Зеленський привітав поліцейських: НПУ утверджує себе як сучасна й ефективна правоохоронна структура
Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій Національної поліції України не відкидають потреби у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Нацполіції України.
"Щоденною напруженою та ризикованою працею Національна поліція утверджує себе як сучасна та ефективна правоохоронна структура, діяльність якої спрямована на гарантування публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності", - йдеться у його пості.
Зеленський зазначив, що разом зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході країни, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість українському народові.
"Держава і суспільство вдячні поліції за дієву допомогу в дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19", - зазначив він.
"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не відкидають потреби у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.
Кадри до своїх лав поліція добирає з народу, служить народу і захищає народ ", - йдеться в привітанні.
"У цей святковий день бажаю вам, шановні правоохоронці, міцного здоров'я, наполегливості й рішучості в нелегкій і небезпечній службі, сімейного затишку і спокійних буднів. Слава Україні!" - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(все что надо знать об успехах полиции и ЗеЛжеце)
А теперь потребуй, чтобы работали!
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html Зеленский отменил уголовную ответственность
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html
ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
03.07.2020
https://www.5.ua/ru/ukrayna/zelenskyi-otmenyl-uholovnuiu-otvetstvennost-za-vozhdenye-avtomobylia-v-netrezvom-sostoianyy-218571.html ..
Демонстрирует приоритеты верховный главком 😎.
Сомневаюсь.
Не дождусь.
https://censor.net/news/3206049/massovaya_draka_so_strelboyi_sluchilas_utrom_v_tsentre_kieva_video
Полиция не вмешивалась.
Наверно именно так должна действовать современная и эффективная структура.
Понятно что он это свое обращение и в глаза не видел. Но нужно же начинать когда-то интересоваться если уж стал президентом.
Які гвалтують у відділку???
Які бь'ють протестуючих шахтарів???
Це ******* поліція???
Раз бубочка сказав, то мабуть тре вірити...
Крысы РАБссиянские..вперед на Отсос у КГБиста...
Андрей Панин правит РАБссией,актер Зеленский в Украине....осталось в Белоруси избрать крысадентом Максима Галкина... Шуты всего мира объединяйтесь...ПРОЛЕТАЙрят сраный...
80% каких-то отморозков-наркоманов, половина читать-считать не умеют, дрескод не соблюдают - одни ходят в татуировках как зеки, другие как террористы с муджахедовкими бородками ... И никто из них даже не знает о существовании закона о национальной полиции.
И самое обидное, что эта армия дармоедов нихрена полезного для государства не делает и сидит на шее налогоплательщиков.