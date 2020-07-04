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Суд скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд до України російському реперу Елджею

Суд скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд до України російському реперу Елджею

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд до України на три роки російському реперу Елджею (справжнє ім'я та прізвище Олексій Узенюк), бо відео його виступу в окупованому Криму видалено з ютуба.

Рішення було ухвалено 25 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У рішенні суду зазначено, що Елджей подав позов щодо рішення СБУ і вимагав скасувати заборону, запроваджену після скарги колишнього нардепа Володимира Парасюка, який вимагав заборонити реперу в'їжджати до України через виступ у Коктебелі в окупованому Росією Криму. Доказом цього було відео на ютубі.

Крім того, за версією СБУ, в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв'ю виданню "РИА Новости Новосибирск" зазначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія історично багато вклала: "Тому з точки зору геополітичних інтересів Крим має залишатися російським".

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"Також у зазначеному інтерв'ю ці особи висловлюють власну думку щодо того, що Росія діяла згідно із законними правами жителів АР Крим", - повідомив суд, посилаючись на матеріали СБУ.

Повідомляється, що суд Києва дійшов висновку, що відео, на якому Елджей нібито виступає в окупованому Криму, наразі видалено з ютуба.

"Cуд зазначає, що висновок відповідача (СБУ. - Ред.) про те, що позивач (Елджей . - Ред.) незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим і безпідставним, що, зі свого боку, вказує на те, що рішення, яке оскаржується, було прийнято відповідачем на підставі недостовірних і не підкріплених відповідними, допустимими доказами відомостей, отриманих із соціальної мережі "Ютуб" без проведення процедури верифікації власників акаунтів користувачів цієї соціальної мережі, передбаченої чинним національним процесуальним законом", - йдеться в тексті рішення суду.

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У суді дійшли висновку, що СБУ не було надано жодних доказів встановлення щодо Елджея підстав для заборони в'їзду до України. Крім того, суд стягнув 1 536 гривень бюджетних коштів СБУ на користь репера.

Повідомляється, що рішення суду може бути оскаржено. Коментарів СБУ з приводу рішення суду немає.

Автор: 

заборона (1455) Крим (14175) росія (65346) СБУ (12847) суд (11699) шоу-бізнес (112) артисти (216)


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Топ коментарі
+47
А зебилы не верили... Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею - Цензор.НЕТ 7160
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04.07.2020 11:35
+38
то есть путину достаточно убрать видосики с зклкными человечка ютуба и все? окружной суд может считать, нет видосиков - нет доказательств, путин крым не захватывал
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04.07.2020 11:39
+33
Ага.
Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею - Цензор.НЕТ 4634
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04.07.2020 11:56
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Ви зробили це разом!
Д.Б.
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04.07.2020 14:33 Відповісти
Забирай свои шмотки, проваливай!

Хочешь мои? Забирай и уе*ывай, б*ять!
Перестань меня трогать (****)
В стакане я вижу тебя настоящую:
Такая пи;датая похоть...
Вот такое "творчество" у этого "исполнителя". Впрочем как и у подавляющего большинства рэпперов. Музыка дегенератов для дебилов.
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04.07.2020 15:07 Відповісти
Клоун клоуну--товариш і брат.
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04.07.2020 16:25 Відповісти
Адміністративний суд Києва хтось взірве з всіма суддями чи так і буде продовжуватись?
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04.07.2020 16:29 Відповісти
Скоро зебіл йому ще й звання заслуженого дасть. Піпл хаває!
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04.07.2020 17:01 Відповісти
Надеюсь этого рсеянского мудака достойно встретят в Украине .
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04.07.2020 17:07 Відповісти
І це - лише пів-справи. А щоб усе було чотко, треба сюди запрошувати фріків із расєї. Вірно?
Тьфу, дебіли. Цікаво, де знаходиться той 3D-ксерокс, на якому їх намножили, щоб його на друзки рознести?!
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04.07.2020 20:56 Відповісти
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