Коронавірус за добу виявили у 118 киян, 2 жителі столиці померли, - Кличко. КАРТА

У Києві підтверджено 5 465 випадків захворювання на COVID-19, від коронавірусу померли 114 осіб.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед нових хворих 56 жінок віком від 20 до 75 років і 6 дівчаток від 4 до 15 років. 52 чоловіки віком від 29 до 82 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років", - написав Кличко.

19 пацієнтів госпіталізували, інші лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 37 осіб. Загалом коронавірус подолали 1 770 киян.

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"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі - 21, Шевченківському районі - 17, Голосіївському районі - 16 випадків", - додав Кличко.