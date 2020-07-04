Писарук: Я здивований, що справу VAB Банку закрито через формальні причини, а не по суті

Колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук заявляє, що справа проти нього та бізнесмена Олега Бахматюка, закрита остаточним рішенням суду, закрита з вагомих формальних причин, але має бути закрита і по суті, адже для цього є всі фактичні та юридичні підстави. Повідомляє УНІАН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Писарук заявив в колонці "Нового часу", коментуючи закриття рішенням Печерського районного суду м. Києва справи проти нього і Олега Бахматюка.

"Новина, звичайно, позитивна, оскільки обвинувачення щодо мене як були, так і залишаються абсолютно безпідставними", - пише банкір. Але для нього було "здивуванням дізнатися, що справа попри всі юридичні та фактичні для цього підстави була закрита не по суті, а з формальних причин, які також, на нашу думку, є вагомими".

Писарук нагадав, що у відносинах із VAB Банком команда НБУ діяла в межах законодавства і виключно з метою уникнення негативних наслідків банківської кризи в країні: "У процесі прийняття рішення щодо видачі стабілізаційного кредиту VAB Банку, незважаючи на те, що криза вимагає оперативності прийняття рішень, команда пройшла необхідні процедури та прийняла законне рішення, яке до цього часу чинне та ніким не оскаржене".

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"Є всі підстави для закриття справи щодо мене як із формальних причин, так і у зв’язку з відсутністю будь-якого кримінального правопорушення у моїх діях. Очікую, що найближчим часом всі необхідні процесуальні дії будуть вчинені і з мене остаточно знімуть усі обвинувачення", - вважає Писарук.

Нагадаємо, що 5 червня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Окрім того, висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.