цензор.НЕТ 4119
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04.07.2020 11:02 Відповісти
Раньше был спокойный еврейский город Бердичев. А сейчас уже нет. Евреи все в Израиль выехали. А город стал бандеровским.
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04.07.2020 11:14 Відповісти
Видно добре після айкоса вшитирило.
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04.07.2020 12:19 Відповісти
04.07.20 09:58 Массовая драка со стрельбой случилась утром в центре Киева.



(все что надо знать об успехах полиции и ЗеЛжеце)
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04.07.2020 11:02 Відповісти
Поздравил?
А теперь потребуй, чтобы работали!
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04.07.2020 11:02 Відповісти
шоубиз был его учителем )))) а сцена - отличной практикой лицедейства и звиздежа ))))
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04.07.2020 11:17 Відповісти
Звіздьож- те ЄДИНЕ, в чому вони профі. Брешу. Ще вони професійно добивають державу
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04.07.2020 11:18 Відповісти
Короче Клоун на изнасилование даёт добро.
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04.07.2020 11:03 Відповісти
І на бухалово за кермом. Здобули
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html Зеленский отменил уголовную ответственность

https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html
ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
03.07.2020

https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html ..
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04.07.2020 11:24 Відповісти
Вічний коксік:Лена забери його-не страмись.Він погано грає свою роль-навіть,його хазяїн здивований йогу тупістю і невіглаством.
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04.07.2020 11:07 Відповісти
Аваковцев поздравил, а ракетные войска поздравить вчера 'забыл'.
Демонстрирует приоритеты верховный главком 😎.
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04.07.2020 11:07 Відповісти
А Рюкзакову орден дав? Він же старається по справі Шеремета.
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04.07.2020 12:54 Відповісти
но держаться от таких эффектных структур надо как можно подальше.
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04.07.2020 11:08 Відповісти
А де відосик?
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04.07.2020 11:08 Відповісти
Зеленский поздравил полицейских: НПУ утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура - Цензор.НЕТ 3903
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04.07.2020 11:11 Відповісти
ну а кого он ещё поспешил бы поздравить,вован его тезкарь из рф обложился этим "добром" и в буй не дует,этот глядя на того...а я шо ЛОХ.
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04.07.2020 11:12 Відповісти
"... доведении работы до уровня их коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина" - О дааа!! На примере Кагарлыка мы это недавно очень хорошо увидели!!!
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04.07.2020 11:12 Відповісти
Зеля готовит полицейских к Майдану-премии скоро подгонит, чтобы охраняли режим.
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04.07.2020 11:12 Відповісти
А что, снова будет ... Майдан?
Сомневаюсь.
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04.07.2020 11:16 Відповісти
Не сомневайся
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04.07.2020 11:27 Відповісти
Жду.
Не дождусь.
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04.07.2020 11:34 Відповісти
А сьогодні воно що нюхав??? забув напевно як воно нову поліцію на своєму недокварталі опускало ...до не можу!!!
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04.07.2020 11:15 Відповісти
Поздравляю Гнусавую падлу с доказательствами невиновности Пороха. Ты, гаденыш, землю рыл, но ничего не нашел. Выясняется, что Порох был единственным президентом, который не крал. Это хорошо ты сделал, доказав это, хоть и непреднамеренно. Так что поздравляю. Правда на ответную "взаимность" не рассчитывай. Ответ будет серьезный. И главное, полностью обоснованный.
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04.07.2020 11:18 Відповісти
Успіхи - це побудова поліцейської держави, в якій найбільше в світі поліцаїв, але нема навіть екологічної поліції? Де тут розвиток? Це свято смітника.
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04.07.2020 11:18 Відповісти
какие успехи у мусоров Карл?
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04.07.2020 11:18 Відповісти
С пытками и изнасилованиями...
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04.07.2020 11:18 Відповісти
а аваке-собаке орден??? ну хоть внеочередную медаль к круглой дате?...ну хоть мендель пусть ему ...поулыбается )))
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04.07.2020 11:19 Відповісти
Да, Зедрот, полиция на высоте - сегодня в Киеве на Бессарабке показала всю свою импотентность. Зато пытает свидетелей и насилует беззащитных женщин.
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04.07.2020 11:22 Відповісти
Или исполнит Марш Мендельсона
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04.07.2020 11:25 Відповісти
Сложно комментировать.
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04.07.2020 11:32 Відповісти
Так,так а кагарлицькі поліцаї вже довели яка у нас прекрасна та нова поліція. А Авакян самий "чесний" міністр МВД. Та іди ти Зелепух в сраку зі своїми мусорами !
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04.07.2020 11:35 Відповісти
Я такого п..и..а в стране не видел, один треш, и они так самоутверждаются как жопореформаторы ?!!!🤮 Сейгодня с утра в центре Киева стрельбу и бои к празднику посвятили ??? Просто писец !!! Тут всех разгонять надо, а Зеля лижит Аве 🤮
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04.07.2020 11:35 Відповісти
Ах***ть. Вопреки всему что творится у нас еще палюцию поздравляют с ефективной работой
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04.07.2020 11:36 Відповісти
оторван от Реальности
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04.07.2020 11:37 Відповісти
дядя Клоун ты дурак ?
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04.07.2020 11:36 Відповісти
Двумя новостями ниже.

https://censor.net/news/3206049/massovaya_draka_so_strelboyi_sluchilas_utrom_v_tsentre_kieva_video
Полиция не вмешивалась.
Наверно именно так должна действовать современная и эффективная структура.

