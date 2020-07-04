Зеленський привітав поліцейських: НПУ утверджує себе як сучасна й ефективна правоохоронна структура

Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій Національної поліції України не відкидають потреби у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Нацполіції України.

"Щоденною напруженою та ризикованою працею Національна поліція утверджує себе як сучасна та ефективна правоохоронна структура, діяльність якої спрямована на гарантування публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності", - йдеться у його пості.

Зеленський зазначив, що разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході країни, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість українському народові.

"Держава і суспільство вдячні поліції за дієву допомогу в дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19", - зазначив він.

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"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не відкидають потреби у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.

Кадри до своїх лав поліція добирає з народу, служить народу і захищає народ ", - йдеться в привітанні.

"У цей святковий день бажаю вам, шановні правоохоронці, міцного здоров'я, наполегливості й рішучості в нелегкій і небезпечній службі, сімейного затишку і спокійних буднів. Слава Україні!" - додав глава держави.