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Коронавірус за добу виявили у 118 киян, 2 жителі столиці померли, - Кличко. КАРТА
У Києві підтверджено 5 465 випадків захворювання на COVID-19, від коронавірусу померли 114 осіб.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед нових хворих 56 жінок віком від 20 до 75 років і 6 дівчаток від 4 до 15 років. 52 чоловіки віком від 29 до 82 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років", - написав Кличко.
19 пацієнтів госпіталізували, інші лікуються вдома під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 37 осіб. Загалом коронавірус подолали 1 770 киян.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі - 21, Шевченківському районі - 17, Голосіївському районі - 16 випадків", - додав Кличко.
Топ коментарі
+3 Олег Анатолиевич
показати весь коментар04.07.2020 12:46
+2 Олег Анатолиевич
показати весь коментар04.07.2020 13:00
+1 Антон Куприянов
показати весь коментар04.07.2020 12:47
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и она еще не раз к тебе вернется.."
Коронавирус - не спид.
1) Существуют 43 (сорок три) различных коронавируса
2) Тестирование их НЕ РАЗЛИЧАЕТ.
3) Четыре наиболее распространённых из них - обычная сезонная простуда.
И под этот сюжет баламутят народ .Сколько мы будем терпеть издевательство над нами ?Понятно-организаторы этой лжи хотят и зарабатывают миллиарды .Как прекратить эту ложь и что делать с лживыми организаторами ?Если тест показывает положительный результат при обычной простуде-то для мошенников -это необъятное поле для наживы .
https://censor.net/ua/user/469311
https://censor.net/ua/comments/locate/3204825/019214dd-1523-727a-89fc-8d7c9687651b
Но Вы упорно продолжаете распространять ложь и в прошлый раз не брезговали даже самолайками. Как выглядит самолайк посмотрите в интернете.
Скоріш за все тестування не розрізняє різні штамми - безпечні та ковід
1. Обнаружить что https://hromadske.ua/ru/posts/v-islandii-u-pacienta-obnaruzhili-srazu-dva-shtamma-koronavirusa В Исландии у пациента обнаружили сразу два штамма коронавируса
2. В КНР успешно тестировать зараженных КОВИД-19 , ибо там есть и другой коронавирус - https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov) Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)
За моїми уявленнями про ПЦР - спеціалісти якимось чином "розрізають" молекулу ДНК вірусу на частини та за допомогою хімічних реакцій визначають наявність або відсутність характерних саме цьому вірусу частин.
(Саме тому маємо випадки позитивних результатів для лимону і ще чогось там...)
Але для лікарів важливо розрізняти тільки найбільш небезпечні віруси між собою та ті віруси для яких є різне лікування.
Тому припускаю, що зважаючи на те, що ДНК цілої групи вірусів складається майже з тих самих частин але розташованих в іншому порядку або відрізняються лише 1 нуклеотидом точність ПЦР може бути достатньою, щоб відрізнити Ковід від БВРС але недостатньою, щоб відрізнити ковід від інших штамів та лимону.
Припускаю, що витративши більше грошей та ускладнивши процедуру можна досягти 100% селективності саме для ковід, але з економічної точки зору це не вигідно.
Простіше ізолювати всіх хто попадається на ПЦР-тесті як ковід-позитивний та дивитись по якому сценарію піде далі хвороба.
Якось так
Там трохи складніше. Спочатку зворотньою транскриптазою всі РНК проби переводять в ДНК (це стадія необхідна для виявл. РНК вірусів, або ретровірусів, для ДНКвмісних вона непотрібна). Потім в ампліфікаторі високоспецифічний праймер зв"язується з ділянкою ДНК і розмножує ії ділянку термоциклами з термостабільною ДНКполімеразою, в кожному з яких кількість ДНК подвоюється. Після цього міченим реагентом, специфічним до цільової днк, що відповідає РНК вірусу обробляють розчин.
Проблема полягає в тому, що ПЦР тест надзвичайно чутливий. Його можна зробити таким, що реагувати буде на одну молекулу РНК в пробі. Але вірус, втративши життєспроможність не зникає безслідно. Їх фрагменти тривалий час знаходяться на різних поверхнях (в тч на лимоні, або інших фруктів і овочів.) крім того, одна молекула РНК може потрапити з пилом під час взяття проби або навіть в самій лабораторії. Тому у більшості ПЦР тестів штучно загрубляють чутливість (десь з 4-6 молекул), але не у всіх.