Понятно что он это свое обращение и в глаза не видел. Но нужно же начинать когда-то интересоваться если уж стал президентом.
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04.07.2020 11:38 Відповісти
Массовая драка со стрельбой случилась в 4 утра в самом центре Киева на Бессарабке возле развлекательного комплекса "Арена". Источник: https://censor.net/n3206049
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04.07.2020 11:40 Відповісти
меньше бы Кокса нюхал ,смотри и на человека был бы похож
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04.07.2020 11:42 Відповісти
Вона тебе від народного гніву не спасе.
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04.07.2020 11:54 Відповісти
Це ті, які сидять у засідці, зупиняють мене й підозрюють що я нетверезий, тому що їхав без перевищення швидкості???
Які гвалтують у відділку???
Які бь'ють протестуючих шахтарів???
Це ******* поліція???
Раз бубочка сказав, то мабуть тре вірити...
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04.07.2020 11:57 Відповісти
Советское дерьмо,во все дырочки равно...Теорема Пифагора год 1917...чЛенин Сралин и прочие типа Столыпин,Грудинин и профессор всея гофна Преображинин... с Шариковым и Швондером
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04.07.2020 11:59 Відповісти
Сенат США признал Путлера НЕЛИГИТИМНЫМ...
Крысы РАБссиянские..вперед на Отсос у КГБиста...
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04.07.2020 12:01 Відповісти
Все закономерно....
Андрей Панин правит РАБссией,актер Зеленский в Украине....осталось в Белоруси избрать крысадентом Максима Галкина... Шуты всего мира объединяйтесь...ПРОЛЕТАЙрят сраный...
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04.07.2020 12:04 Відповісти
Полный текст поздравления.
Зеленський привітав поліцейських: НПУ утверджує себе як сучасна й ефективна правоохоронна структура - Цензор.НЕТ 9565
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04.07.2020 12:11 Відповісти
В центрі Київа -стріляють вже вранці! У поліції - питають та гвалтують, вимагають хабарі та призначають за гроші люстрированих міліціантів та навіт підсудних!! Відчиняють двері ігорні притони по всієї Україні! ПДР - вже НІХТО не виконує! Кавказці ріжут українців та гоняють по Київу, як по горах на конях! Переслідуються волонтери та вояки по ВСІЙ Україні за будь що! Ресторації Київа заповнені прохіндеями та ворами з всього світу!! Слава Авакову!!
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04.07.2020 12:13 Відповісти
Судя по тому, кого сейчас набрали в полицию - нормальные туда идти не хотят...
80% каких-то отморозков-наркоманов, половина читать-считать не умеют, дрескод не соблюдают - одни ходят в татуировках как зеки, другие как террористы с муджахедовкими бородками ... И никто из них даже не знает о существовании закона о национальной полиции.
И самое обидное, что эта армия дармоедов нихрена полезного для государства не делает и сидит на шее налогоплательщиков.
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04.07.2020 12:16 Відповісти
Іду. Дивлюсь пліція. Підхожу ближче, а то ментяри!
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04.07.2020 12:17 Відповісти
Лизнув Авакова в зад...Навіщо?..А так,на всякий случай...А то случісь шо нєбудь,вот тє і пожалуста...
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04.07.2020 12:36 Відповісти
Зелебобік привітав усіх поліціянів, а на Бесарабці святкова бійка із стріляниною.
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04.07.2020 12:37 Відповісти
А якщо серйозно, то Аваков знищує поліцію і ще через пару років вони неспроможні будуть щось розквивати, хіба тільки виконувати окремі вказівки "влади".
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04.07.2020 12:55 Відповісти
Побажаємо Зеленському щоб його донька добу спілкувалася з мєнтами в Кагарлику!
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04.07.2020 13:19 Відповісти
міліція була,міліцією залишилась всі реформи зведені на нівець,просто форму змінили,а суть одна.
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04.07.2020 13:33 Відповісти
В Борисполі мабуть від радості стрільбою відмітили день Кагарлика.
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04.07.2020 13:42 Відповісти
Позавчора у артелиристів ЗСУ було свято. Я щось не пам'ятаю щоб зе-сєпар поздоровляв воїнів. Чи не тому, що зелелайно воює на боці москалів?!
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04.07.2020 14:18 Відповісти
Когда Зеленский говорил о "современной и эффективной правоохранительной структуре", он, видимо, перепутал и решил, что он выступает со сцены "95 квартала" с очередной шуткой. Недели не проходит, чтобы эта "эффективная структура" не обосралась...
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04.07.2020 15:46 Відповісти
Була б нормальна поліція, то Зельцман зі своїм 95кв. давно б парилися в мавпятнику.
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04.07.2020 18:17 Відповісти
 
 